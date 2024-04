El fútbol se decide en las áreas. Si no encajas, te aseguras empatar pero para ganar necesitas marcar goles. Si eres un equipo que encaja, debes anotar los máximos posibles para poder sacar puntos en los partidos. Esto le pasa al Celta, sin embargo, no ve puerta con facilidad.

Larsen lleva ya 11 goles pero no hay una segunda espada que se acerque a las cifras del noruego. Aspas suma 5 y Douvikas 4. Al de Moaña parece que le está costando más ya que adoptó un papel más de creación. Por parte del griego, no está sumando apenas minutos en la competición liguera.

Tan sólo 33 goles

Los vigueses han anotado 33 goles en 31 jornadas, 1.06 por partido. Números que, a priori, deberían ser aceptables al ser un equipo de abajo. Sin embargo, los goles encajados ahogan a los celestes. Aun así, la estadística avanzada dice que los celestes deberían tener 38.3 goles en su casillero, 5 más de los que tiene. Esta diferencia provoca la situación clasificatoria actual del conjunto olívico. La mayoría de goles en esta diferencia los acumula el '10'. Iago Aspas suma 5 goles cuando, según los datos, debería sumar 7.9.

Larsen tras fallar una ocasión ante el Villareal (LaLiga)

Pero esto va más allá de los propios datos. Hay jugadores que debería dar un paso al frente en la faceta ofensiva. El principal señalado es Jonathan Bamba. El costamarfileño suma tan sólo 2 tantos y otras tantas asistencias. A pesar de que haber llegado con el cartel de estrella, con una gran prima de fichaje y uno de los sueldos más altos de la plantilla, sus números son bastante pobre así como sus actuaciones. Carles Pérez también ha bajado prestaciones cuando era otros jugador que se presuponía que debía acumular peso ofensivo. Sin embargo, el catalán casi no sumó minutos en la era Benítez, lo cual lastra sus estadísticas.

Falta de calidad en los últimos metros

Con la marcha de Gabri Veiga, el equipo vigués perdió un arma ofensiva que acumulaba números altos. El porriñés sumó 11 goles y 4 asistencias que no se vieron sustituidos. El vacío que dejó el canterano está lastrando al equipo en esos últimos metros donde falta una figura que Iago Aspas lleva reclamando años. "Nos falta calidad, lo dije en agosto y en enero y no se subsanó", dijo el Moañés la pasada campaña tras el partido en Cádiz, meses antes también comentó que "si yo, que soy el delantero, tengo que venir atrás... O soy la madre o el padre, no puedo llegar al área". El '10' reclama un enlace entre el centro del campo y la delantera, la figura que en su día ocupaba Brais Méndez o Denis Suárez.

Iago Aspas: «Nos falta calidad. Lo dije en agosto, lo dije en enero y no se subsanó (...). Contra el Barça, (estaré) aunque sea en silla de ruedas como el otro día (...). Estamos fuera del descenso, tenemos que ser positivos desde ya». https://t.co/bNx0UKEN5U pic.twitter.com/juy8cpylJH — Grada de Río (@gradaderio) May 28, 2023

La falta de esta figura provoca que los celestes no creen oportunidades claras y que sean muchas las oportunidades que se pierdan cuando el equipo avanza metros. El jugador que más se está acercando a esta figura es Óscar Mingueza ya que es el que más pases progresivos da y el segundo que más conducciones progresivas hace. El catalán hace 3.24 acciones que provocan disparos siendo el segundo jugador en la plantilla, solo por detrás de Iago Aspas.