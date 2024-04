Cuando no tienes minutos en tu equipo, pero crees que puedes tenerlos en un futuro, sueles recurrir a la cesión. Te vas de Erasmus, aprendes, maduras y vuelves formado para triunfar. Ese es el principal objetivo de los jugadores jóvenes. No obstante, también los hay más experimentados, que pueden creer que ese año no tienen sitio en la plantilla o no encajan con el entrenador y deciden salir un año a otro sitio. Esta es la situación de varios de los jugadores en préstamo que tiene el conjunto gerundense y vamos a repasar la temporada de cada uno de ellos.

Alexander Callens - 31 años

El central salió en el último día de mercado dirección Atenas. El internacional con Perú sabía que no tendría minutos y el club le buscó la mejor opción. Lleva 20 partidos jugados en los que ha podido marcar dos goles. Parece que al volver se le va a buscar una salida definitiva.

Manu Vallejo - 27 años

A pesar de hacer una buena pretemporada, el Girona decidió buscarle otro equipo. El elegido fue el Zaragoza, donde ha disputado 29 partidos y ha conseguido 2 goles y 2 asistencias. Si al final el club consigue entrar en Champions League, el delantero tendrá que marcharse.

Gabri Martínez - 21 años

Uno de los tres jugadores del Girona, cedidos en Miranda de Ebro, está siendo la sensación de la Liga Hypermotion. En 34 partidos ha marcado 8 goles y ha asistido 4 veces. Seguro que Míchel va a darle la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo.

Ilyas Chaira - 23 años

El marroquí lleva cuatro temporadas saliendo cedido de Girona. Siguiendo los pasos de Gabri, la temporada pasada jugó en Primera RFEF en el San Fernando y este año ha dado el salto a la Segunda División en el Mirandés. Sus cifras son parecidas a las de su compañero de equipo: 5 goles y 4 asistencias en 33 encuentros. El joven extremo tiene contrato hasta 2026 y no está tan claro que arranque la pretemporada con el Girona.

Pau Víctor - 22 años

El goleador del FC Barcelona B suma 16 tantos esta temporada. Ha sido convocado con el primer equipo del Barça, pero no ha podido debutar. El actual pichichi de Primera RFEF merece una oportunidad en el primer equipo del Girona, pero habrá que ver si los culers harán efectiva la opción de compra.

El pichichi de Primera RFEF. /futbolcatalunya

Ibra Kébé - 23 años

El pivote nacido en Mali salió cedido en busca de minutos al club amigo del Girona, el Mirandés. No ha tenido las mismas oportunidades que sus otros dos compañeros. Solo ha disputado tres partidos, el resto los ha visto desde el banquillo. Cabe recordar que Kébé sufrió una lesión de larga duración que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego más de un año. Lo más normal es que se le rescinda el contrato.

Arnau Ortiz - 22 años

El centrocampista español ha pasado por todas las categorías del fútbol profesional desde que el Girona le diera salida. Este año había dado el paso definitivo a Segunda División, cuando fichó por el Eldense. Con el recién ascendido solo participó en 11 partidos. En invierno pidió moverse a otro equipo en busca de oportunidades y encontró a un Cartagena luchando para la salvación. Acumula 10 partidos y una asistencia. Tiene contrato hasta 2026.

Óscar Ureña - 20 años

El joven extremo debutó con la selección sub-23 de República Dominicana y está sumando minutos en el líder de la Liga Hypermotion. De momento, lleva 17 partidos disputados y 2 asistencias. Lo mejor sería buscarle otra cesión en Segunda División para que tuviera más oportunidades.

Álex Sala - 23 años

El mediocentro catalán está siendo una pieza fundamental en Córdoba. Ha disputado 25 partidos, en los que ha marcado 2 goles y ha dado 5 asistencias. Una buena opción sería repetir cesión, en caso que el conjunto andaluz consiga el ascenso a Segunda División.