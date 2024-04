Previa Granada CF - Deportivo Alavés: mostrar orgullo en Los Cármenes

La Liga EA Sports afronta esta semana la celebración de su jornada número 31 tras el parón por la disputa de la final de Copa del Rey. En esta jornada se medirán en Los Cármenes el Granada CF y el Deportivo Alavés, con el objetivo por parte de los dos equipos de llevarse la victoria. El conjunto local quiere vencer ante su afición para poner fin a la mala dinámica de derrotas de las últimas semanas que le tiene prácticamente hundido en la clasificación, mientras que el Deportivo Alavés quiere mantenerse en la zona tranquila de la tabla y alejarse todavía más de los puestos de descenso.

Volver a vencer en Los Cármenes

El Granada CF llega a este partido después de disputar la semana pasada el partido que tenía pendiente aplazado en Los Cármenes ante el Valencia CF, en el que cayó derrotado 0-1 pese a mostrar una imagen positiva, sobre todo en la primera parte de juego, en la que fue superior al rival y tuvo ocasiones claras para deshacer el empate en el marcador. Sin embargo, el Granada bajó un poco el nivel en la segunda parte y el conjunto rival encontró más espacios, consiguiendo el tanto de la victoria gracias a un disparo de André Almeida en la salida de un saque de esquina en el que Augusto Batalla no pudo hacer nada para evitar el gol. Tras este encuentro, el conjunto rojiblanco se mantiene hundido en la zona baja de la clasificación, ocupa actualmente la penúltima posición de la tabla con tan solo 14 puntos y está a otros 14 de los puestos de salvación.

La temporada del Granada CF está siendo muy complicada, desde el inicio ha estado en la parte baja de la clasificación, solamente ha conseguido en toda la campaña dos victorias, la última frente al Cádiz CF en Los Cármenes en el mes de enero. Pese a los cambios en el banquillo, por el que han pasado tres entrenadores, y la revolución en el mercado de invierno, cuando llegaron hasta diez nuevos refuerzos, el equipo apenas ha mostrado mejoría y no ha conseguido ser un equipo solvente capaz de luchar por la permanencia. Ahora, a falta de ocho partidos para el final de la temporada, y con la salvación a 14 puntos, lo que es la hace impensable, el equipo tiene como objetivo mostrarse como un equipo competitivo y profesional para hacerse con el mayor número de puntos posibles.

En esta jornada, José Ramón Sandoval tiene la baja de Vallejo, mientras que Lucas Boyé y Uzuni siguen teniendo las molestias de las últimas semanas, aunque no les impiden jugar. Así pues, es posible que ambos vuelvan a ser titulares esta jornada, siendo Boyé la referencia en el ataque y Uzuni en la banda o pudiendo ser mediapunta o incluso un segundo delantero, mientras que en las bandas podrían estar Pellistri y en la otra habría más opciones como Jozwiak o Corbeanu. En cuanto al centro del campo, hay bastantes dudas, ya que podría repetir titularidad Gumbau con un perfil más defensivo, siendo acompañado por Gonzalo Villar o Sergio Ruiz, aunque también podrían salir desde el inicio Hongla o Melendo.

Volver a la senda de la victoria a domicilio

El Deportivo Alavés afronta este partido después de perder en el último partido liguero ante la Real Sociedad en Mendizorroza por 0-1, en un partido igualado, pero que se lo terminó llevando el cuadro donostiarra después del tanto marcado por Pacheco rondando el primer cuarto de hora de la segunda parte. Tras esta derrota, el Alavés se sitúa en decimotercera posición de la clasificación con 32 puntos, estando en la zona tranquila teniendo también un colchón de ocho puntos con respecto a los puestos de descenso. Así pues, los albiazules aspiran a conseguir un triunfo con el que seguir solidificándose en la zona tranquila de la tabla y poder alejarse cada vez más del descenso.

La temporada del Deportivo Alavés está siendo tranquila. Tras conseguir el ansiado ascenso a Primera División la pasada campaña, el único objetivo del equipo era el de la salvación, y ha conseguido estar durante la mayor parte de la Liga en la zona tranquila alejándose del fantasma del descenso. No obstante, la dinámica del equipo en las últimas semanas es un poco mejorable, sobre todo a domicilio, donde no ha ganado en sus tres últimos desplazamientos, aunque también fueron en campos complicados como el Benito Villamarín, El Sadar o San Mamés. Así pues, su balance de las últimas jornadas es de una sola victoria en los últimos ocho encuentros, siendo la última hace tres frente al Rayo Vallecano en Mendizorroza. Así pues, el cuadro blanquiazul quiere volver a la senda de la victoria a domicilio para continuar con tranquilidad en la clasificación.

Para este partido, Luis García tiene la única baja por lesión de Sedlar, mientras que Gorosabel y Abqar, que terminaron con molestias el último partido, ya se han recuperado y estarán disponibles para esta jornada. En cuanto a la alineación, es posible que la referencia en ataque sea una vez más la de Samu Omorodion, que se medirá a su exequipo, al cual ya marcó en el partido de la primera vuelta, mientras que en las bandas podría estar acompañado por jugadores como Carlos Vicente o Álex Sola por la derecha, y Luis Rioja por la banda izquierda. Con respecto a la defensa, el eje central de la zaga podría estar formado por Rafa Marín y Abqar.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Granada CF, José Ramón Sandoval, ha comparecido en rueda de prensa donde ha hablado sobre la falta de gol: "Me preocuparía hacer el partido del Cádiz y no tener ocasiones. El otro día llegó, son pequeños detalles que tienes que dominar para ganar un partido. El tiro de Gerard a la cruceta, las incorporaciones de Facundo y Myrto dentro del área y su portero estuvo bien. Es insistir y persistir y cuando menos te lo esperas va a llegar". También ha hablado sobre el rival: "La clasificación lo dice todo, está en una zona tranquila, aunque no está asegurado. Es un equipo que sea socia bien por dentro, juega bien por dentro, tiene mucha solidaridad en el esfuerzo y tiene mucho juego por banda. Una de sus virtudes son sus centros laterales y buenos remates". Por último, ha mandado un mensaje a la afición: "Renemos que jugar más con el corazón que con la cabeza. La cabeza nos puede jugar una mala pasada, si juega con el corazón va a transmitir lo que nos hace falta. Estamos para hacer un gran final de temporada".

Por su parte, el entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado acerca de los cambios en la alineación: "Sí, , voy a hacer algún cambio, pero serán entre dos y cuatro, para poner un número. No va a ser solo uno, pero dos o tres nuevos sí, que nos puedan dar algo diferente, otras sensaciones. Hay dos razones, la primera es porque confío en todos, siempre lo he dicho. Es una sensación que tengo, en este equipo hay mucha igualdad entre unos y otros. Vamos variando dependiendo de los estados de forma". También ha hablado sobre Samu omorodion: "Lo que es verdad es que es un partido emocional para él, como cualquier persona al final. Me afectó a mí cuando fui a Mallorca... imaginate para un chaval de 19 años. Yo creo que al final son situaciones. Hagamos lo que hagamos es una prueba para él, el año que viene será jugador del Atlético de Madrid... entonces este tipo de partidos los va a vivir".

Posibles alineaciones

Granada CF: Augusto Batalla, Ricard Sánchez, Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Neva, Gumbau, Sergio Ruiz, Pellistri, Uzuni, Jozwiak y Lucas Boyé.

Deportivo Alavés: Sivera, Gorosabel, Abqar, Rafa Marín, Javi López, Antonio Blanco, Guevara, Guridi, Carlos Vicente, Luis Rioja y Samu Omorodion.