Michel: “Europa ya está, ahora el objetivo es la Champions”

El Girona FC se enfrentará a su rival directo por entrar en Champions League, el otro es el Athletic Club, quien ya ha asegurado la Europa League tras ganar la Copa del Rey. Michel y los suyos, lejos de conformarse con estar en Europa, quieren disputar si o sí la Champions League la próxima temporada 24/25.

Novedades en la convocatoria

“Iván Martín será baja por acumulación de tarjetas. Habrá que mirar también a Viktor (Tsygankov) porque sigue teniendo molestias. Veremos”. Toni Villa es otro que vuelve a la convocatoria de Míchel después de una larga lesión: “Está para jugar. Es una muy buena noticia para nosotros tenerlo después de muchos meses”.

Sobre el rival y el fortín del Atlético

El Atlético de Madrid tan solo ha perdido un partido ante el FC Barcelona y ha empatado ante el Getafe. “Es un partido muy difícil. Sabemos que va a ser un partido difícil, pero también pienso que somos un equipo que juega bien y que hace las cosas muy bien. Pienso que somos capaces de ganar“.

¿Tienen ventaja los gerundenses por el partido inter semanal del Atlético? “Están acostumbrados a jugar cada tres días y tienen una plantilla muy top. Hemos hecho una posible alineación y los tres centrales pueden ser diferentes respecto al partido del miércoles. Me espero su mejor versión”

“Pienso que el Atlético tiene una gran plantilla, igual que nosotros. Nuestra mejor versión no es fácil de contrarrestar para nadie.”

Opción de entrar a Europa matemáticamente

“Es una realidad y es gracias al proyecto de futuro de este club. El sueño es jugar la Champions y espero conseguirlo. Yo llegué aquí hace tres años y estar en Europa la temporada que viene es una gesta increíble, sobre todo del club”.

El Girona FC es tercero en la clasificación con 65 puntos, a 9 del quinto puesto (Athletic Club) y a 16 del sexto (Real Sociedad).

Con una derrota del Betis, el Girona estaría matemáticamente en Europa, ¿se celebraría? “No me gusta celebrar tantas cosas. El objetivo es Champions, el objetivo de Europa ya está”.

¿Llegar a 75 y asegurar la Champions?

Los datos muestran que es un año donde la clasificación a Champions está “cara”, se necesitan 10 puntos más de lo normal según las estadísticas, por lo que se necesitarían 75 puntos. “Es curioso que el descenso esté a 33 puntos y no a 40 y la Champions a 75 y no a 65”. A mí me reconforta saber que podemos estar en una Champions que está “cara”. En 3 o 4 partidos podremos estar en Champions, pero veremos jornada por jornada.”

El estado físico de David López y Yangel Herrera

“Le ha venido muy bien el parón, tanto a él como a Yangel. Está perfectamente y es muy importante para nosotros y más en su mejor versión”.

En cuánto al venezolano y lo que aporta en el campo: “En defensa gana muchas pelotas, en el juego aéreo es muy top. Gana segundas jugadas y da continuidad al juego. Es clave para nosotros, cuando ha estado bien, ha jugado siempre.