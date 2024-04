El Girona no puede con el Atlético de Madrid

La lucha por entrar en Champions League está más igualada que nunca. El Girona visitaba un Civitas Metropolitano feliz por la victoria contra el Dortmund del pasado miércoles.

ALINEACIONES

Atlético: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Koke, De Paul, Saúl, Riquelme; Correa, Griezmann.

Girona: Gazzaniga; Eric García, David López, Blind, Miguel; Aleix Garcia, Jhon Solís, Yangel Herrera; Savinho, Dobvyk, Couto.

El partido

En la primera acción del partido, Artem Dovbky transformaba un buen centro raso de Yan Couto y ponía el 0-1 en el marcador. Era revisado por posible fuera de juego, pero un jugador del Atlético legalizaba la posición del ucraniano, que suma ya 17 tantos en LaLiga. No estábamos acostumbrados a ver un Girona tan defensivo, pero Michel creyó que era lo oportuno, seguramente para prevenir las contras del equipo del Cholo. Durante la primera media hora, después del gol, los locales apretaban arriba sin causar muchos problemas a Gazzaniga, mientras el Girona se nutría de las excursiones de Savinho. A balón parado llegaba un buen centro al área, que provocaba el penalti por mano de Miguel Gutiérrez. El lateral madrileño defendía con los brazos en alto el remate de Hermoso y el árbitro no dudó en decretar la pena máxima. Griezmann no fallaba desde los 11 metros y ponía la igualada en el marcador. Saúl Ñiguez era substituido por molestias en el tobillo en el 41' y entraba el internacional con España, Álvaro Morata. Antes del segundo gol del Atlético ocurría la jugada polémica del partido. Savio se adentraba en el área contraria y Reinildo lo derribaba con las dos piernas por delante. A posteriori, le pisaba, dejándole los tacos marcados en el muslo. Mientras la joya del Girona era atendida, De Burgos Bengoetxea confirmaba su decisión de no pitar la pena máxima. Una acción incomprensible con la ayuda del VAR. Precisamente, en la siguiente acción, un mal despeje en defensa permitía recoger el balón a Morata, que ponía un centro a Ángel Correa que, en el descuento de la primera mitad, daba la vuelta al encuentro. David López podría haber medido mejor el salto para evitar la rematada del argentino.

En la segunda mitad, el técnico argentino sustituía a un Reinildo que estaba jugando con fuego, por el belga Axel Witsel. El partido se detenía varias veces por problemas físicos de Yan Couto y Savinho, que sintieron de primera mano la agresividad de los jugadores rojiblancos. Los centros al área seguían protagonizando el encuentro, dando problemas a la defensa gerundense. En una de estas acciones, junto al mal despeje de Jhon Solís, llegaba el tercero para el Atlético de Madrid. Doblete de Griezmann que buscaba el palo corto de Gazzanigga para cerrar el resultado definitivo. El Girona repetía la fórmula del primer gol, con un potente pase de la muerte de Yangel Herrera, que Dovbyk fallaba sin portero, de manera incomprensible. Michel buscaba piernas frescas para su equipo y daba entrada a Pablo Torre, por el desafortunado Solís. Un ex Girona, como Riquelme, tenía el 4-1 en sus botas, pero la mala fortuna le provocaba rematar al suelo. Los gerundenses no conseguían acercarse a la portería de Oblak y Michel hacía una doble sustitución. Portu por Yangel y Arnau por David López. El "a priori" lateral catalán, se colocaba en el medio del campo, junto a Aleix y Pablo Torre. El riesgo en la salida de balón es una característica del plan de juego de Michel, pero Gazzanigga no estaba preciso y regalaba un balón a Nahuel Molina, que en vez de colocar, remataba con demasiada potencia el esférico y salía muy desviado. Morata tenía otra acción clarísima en una jugada en la que la defensa volvió a ser muy blanda, pero el delantero la mandaba al palo. Una última venta de cambios, daba la bienvenida al partido al jugador emblema Stuani y al canterano Valery, por unos agotados Dovbyk y Savinho. Ya en el descuento, Portu tenía un remate clarísimo dentro del área que Oblak atajaba sin problema.

Problemas a domicilio

El conjunto de Michel encadena cinco jornadas fuera de casa sin sumar. Desde la dolorosa derrota en el Bernabéu, los de Michel no consiguen empatar, ni ganar. El próximo partido fuera de casa será en Gran Canaria, contra el atractivo juego de García Pimienta.

Bajo nivel defensivo

En la última victoria en Montilivi, frente al Betis, era David López el que regalaba dos goles a los béticos. Hoy, el ex del Espanyol tampoco ha tenido el rendimiento que venía demostrando. Seguro que el equipo trabajará los centros laterales porque han sido la vía del Atlético para conseguir los tres goles.

La lucha por Europa

Con este resultado, los colchoneres se ponen a 4 puntos y, a falta de su partido, el Athletic se podría colocar a 6. Importante recuperar buenas sensaciones en la siguiente jornada frente al Cádiz en Montilivi, el fortín del Girona.