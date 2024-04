Xavi: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

El entrenador culer Xavi Hernández ha comparecido ante los medios después de ganar por la mínima (0-1) en el Nuevo Mirandilla. El descafeinado partido contra el Cádiz ha estado marcado por las rotaciones masivas y un equipo pensando en el partido del martes contra el PSG.

Xavi ha destacado la buena dinámica del equipo para afrontar el tramo final de la temporada. También se ha desecho en elogios hacia la perlas azulgranas Cubarsí y Pedri.

El análisis técnico del partido

Pese a que no ha sido un partido brillante por parte de los dos equipos, el técnico egarense del Barça ha quedado satisfecho con el juego posicional del equipo: "Hemos estado muy bien colocados y esto nos permite estar encima en la presión tras perdida. Estamos muy bien en las vigilancias y no nos generan contras. Hemos dominado prácticamente todo el partido y solo hemos sufrido al final porque nos hacían el hombre a hombre, pero aun así hemos salido bien".

En este sentido, Xavi ha destacado la buena dinámica del equipo: "Más allá de no perder hace tres meses el equipo se siente cómodo en el campo. Estamos en el mejor momento de la temporada".

Rotaciones sin abandonar la lucha por el título

En el partido de hoy, solo Ter Stegen, Sergi Roberto y Pau Cubarsí han repetido en el once titular respecto al partido del miércoles. Jugadores menos habituales han ocupado el lugar de los futbolistas que se presume que serán titulares el próximo martes en la eliminatoria contra el PSG. "Los que han participado hoy han hecho un gran trabajo. Sé que los futbolistas están preparados porque los veo entrenar y el compromiso, la profesionalidad y la ambición en los últimos meses es máxima por parte de todo el equipo", ha remarcado Xavi.

Sin embargo, pese a los rotaciones y a la victoria del Real Madrid en Mallorca, el técnico no se da por vencido en la lucha por la Liga a falta de siete jornadas por disputarse: "El partido de hoy era vital. Nos estamos jugando la Liga, queremos competirla. El siguiente partido es el Clásico y depende de nosotros recortarle 3 puntos al Real Madrid".

Los elogios para las jóvenes perlas

El que no ha descansado hoy ha sido el imbatible central Pau Cubarsí. "Ha jugado porque tiene menos fatiga, ha justificado Xavi. No obstante, no parece que el poco cansancio sea la única razón para ponerlo como titular. El técnico ha remarcado su importancia en el juago del equipo: "Para mí es fundamental porque cuando nos aprietan alto elige la mejor opción, ve cuando jugar a segunda línea, corrige muy bien y gana duelos".

Por su parte, Pedri solo ha disputado la última media hora del encuentro, aunque su presencia ha sido de lo más destacado en un partido de lo más plano. Hernández se ha desecho en elogios hacia el jugador canario: "Estamos delante de un jugador superlativo. Le hemos echado en falta durante todo este tiempo. El Cádiz ha hecho una buena presión tras pérdida y él parece que dome a la fiera, siempre ve la mejor opción".

Pensando en el partido contra el PSG

Después de sumar los 3 puntos y disfrutar de la victoria, el Barça ya tiene en mente el partido de cuartos de final contra el Paris Saint-Germain. "El martes es un cara o cruz. Tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo, será una guerra futbolística muy importante. tenemos que preparar muy bien el partido", ha declarado Xavi.

El técnico catalán también ha pedido el apoyo de los culers de cara al encuentro: "Necesitamos a la afición, que llene Montjuïc y que disfrute. Nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para pasar a semifinales".