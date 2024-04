El Sevilla FC visitó Gran Canaria este Domingo 14 de Abril para tratar de llevarse la victoria de la Islas Canarias. Se enfrentaba a un rival que no se encuentra en una dinámica positiva, pues no ha ganado en ninguno de los últimos seis partidos anteriores a esta jornada, encadenaba tres derrotas que con esta ya son cuatro y, además, ha sumado también su cuarto partido sin marcar. Una racha que no refleja fielmente la lucha y entrega del club amarillo, pues pese a verse con un hombre menos desde el minuto seis de partido, en ciertos tramos del encuentro le puso las cosas complicadas a su rival sobre todo para sacar cómodamente el balón.

Una superioridad numérica desapercibida

Normalmente se da por hecho que cuando un equipo tiene uno más sobre el césped, esta casi obligado a dominar y encerrar a su contrincante. Sin embargo, el Sevilla no lo hizo. De hecho, en algunos momentos casi parecía ser él el que tenía uno menos. Esto radica entre otras cosas en la ausencia del entrenador a la hora de dirigir en este contexto, pues aunque tenían un jugador más, no cambió su sistema de tres centrales que le hubiese permitido tener más argumentos del medio campo en adelante y seguro habría tenido un dominio mayor. Sea como fuere, el Sevilla debió encerrar a su rival que había entrado al partido mal, con una expulsión, otra amarilla por protestar y sin ser capaces de agarrar mucho la pelota. Y no lo hizo. Por el contrario fue la UD Las Palmas la que parecía querer llevar el guión y empezó a tener más protagonismo. Aunque los canarios no terminaron ninguna jugada con un mínimo peligro siquiera, lograban que los visitantes les durase el balón poco, y consiguieron que la baja del central por expulsión pasase un poco desapercibida.

El árbitro amonestando con roja a Saúl Coco | Foto: Gettyimages

Isaac Romero, otro día será

El Lebrijano, de nuevo, no tuvo su día de cara al gol. Desde hace varias semanas el gol se le resiste e incluso está fallando ocasiones que antes no fallaba. Claros ejemplos de esto son las dos que desperdició el domingo, cuando se quedó sólo frente al guardameta en ambas ocasiones y, por su intención de colocarla más que de darle potencia, terminó enviando el balón muy lejos de la portería. Por suerte, el conjunto sevillista no se tuvo que arrepentir de los fallos ya que aparecieron En Nesyri y Lukebakio, pero pocas veces sale bien cuando perdonas oportunidades así. El delantero canterano, fruto de los nervios y la ansiedad de querer anotar ya, no termina de finalizar correctamente.

Isaac Romero en el calentamiento previo a la UD Las Palmas vs Sevilla FC | Foto: Sevilla FC

No hay que ir eso si más allá de señalar su mala definición en este partido, pues no quita lo mucho que da al equipo, que se construye muchas ocasiones él sólo, que fue importante para que Saúl Coco fuese expulsado gracias a su gran pase a Nemanja Gudelj y que es cuestión de que el balón entre. Cuando ocurra, volverá ese olfato goleador característico de él. Paciencia con un chaval que ha pasado de jugar en cuarta a primera, siendo titular y dándole puntos que han valido para tener a su equipo más lejos de caer al pozo.

Dodi Lukebakio is back

Se ha echado de menos estos meses a uno de los fichajes que mejor ha caído en el equipo este año, Dodi Lukebakio. Debutó contra la UD Las Palmas en el partido disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán y marcó, gol con el que obtuvieron el triunfo. A partir de ahí fue importante y logró dejar actuaciones como el golazo al Almería en la goleada por 5-1 en casa. Poco después cayó lesionado de gravedad y ha estado retirado del terreno durante un largo tiempo, tiempo en el que se le ha echado de menos. Volvió frente a la UD Almería, y marcó, y contra el equipo canario anotó el cuarto gol para su contador personal que le dio tranquilidad al tiempo de descuento. Como curiosidad, el belga le ha marcado sus cuatro tantos a los mismos dos equipos, UD Las Palmas en la ida y en la vuelta, y UD Almería en el primer y en el segundo partido jugado. En 62 minutos que lleva desde que se recuperó, suma dos goles, y siempre que sale es de los futbolistas que más peligro generan y sobre todo, verticalidad. Tiene detalles distinto al resto, una calidad muy grande y una gran definición. Sabe dónde estar, cuándo y cómo hacer sus movimientos y eso hace que sea un jugador al que gustaría ver más y que desde luego está llamado a ser pieza relevante en caso de seguir el año que viene con el conjunto sevillano.

Dodi Lukebakio en el partido contra la UD Las Palmas: Foto: Sevilla FC

Agoumé "abarata" su fichaje

Los minutos de Lucien Agoumé frente a la UD Las Palmas fueron bastante positivos. El francés de hecho fue el que, a través de un fuerte pase que el cancerbero canario no pudo frenar pese a meter la mano por la potencia que llevaba, dio la asistencia del gol que puso tierra de por medio. Desde su partida desde el banquillo para sustituir a Badé, el pivote aportó una solidez necesaria para que su equipo no sufriese y aguantase cómodamente el resultado. La realidad es que desde que llegó, el ex del Inter de Milán está haciendo actuaciones muy buenas. Gracias a la seguridad en defensa y su potencial físico, forma una dupla idónea con Boubakary Soumaré y cuando ambos se juntan, se complementan tan bien que se hace complicado para sus contrincantes sobrepasarles. Su opción de compra está fijada en ocho millones y viendo el impacto que ha tenido en la plantilla, sus cualidades, su fuerza y la edad, tan sólo 21 años, se empieza a hacer barata la cantidad marcada para hacerse con sus servicios en propiedad. Gran fichaje de Víctor Orta en el mercado invernal.

Lucien Agoumé contra la UD Las Palmas | Foto: Gettyimages

Dominio ausente, efectividad salvadora

Pese a estar con uno más prácticamente todo el partido, el Sevilla no fue capaz de tener un dominio claro. Fue más bien al revés, tuvo muchos tramos donde no era capaz ni de enlazar más de tres pases. Su rival se lo puso difícil para salir de su campo y pese a tener un hombre menos, logró disponer de la pelota durante más tiempo que los visitantes en muchos momentos del encuentro. Aún así los canarios no tuvieron muchas ocasiones peligrosas y el Sevilla encontraba lo que en otros tiempos no hacía, la efectividad. Esta vez, pese a los fallos mencionados del delantero de la carretera de Utrera, sí tuvo la fortuna y la capacidad necesaria de aprovechar las ocasiones que generó. En el contexto que viven los nervionenses, la efectividad se superpone sobre la belleza del juego. Entre sacar tres puntos con un juego gris o sacar menos dando espectáculo, no hay duda en cuál es la elección correcta. Eso sí, no siempre le va a salir cara, pues en otros momentos ha visto como le ha salido cruz y todo por no tomar ventaja de situaciones favorables como la que se le presentó en Canarias y que no pudo convertir en superioridad real y en posesión del guión del partido.