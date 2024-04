La Real venció al Cádiz por 2-0 la última que jugó en frente de su afición. Un mes después de la victoria frente al conjunto gaditano, volvió el fútbol al Reale Arena. Un Reale Arena que no presentó una imagen tan llena como la de otras noches. Se auguraba una noche primaveral tranquila en el feudo realista, pero los de Pepe Mel se encargaron de amargar la noche a los locales.

Primera parte

La Real comenzó el encuentro dominando y buscando un gol tempranero que le diera la tranquilidad. Merino en dos ocasiones y Zubeldia desde la lejanía probaron suerte, pero ninguno de los dos puso en apuros a Maximiano. El que sí estuvo acertado fue Embarba, que tras un buen control, definió a las mil maravillas un mano a mano ante Remiro y enmudeció el estadio. Traoré pidió una falta que el árbitro no concedió.

Dicen que la alegría dura poco en la casa del pobre y así fue en Donosti. Dos minutos después del gol inicial del Almería, Galán, tras una buena jugada en la banda izquierda, encontró a Becker dentro del área con un centro que el surinamés mandó a guardar con su pierna derecha. Con el empate en el electrónico, la Real aprovechó el empuje del gol para lanzarse al ataque. Los de Imanol tuvieron ocasiones para irse al descanso ganando, pero, Maximiano sacando un disparo de Becker sobre la línea, el larguero repeliendo un remate de Zubimendi y el desacierto de Oyarzabal y Barrenetxea impidieron la remontada txuriurdin.

Segunda parte

Ya en la segunda mitad Galán volvió a asistir, esta vez a Oyarzabal, pero el gol fue anulado por fuera de juego del extremeño. La Real lo intentó desde lejos con golpeos de Barrenetxea y Zakharyan. Sin embargo, ninguno de los dos acertó entre los tres palos. Cuando más atascado parecía el conjunto local, Zubimendi, Becker y Oyarzabal se inventaron una jugada magnífica para adelantar a su equipo. El donostiarra encontró, con un pase a la espalda de la defensa, al autor del primer gol que, lejos de pecar de egoísmo, se la cedió al capitán para que empujara el balón.

Oyarzabal celebrando su gol. / Foto: Real Sociedad

El partido parecía visto para sentencia, pero el conjunto andaluz no tiró la toalla y se encontró una oportunidad de oro para empatar la contienda. Zubeldia agarró de forma prolongada a Lozano dentro del área y Díaz de Mera castigó la acción señalando la pena máxima y expulsando al central de Azkoitia. Embarba, desde los once metros, no falló. Al partido todavía le quedaba tiempo y el Almería estuvo a punto de remontarlo. Una buena combinación entre Ramazani y Lozano dejó al belga solo ante Remiro, pero quiso sorprender con un disparo al palo corto que se le fue fuera y mantuvo el empate a dos definitivo.

Sustituciones

Imanol realizó cuatro sustituciones a lo largo de los noventa minutos. Kubo y Turrientes entraron para sustituir a Barrenetxea y Becker. El surinamés, a pesar de marcar y asistir, pidió el cambio. En el minuto 78, Oyarzabal dejó su lugar a André Silva. Ya con un hombre menos en el verde y cuando Tierney se preparaba para entrar, Imanol cambió sus planes para dar entrada a Pacheco y sustituir a Zakharyan.

Pepe Mel, por su parte, realizó tres sustituciones. En el descanso, Luka Romero se quedó en el vestuario y Ramazani entró en su lugar. Con el 2-1 en el marcador y buscando el empate, Baptistao salió por Lozano. Cuatro minutos después, Lopy abandonó el campo para dejar su lugar a Idrissu Baba.

Tarjetas

Ambos equipos tuvieron dos jugadores amonestados. Le Normand y Zubimendi, que se perderá el próximo encuentro, vieron la tarjeta amarilla. Por parte del Almería, Romero y Ramazani fueron amonestados. Zubeldia fue expulsado por la acción del penalti.