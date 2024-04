Tras el escalofriante partido entre el FC Barcelona y el PSG, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, Xavi Hernández ha comparecido en rueda de prensa después de que acabara expulsado en la segunda mitad. Lamentablemente para los catalanes, han quedado eliminados de la competición, perdiendo la oportunidad de disputar las semifinales contra el Borussia Dortmund tras haber vencido al Atlético de Madrid.

Frustración tras la expulsión

El entrenador del FC Barcelona expresó su frustración tras el partido, destacando la importancia que tuvo la expulsión en el desarrollo de este: "Estamos contrariados, enrabietados porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Once contra once estábamos bien ordenados. La jugada marca la eliminatoria por completo. Para mí es demasiado pitar roja en esta jugada. No es bueno quedarse con diez, a partir de ahí es otro partido".

Respecto a las decisión táctica después de la expulsión, explicó: "Hemos dudado con el cambio porque Pedri sale de una lesión. Queríamos control con Pedri y patas arriba con Raphinha. Hemos elegido a Lamine por desgracia. Por mucho que hablemos, la expulsión lo marca todo".

Decisión arbitral que acaba con las expectativas

Sobre las oportunidades de gol desaprovechadas, comentó: "Hemos tenido el empate a dos con Gundo y el 2-0 con Robert. Hemos tenido incluso alguna de Raphinha. Claras pero siempre a remolque porque con diez es muy complicado. Es una pena que el trabajo de una temporada se acabe por una decisión arbitral. Me hubiese gustado jugar once contra once todos los minutos. Esta expulsión es innecesaria".

En cuanto a sus palabras dirigidas al árbitro, admitió: "Le he dicho al árbitro que ha estado muy mal, que ha sido un desastre. Ha matado la eliminatoria. Cambia todo. No me gusta hablar de los árbitros pero lo tenemos que decir, no nos podemos callar".

Orgullo del equipo pese a la eliminación

Finalmente, hizo una valoración general de la participación del Barcelona en la Champions League: "Lo volverá a intentar el Barça. Hemos hecho una Champions muy digna, notable diría yo".