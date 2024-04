Mañana seremos testigos de uno de los partidos más importantes para el FC Barcelona esta temporada. Una noche magica, para soñar, como aquellas que de vivían en el Camp Nou. El club catalán, llega al partido con una ligera ventaja, en el Parque de los Príncipes ganó por 2-3.

Mañana buscan terminar con una racha terrible que solo les ha traído dolores de cabeza. Las noches europeas en Can Barça, en los últimos años, no traen buenos recuerdos para los barcelonistas, las noches de Roma, Anfield o Múnich, siguen en la memoria de los culés.

Los de Xavi Hernández, quieren demostrar que vuelven a ser competitivos en Europa. Y están a solo 90 minutos de volver a disputar unas semifinales de la Champions League, 6 años después.

Buscan el milagro

El PSG tras el partido de ida. Fuente: PSG

La ida en el Parque de los Príncipes fue un palo duro para el club francés. Pensaban que su estadio sería un fortín y que su estrella Kylian Mbappé conseguiría poner la eliminatoria a su favor.

Durante toda la semana la afición del PSG ha lanzado críticas a la plantilla. La actuación de Donnarumma dejó mucho que desear y será clave en el partido de vuelta para que su equipo consiga pasar la eliminatoria.

Su jugador más importante, Mbappé, no tuvo una gran actuación en el partido de ida, y muchos lo están achacando a que Luis Enrique no le está alineando todo lo posible. El técnico ya argumentó hace semanas que lo sustituía porque hay que acostumbrarse a jugar “sin Mbappé”, ya que dijo que no seguiría en el club.

El club parisino lleva sin jugar una semana, desde el partido de ida. La Ligue 1 aplazó su partido contra el Lorient, para darle más descanso y que tuviera más tiempo para preparar el partido.

Además, recuperan a uno de sus jugadores clave, Achraf Hakimi.

Mbappé y Dembélé. Fuente: PSG

Un solo objetivo

Celebración del gol de Raphinha en la ida. Fuente: FC Barcelona

Tras un gran partido de ida en el Parque de los Príncipes, en el que el Barça se impuso por 2-3, la eliminatoria queda abierta, pero con muchos motivos para soñar con volver a traer la “orejona” a Barcelona.

El equipo está en una buena dinámica y solo piensa en una cosa, llegar a la final en Wembley. Un escenario que ha vivido muchas noches mágicas para el conjunto culé, como aquella mítica final en 1992, en la que consiguió su primera copa de Europa, o aquella final de 2011, con el mejor fútbol de la historia, el Tiki Taka.

Las buenas sensaciones en el partido de ida y la reaparición de uno de los mediocentros con más talento en los pies, como es Pedri, le dará al equipo control en el centro de campo.

Los jugadores del Barça estarán más rodados que los del PSG. El sábado jugaron contra el Cádiz, eso sí con muchas rotaciones. Los que, previsiblemente, saldrán de inicio estarán descansados pero sin perder el ritmo de la competición.

Para este partido, Xavi no podrá contar con Christensen y Sergi Roberto por sanción.

Lamine Yamal y Raphinha. Fuente: FC Barcelona

A lo largo de la historia de la Champions, el FC Barcelona y el París Saint-Germain, se han enfrentado en catorce ocasiones. El balance de resultados es favorable al Barça, que ha conseguido seis victorias, cuatro derrotas y cuatro empates.

El momento más memorable fue la histórica remontada del Barça, en 2017, por 6-1 en el Camp Nou. Cuando consiguieron revertir un marcador de 4-0 en la ida, con Luis Enrique con técnico del club azulgrana.

Las últimas temporadas en Europa para el Barça han sido un desastre y han sufrido derrotas muy dolorosas que siguen en la memoria de los culés. El 4-0 ante el Liverpool, en las semifinales de 2019 o el 8-2 frente al Bayern de Múnich, en los cuartos de 2020.

El PSG, que en 2020 consiguió llegar a la final, perdió por 1-0 frente al Bayern de Múnich, que le privó de cosechar la primera orejona de su historia.

Declaraciones Luis Enrique

En la rueda de prensa previa al partido, Luis Enrique ha comentado que merecieron mucho más "creo que el resultado no refleja con exactitud lo que merecimos, creo que merecimos al menos un empate".

El técnico asturiano confia en poder remontar la eliminatoria "tenemos que dar una mejor versión mañana, y que tenemos que ir a por el partido, estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta".

Declaraciones Xavi Hernández

En la rueda de prensa previa al encuentro, Xavi Hernández ha querido hacer un llamamiento a todos los culés para que asistan a Montjuic y se dejen el alma animando al equipo. “Mañana en el estadio tiene que ser una caldera, necesitamos a la afición”.

El entrenador egarense sueña con vivir una noche mágica “tenemos que sumar todos para pasar a semifinales, seguro que la afición hace que Montjuic se parezca al Camp Nou”.

Convocatorias

FC Barcelona: Por confirmar.

PSG: Navas, Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Mbappé, Fabián, Gonçalo Ramos, Dembélé, Asensio, Danilo, Vitinha, Kang-in Lee, Lucas Hernández, Kolo Muani, Nuno Mendes, Mukiele, Carlos Soler, Barcola, Zaïre-Emery, Beraldo, Skriniar, Arnau Tenas, Donnarumma.

Convocatoria PSG. Fuente: PSG

¿Cuándo y dónde ver el partido?

El partido entre el FC Barcelona y el PSG, correspondiente de la vuelta de los cuartos de final de Champions 2023/24 tendrá lugar este martes 16 de abril a las 21:00 horas. Se podrá seguir a través de Movistar Plus+.

Árbitro

El encargado de dirigir este encuentro será el rumano István Kovács. Es árbitro internacional desde el año 2010, y nunca ha pitado al Barça en la máxima competición europea. Sin embargo, si lo hizo en la Europa League, en el partido de ida del playoff contra el Nápoles de la temporada 2021/22.

FC Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Cubarsí, Araujo, Koundé; De Jong, Pedri, Gündogan; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.

PSG: Donnaruma; Nuno Mendes, Marquinhos, Lucas Hernández, Hakimi; Vitinha, Zaïre-Emery, Fabián; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.