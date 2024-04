El Athletic Club logra sacar un buen resultado ante un pobre Villarreal, a pesar de la resaca, los bilbaínos lograron un empate, aunque mereció ser una victoria si no llega a ser por el pésimo arbitraje durante el encuentro.

Oihan Sancet fue el encargado de anotar el primero de la tarde, posteriormente fue Dani Parejo el autor del empate en San Mamés con mucha polémica en el terreno de juego.

Resumen

Antes de comenzar el partido, el Villarreal de Marcelino García Toral, ex entrenador del Athletic, tuvo el bonito gesto de hacerle el pasillo al equipo vasco, y la afición les acompañaba con su nueva canción "este es el famoso Athletic, el famoso Athletic Club, y estos son los campeones, aupa Athletic txapeldun".

El pasillo al Athletic campeón de Copa / Fuente: COPE

En el minuto 10 llegaría el primer error en mucho tiempo de Beñat Prados, y es que, dentro del área intentó arrebatarle el balón a un jugador del Villarreal, y terminó entrando tarde y pisándole, provocando penalti.

El encargado fue Gerard Moreno, pero en su intento de anotar mandó el balón al palo, y posteriormente tras el rebote lo marcó, pero la norma dice que si el balón toca el palo y nadie más la toca antes de volver a meter, el gol será anulado, por lo que no subió al marcador.

La segunda mitad arrancaría movidita para los de Marcelino, y es que, Comesaña veía la segunda amarilla tras entrar tarde sobre Beñat Prados y propinarle un pisotón. El jugador ya había sido amonestado previamente en el minuto 35.

En el minuto 66 llegaría el gol del Athletic, el cual vino tras un centro lateral de Óscar de Marcos al área, donde Gorka Guruzeta dejó un balón perfecto con la cabeza, para que Oihan Sancet, con el exterior, marcará un auténtico golazo.

Sancet celebrando su gol / Fuente: Getty Images

Y ya en el minuto 90+2 se desataría la locura en San Mamés, el árbitro principal, Cuadra Fernández, señaló un penalti en contra del Athletic, después de que tras un rebote, el balón le revotara en el hombro a Yuri Berchiche cuando este mismo estaba tirándose al suelo y poniendo el brazo en posición natural, aunque eso al árbitro pareció darle igual.

Por lo que ya en el 90+5, Dani Parejo agarró el balón y lo marcó por arriba a la izquierda ante Unai Simón.

Criterios de puntuación

(0-2: Muy Mal / 3-4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7-8: Muy bien / 9-10: Excelente / S.C.: Sin clasificar)

Cuadra Fernández

10/ Protagonista. Parece ser que el árbitro jugó su propio partido, y ganó, ganó la atención que buscaba, su mal arbitraje hizo que se ganará a pulso una pitada monumental en la catedral. Cuadra Fernández, merecedor de irse a la nevera junto a la asistente linier, con otra actuación pésima en el partido.

Marcelino García Toral

10/ Honor. ¿Qué se puede decir de un entrenador que devolvió la ilusión a Bilbao?, pues que es un hombre de los que ya no quedan, el arbitraje le favoreció, y salió en rueda de prensa para decir que "Si me hubiesen pitado este penalti en contra me hubiese enfadado mucho".

Además, si se hizo pasillo al Athletic fue gracias a él, ya que ni la directiva del Villarreal viajó para ver el partido tras el fichaje de Igor Oyono hace ya varios meses.

Marcelino García durante el partido ayer / Fuente: Castellón Plaza

Unai Simón

7/ Raro. Unai Simón volvía a jugar después de 16 días sin hacerlo. Se le notó esa falta de minutos, pero aun así hizo grandes paradas, en el primer penalti acertó el lado, y en el segundo no pudo hacer nada. Lo peor que hizo fueron sus pases largos.

Yuri Berchiche

9/ Cabreado. A pesar del cansancio, Yuri hizo un partidazo, tanto arriba como abajo, y cuando no tuvo la culpa de nada, le pitaron un penalti en contra, el cual le dejó muy cabreado y a punto estuvo de irse del campo, algo lógico.

Paredes

7/ Muro. Buen partido de Aitor Paredes, frenó los intentos de ataque de los jugadores rivales y estuvo muy bien, se le notó como a los demás el cansancio de la fiesta.

9/ Teniente. Increíble Dani Vivian, un jugador como la copa de un pino, partidazo. ¿Qué se encuentra en medio del campo con el balón?, pues se regatea de todos y se planta en el área de rival para casi hacer gol. ¿Qué mi compañero me pega un rodillazo en la cara y casi me desmayo?, pues me recupero rápido y vuelvo a meter la cabeza en cada salto.

Prados saltando a cabeza / Fuente: Getty Images

Óscar de Marcos

7/ Correcaminos. Buen partido del capitán del Athletic, otro jugador al que se le notó bastante esa falta de trabajo, pero aun así no paró de correr y fue determinante n el gol del Athletic.

Vesga

5/ Cansado. El hombre que cambió la final no tuvo su día ayer, se le notaba lento, cansado, y no pudo hacer buen juego como en la final de la Copa del Rey.

Prados

6/ Error de novato. Este partido ha podido ser perfectamente el primero donde Prados comete un error tontísimo. Y es que, el primer penalti fue su culpa, llegó tarde, y le piso al contrario. Aun así hizo buen juego y tuvo varias ocasiones para hacer su primer gol con el equipo.

Sancet

10/ MVP. Desde la final de Copa, Oihan Sancet es otro, dos goles en los últimos dos partidos, poco a poco está volviendo a su nivel de inicio de temporada. El gol de ayer es perfecto, al estilo de "tres dedos" adelantó al Athletic ayer y jugó un partido perfecto. La fiesta no pudo con él.

Nico Williams

5/ Demasiado. Nico Williams intentó hacer una actuación idéntica a la de la final de Copa, recibir, regatear a 3 y ponerla, pero en el día de ayer tuvo muchas ocasiones para tirar, decidió hacer otro regate extra, y se la quitaron finalmente, partido descafeinado para él.

Nico Williams quejándose / Fuente: Getty Images

Iñaki Williams

6/ Aire. No tuvo el día Iñaki Williams, en la primera parte se lió con Sancet en un tiro, y entre uno y otro la casa sin barrer, más allá de eso, a pesar del cansancio, gracias a sus carreras el equipo pudo atacar mucho y por su banda tuvo una gran conexión con De Marcos.

Guruzeta

6/ Asistente. En el gol de Sancet fue clave, gracias a esa dejada de cabeza el Athletic pudo adelantarse, supo jugar muy bien equipo, pero el cansancio pudo con él y tuvo que ser sustituido finalmente.

Herrera

9/ Guerrero. Partidazo de Ander Herrera en el día de ayer, sustituyó a Vesga y jugó perfectamente, robó muchos balones, creó mucho juego, y gracias a él el equipo se movía.

Berenguer

7/ Ídolo. Álex Berenguer, el hombre de "la 25", una persona que por actuaciones como la de ayer se merece una renovación, es un extremo estupendo, crea mucho juego, y le da mucho al equipo.

Berenguer y Muniain hablando con Valverde antes de entrar / Fuente: Getty Imges

Dani García

8/ Gladiador. Partidazo de Dani García, que bien se compenetra con Herrera, es increíble verles jugar juntos. A cada duelo va como si fuese el último de su vida, es un luchador nato, y se deja la piel por el equipo en cada partido.

Muniain

7/ Maestro. Muniain volvió a jugar liga después de mucho tiempo, fue ovacionado por la grada, movió el balón como un maestro, y provocó varias ocasiones de peligro en campo contrario.

Villalibre

0/ Sin ganas. Otro partido más donde Villalibre salta al campo, no huele un balón y no corre, poco más se puede decir de un jugador que no aporta nada por el momento.

Ernesto Valverde

9/ Champions. Otro partido casi perfecto para Valverde, entrenaron poco, pero aun así fueron mejores que el Villarreal a pesar del cansancio post Gabarra. Se nota la mano del míster en este tipo de partidos.