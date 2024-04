Lucas Vázquez, orgulloso del Real Madrid: “Esto es lo que hace que vayamos líderes”

El Real Madrid ha retomado la liga con victoria en Mallorca, tras una semana movida para los blancos, en la que no han podido olvidarse de su compromiso en la Champions League, que los volverá a lanzar al ruedo el próximo miércoles, 17 de abril. Lucas Vázquez, que ha vuelto a la titularidad, tras 3 partidos sin saltar de inicio, ha hablado ante los micros del Real Madrid TV, sobre el rendimiento del equipo y sus sensaciones en Son Moix. Tras una nueva victoria que mantiene a la cabeza de la competición, con 8 puntos por encima del FC Barcelona, y que, además, supone la 16ª portería a cero en liga de la temporada. Unos datos que, según el propio Vázquez: “Es lo que hace que vayamos líderes”.

El gol de Tchouaméni, que despertó a todo el estadio de Mallorca, con un disparo “de escándalo” a 28 metros de la portería, tal y como lo calificó Lucas Vázquez, sirvió para que el Real Madrid sumara de 3 en 3 un partido más, después de que ya lo hiciera en San Mamés, la jornada pasada. Las grandes ausencias, como la de Rodrygo Goes, que no ha contado minutos tras recibir un golpe hace un par de sesiones de entrenamiento, no han definido el estilo del Real Madrid, que ha superado con creces el reto en Mallorca, sin que el equipo Bermellón le haya arañado puntos, ni goles, esta temporada.

​ El Real Madrid se mantiene en la priemra plaza con 8 puntos por encima del FC Barcelona | Foto: Real Madrid

El Real Madrid se asienta en el trono

El Real Madrid ha demostrado tener los nervios de acero en liga, dejando a un lado sus compromisos europeos, a pesar de estar a la espera de enfrentar uno de los duelos más importantes de la temporada. “Ha sido un partido muy complicado, el equipo ha necesitado jugar a otro fútbol diferente, de segundo balones, de más pelea que otros partidos, pero la victoria es más que merecida”, ha declarado el “17”.

El juego del Real Madrid no pareció encontrarse hasta el segundo tiempo, cuando Aurelien Tchouameni sorprendió desde bien lejos con un disparo imposible, a pesar de que Bellingham pudo haber abierto la lata, pasada la media de partido, de no haberse topado con el travesaño. Aún así, los blancos lograron salir de Mallorca con 3 puntos más en el casillero, y una nueva portería a cero, “esencial para ganar el partido”.

“Esto es lo que hace que vayamos líderes, el equipo está haciendo una grandísima temporada, La Liga es la competición de la regularidad y el equipo está demostrando que está a un nivel muy bueno” comentó Vázquez ante los micros de la televisión del club.

​ Tchouameni ha marcado el gol de la victoria ante el Mallorca | Foto: Real Madrid

Más de una quincena de porterías a cero

Los blancos han sumado, con esta, un total de 16 jornadas sin recibir goles, a pesar de todas las dificultades y ausencias en defensa, con las que ha tenido que lidiar el Real Madrid a lo largo de la temporada. Un aspecto que el lateral derecho también ha querido destacar: “Hemos hecho un trabajo muy bueno, y no solo en la línea defensiva. Todo el equipo a nivel defensivo ha estado muy bien”.

Lucas Vázquez ya sueña con "La 15"



Un Lucas Vázquez orgulloso, tanto por el equipo como por sus compañeros, que ha mostrado su cara más bromista al ironizar acerca del nivel de castellano de Tchouaméni, no ha podido olvidarse del próximo encuentro que les espera, marcado en rojo en el calendario. El “17” del Real Madrid, al que le sobra experiencia en este tipo de eliminatorias, se ha mostrado optimista de cara a la vuelta en Mánchester y ya sueña con alzarse, de nuevo, con “La Orejona”.

Estas han sido sus palabras: “Llegamos en un buen momento, estamos haciendo un tramo final de temporada muy bueno, el equipo está un gran nivel, tanto colectivamente como individualmente. Nos presentamos el miércoles con muchas ganas de ganar el partido, pasar a ‘semis’ e intentar conseguir la Champions también”.