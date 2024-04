Pezzolano: “Hay que demostrar que sí podemos estar ahí arriba”

Este sábado el Real Valladolid vuelve a casa para enfrentarse al CD Eldense. El técnico del conjunto pucelano ofreció una rueda de prensa previa al partido, donde repasó lo sucedido en Cartagonova. También habló del próximo partido al que se enfrentará, cómo ve los próximos partidos que quedan y habló de cómo se encuentran los jugadores.

Comenzó hablando de el anterior partido en Cartagena y esa victoria que llevaba sin verse tanto tiempo fuera de casa. También habló de las palabras que dijo Javi Sánchez en la rueda de prensa del pasado miércoles donde dijo que había vuelto en el mejor momento de la temporada:

“Buenos días a todos. Sí nos sacamos eso, que hacía ya cuatro meses creo que no ganábamos fuera de casa. Por suerte hicimos un buen partido. Se ganó. Y eso de Javi, bueno es una percepción de él como jugador internamente en el trabajo en el día a día. Tenemos que sacar la mejor versión en este momento. Me gustó el partido pasado, conseguimos tres puntos muy duros para conseguir. Hay que conseguir los tres puntos en el próximo partido.”

“Lo más importante es hacer un buen partido desde el minuto cero y si hacemos buen partido, si salimos comprometidos y hacemos el trabajo que tenemos que hacer, tenemos que conseguir la victoria.”

Habló del rival al que se enfrenta el Valladolid:

“Jugamos contra un rival que va a ser durísimo. Después puede mirar que no viene ganando, pero son todos rivales duros, sabemos lo que es el Eldense, sabemos a lo que va a venir a lo que juega.”

Sobre los cambios de las alineaciones dijo lo siguiente:

“Para mí la competencia interna es vital en un equipo. Sí las semanas veo algún jugador que siento que no tiene que entrar jugando o alguno que está haciendo muy buena semana y te da buenas sensaciones yo esa oportunidad la voy a dar siempre. Creo mucho en el día a día en el trabajo del día a día, así que siempre buscan lo mejor para el equipo, según lo que presenta el rival.”

Pezzolano contó que él no se fija más allá en el calendario:

“No hay que fijarnos en el siguiente partido, yo no puedo estar mirando los rivales para adelante, si no gano este partido que viene. El partido siguiente siempre es el más importante. Nosotros tenemos que lograr estos tres puntos tenemos que hacer una buena una actuación y después pensar en lo que viene.”

En cuanto a la posición en la que se encuentra el Real Valladolid dijo:

“Han carecido todos los rivales, por eso estamos todos ahí. Así que yo lo que veo es que el equipo está en ese pelotón que queríamos estar. El próximo partido hay que ganar, hay que demostrar que sí podemos estar ahí arriba y sabemos que va a ser durísimo hasta el final, como a todos los rivales. Son todos rivales dificilísimos así que tenemos que enfrentarlo al 100%.”

“Hay que saber jugar con balón, hay que saber que el rival se te va a venir arriba por qué son momentos del campeonato que no van a especular, que van a ir a por el resultado. Tenemos que tratar de mejorar en todas esas fases porque los rivales tienen que ganar; o para salvarse del descenso o para meterse ahí arriba, así que hay que saberlo jugar.”

El técnico Paulo Pezzolano en el partido Cartagena-Real Valladolid / LaLiga

En cuanto a Juric que no se encuentre de titular:

“Juric entrena muy bien, es un buen jugador. Hay muchas cosas, no solo es cuestión de que entrenó bien. Si dentro de lo técnico-táctico entre la fortaleza y debilidad del rival se le puede hacer mejor otro jugador, lo va a ser otro jugador. En este momento sentía que otro me podía dar algo que al equipo le iba a sumar mucho y jugó otro jugador. Con Juric no tengo nada que decir, gran profesional entrena a morir todos los días y está preparado de inicio de nuevo.”

Sobre Sylla:

“Lo está haciendo bien, es un jugador que nos da muchísimo. Después está obviamente como jugador lo que aguante o lo que no aguante. Hay que estar preparado para eso, está haciendo un gran trabajo y está entrenando muy bien. Esperemos tenerlo todos los partidos.”

Habló de cómo se encuentra Amath y los demás jugadores:

“Amath viene evolucionado bien, así que veremos si puede jugar unos minutos este partido, sino sale la semana que viene. Hasta ahora todos los jugadores están bien.”

Sobre el rival que espera Pezzolano:

“Es un rival que maneja bien el balón. Cuando juega con una línea de tres empieza a jugar y tiene con qué hacerte daño. Es un rival que te va a buscar presionar alto, te trata de igualar en el sector, te lleva todo el equipo a un lado. Y después si no puedes lograr esa presión; un buen bloque medio o un buen bloque bajo y donde te desesperes saca buenas transiciones.”

Sobre Lucas Oliveira:

“Este partido lo hizo muy bien, técnicamente tiene una visión de cancha muy buena. Esperamos el momento también para la adaptación, no lo podíamos apurar, hizo buen juego, pero sabemos también te lo hace muy bien de zaguero. Tenemos ese jugador que puede ocupar dos puestos y es muy importante para nosotros.”

Sobre Kenedy:

“Nosotros de Kenedy estamos esperando el Kenedy que era, hace capaz que hablando 3 o 4 años atrás. Después sufrió lesiones, sufrió muchas cosas y ese Kenedy va a llegar con tiempo. Lo que te puedo decir de él, es que es un jugador que en el día a día deja el 100%. Entonces qué me pasa en la cabeza cuando tienes un jugador que te está dando el 100% todos los días, yo creo que eso lo va a volcar al campo en algún momento y va a ser productivo para el equipo. Es uno de los jugadores que sin balón te da mucha más presión y te hace recuperar más balones. Eso no lo vemos porque con Kenedy porque estamos esperando que con balón nos marque diferencia. Es un jugador que pasó por momentos duros y lo único que te puedo decir es que está entrenando al 100% y él está intentando lograr su mejor versión.”

En cuanto a la importancia que tienen los partidos que quedan en el zorrilla:

“Mucha importancia como estuvo hasta ahora. Por suerte sacamos buenos resultados en casa y es sin duda muy importante, sí hacemos un equipo fuerte en casa como venimos siendo, sumar de a tres y después obviamente ir a buscar de a tres de visita como logramos el partido pasado y sabemos que todos los rivales son duros en casa y afuera. Sabemos que en casa nosotros tenemos que lograr esos tres puntos, a partir del buen funcionamiento de esa agresividad y de esa intensidad que debemos tener.”