No es ningún secreto que la Liga de Campeones es la competición que más se le resiste al Atlético, y la noche del 16 de abril de 2024 quedó demostrado. Este mes de mayo hará ya una década de la primera final de Champions de los colchoneros bajo el nuevo formato y, tras Lisboa y Milán en 2016, los de Simeone siguieron dándose de bruces con la realidad, haciendo ver que, por el momento y hasta hoy, no tienen nivel para llegar lejos en Europa.

Tal y como se comentó antes, la noche del martes fue una muestra de ese deficiente nivel: faltos de contundencia tanto en ataque como en defensa, los rojiblancos hicieron aguas ante el ímpetu ganador del Borussia Dortmund, que pasó a semifinales con todo merecimiento y arruinó otra de tantas oportunidades del Atleti para acercarse a la ansiada Orejona.

Simeone se lamenta en el Westfalenestadion / Atlético de Madrid

La segunda parte de la ida ya vaticinaba lo que podía ocurrir en el Westfalenstadion si a Simeone se le ocurría levantar demasiado el pie del acelerador. El resultado fue idéntico al esperado. La segunda parte en el Metropolitano fue de claro tinte alemán, y la vuelta, salvo los 20 primeros minutos del segundo acto, más de lo mismo.

Famoso por sus planteamientos defensivos

Puede ser mejor o peor entrenador, pero es innegable que Simeone ha sido reconocido gracias a sus planteamientos en noches como las de ayer. El caso es que han habido ocasiones en las que han salido bien. ¿Y cuándo eran esas? En 2014, 2016... En resumen, cuando el Atleti tenía jugadores capacitados para defender en bloque bajo. Jugadores como Saúl, del que no queda ni rastro de lo que era, Gabi, Filipe Luis, Juanfran, Godín, Miranda, y otros tantos, estaban capacitados para jugar un fútbol de tales características. Cosa que los de ahora no. Los jugadores modernos se han adaptado al fútbol moderno, y se han vuelto más técnicos y físicos. Físico y técnica son conceptos para nada relacionados con el fútbol en bloque bajo de Simeone, y aunque es obvio y ha quedado reflejado en numerosos encuentros, no se pasa página y se sigue practicando el fútbol que se hacía hace 10 años. Vamos a repasar algunos de los grandes desastres de Simeone desde la pizarra.

Juventus 2019, posiblemente la mayor humillación de Cristiano Ronaldo

Empezamos fuerte con esta. El Atleti recibió a la Juventus de Turín en la ida de los octavos de final de la edición 2018/19 de la Champions League. Tras abandonar la idea de un fútbol defensivo y arriesgado, Simeone decidió salir como lo haría un campeón, y el resultado no pudo ser mejor. Aprovechando el físico de sus jugadores, Simeone ganó por completo desde la pizarra, y los colchoneros ganaron 2-0 a la Juve de un Cristiano Ronaldo que salió contrariado del entonces Wanda Metropolitano. El portugués estuvo desaparecido toda la cita, lo que propició que la Juventus apenas generase peligro.

Sin embargo, la ida fue algo así como un oasis en el desierto. Simeone volvió a ser lo que era antes, y fruto de los errores del pasado, Cristiano aprovechó la nefasta defensa colchonera para endosarle un hat-trick que quedó en el recuerdo como otra de las tantas humillaciones del "siete" al Atleti.

Cristiano celebra uno de los goles / GETTY

Leipzig 2020, la más dolorosa

Tras eliminar al Liverpool de Jurgen Klopp, el Atleti se plantó en Portugal para jugar la final a ocho durante la pandemia de la COVID-19. Los colchoneros estaban en el lado más favorable del cuadro, contra el Leipzig en cuartos, y si pasaban a semis, contra el que saliera victorioso del duelo entre el PSG y Atalanta. Todos a partido único. Parecía la ocasión perfecta de ganar la Champions... pero Simeone volvió a interponerse en el camino. Con otro planteamiento defensivo más que cuestionable, el Leipzig arrasó al Atleti. Los alemanes se fueron 1-0 con el partido bajo control: con el balón en su poder, los teutones hacían lo que les daba la gana, y ese guion se mantuvo hasta que irrumpió Joao Felix. El luso le dio más verticalidad y profundidad al dibujo de Simeone, y con un gol desde los 11 metros empató la contienda. Parecía que se venía una remontada colchonera. Sin embargo, Simeone mandó levantar el pie del acelerador y ocurrió lo esperado: el Leipzig anotó el 2-1 y le eliminaron.

Carrasco encara a Sabitzer / Atlético de Madrid

Manchester City 2022: la guinda de los "autobuses"

Tras eliminar al Manchester United en Old Trafford, el Atleti viajó a Manchester para medirse a los vecinos citizens de los red devils en la ida de los cuartos de final de la edición 2021/22 de la Champions. Bajo el asombro y perplejidad del mundo, Simeone ideó un plan ultradefensivo para frenar la verticalidad de Guardiola: la 5-5-0.

El Atleti y su 5-5-0 / EFE

Como se ve en la imagen, se podían apreciar a dos líneas defensivas de cinco jugadores cada una, donde también vemos a Joao Felix en un carril y a Griezmann en otro. Evidentemente, eso no salió bien y el Atlético perdió 1-0 la ida. La vuelta fue algo similar, no tan bestia, pero no hubo emoción hasta bien entrada la segunda parte. La tardía reacción rojiblanca tuvo como consecuencia la de su eliminación en Champions, y de nuevo se veía cuestionada la imagen de Simeone.

Una notable reacción tras el Mundial

Tras estas humillaciones, parece ser que algo cambió en Simeone, y en la temporada 2023 vimos al Atlético más goleador de la historia. Tras el Mundial, el técnico argentino optó por innovar y aplicar la lógica: usar la técnica y el físico de los futbolistas a su disposición para ver si surtía efecto. El efecto fue tal que el Atleti pasó de ser de los peores equipos de la liga a ser el que mejor segunda vuelta hizo.

Griezmann celebra uno de sus goles en la 2022/23 / Atlético de Madrid

A falta de la jornada 38, el Atlético sumaba 42 puntos en la segunda vuelta de LaLiga, con 40 goles a favor y 15 en contra, 13 victorias, tres empates y sólo dos derrotas. Unos números sobresalientes que, de haber sido similares en la primera mitad del campeonato, le habrían ayudado a pelear por el título liguero. La mejor defensa es un buen ataque, una realidad que se vio reflejada con esa sobresaliente segunda vuelta de los colchoneros.

Repercusión en la presente temporada

Esa gran decisión tuvo repercusión también en la temporada 2023/24, en la que el Atleti mantuvo su gran nivel: acabó la fase de grupos como el equipo más goleador de la Champions con Griezmann y Morata a la cabeza de la tabla de goleadores junto a Erling Haaland, todos con cinco goles en seis encuentros. Era más que evidente que ese estilo es más afín al Atleti moderno que el estilo conservador.

Griezmann celebra un gol en la presente Champions / Atlético de Madrid

Pero no toda la culpa es de Simeone

Sin embargo, por mucho que Simeone en muchas ocasiones se haya podido equivocar, no todo cae sobre su espalda. Y es que la directiva tiene mucho que ver en esto: con una plantilla devaluada y envejecida, poco se puede hacer.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, desea una renovación en la plantilla de cara a la próxima temporada. El técnico argentino lleva tiempo queriéndolo, y aunque desde el club se entiende que es necesaria, los problemas para dar salida a algunos jugadores está frenando esta posibilidad.

En cualquier caso, es innegable que el Atlético necesita una regeneración en su plantel. Prueba de ello es que la devaluación que ha sufrido la plantilla en el último lustro en lo que a valor de mercado de los jugadores se refiere. Los datos los aporta la web especializada Transfermarkt.

Via: Transfermarkt

Al término de la temporada 18/19, el valor de los futbolistas colchoneros era de 934,8 millones de euros. A día de hoy es de 417,8 millones. 517 'kilos' menos en sólo cinco años, una cantidad alarmante que pone de manifiesto la depreciación del plantel colchonero, de un 55% desde el verano de 2019.

Esta pérdida de valor se explica por diversos factores, como las marchas de jugadores con una estimación económica elevada, casos de Griezmann, Rodrigo Hernández, Thomas Partey o Lucas Hernández. Sus recambios nunca llegaron a tener el mismo valor.

Otro motivo es que la plantilla del Atlético es una de las más veteranas de LaLiga y futbolistas que tenían mucho valor como Oblak, Koke, Giménez o el propio Griezmann han visto cómo descendía su valor.

Si a esto sumamos elevados salarios como el de Koke (8 millones anuales), Saúl (15 millones anuales), o el propio Simeone (12 millones anuales), todavía menos se puede gastar en fichajes.

Síntesis general: ¿es hora de un cambio de ciclo?

El Atleti ha estado cerca de la Orejona en hasta dos ocasiones con el nuevo formato: Lisboa 2014 y Milán 2016. Tras esas dos finales con un fatídico desenlace para los colchoneros, todo el mundo creía que los rojiblancos volverían a pisar una final de la Champions. Hasta hoy, aún no se ha producido ese escenario, y buena parte de ello es por los planteamientos e impulsivas ideas de Simeone, que como esta y tantas eliminatorias, han resultado un fiasco.

Una mentalidad de perdedor

El Atlético necesita un entrenador que sepa cómo actuar en noches como las del martes. Noches que se presuponen grandes. Noches que se presuponen históricas. Simeone no tiene ese aura de ganador. Un ganador no piensa como un perdedor, esa es la realidad. Un ganador sale a comerse el partido desde el primer momento, y no a soltar el balón y a defender en bloque bajo cuando el Atleti tiene el dudoso honor de ser uno de los equipos que más goles ha recibido de toda Europa. Desafortunada idea del míster.

Solamente hay tres clubes en todo el fútbol europeo que hayan encajado más tantos que el Atlético de Madrid este año. De hecho, todos ellos son equipos que han estado o están peleando por no descender en sus respectivas ligas. Se trata del Luton Town, Sheffield United y Salernitana, aunque todos ellos han disputado menos partidos que el equipo rojiblanco en este 2024. Más razón aún para no cometer el atropello que hizo Simeone en Dortmund.

Simeone durante la vuelta ante el Inter / Atlético de Madrid

Aunque es cierto que la plantilla del Atleti es la que es, cuesta creer que los rojiblancos no tuvieran mejor equipo que los teutones, y se demostró en la ida y en ciertos tramos de la vuelta. El Atleti estaba mínimo para semis.

Una dictadura encubierta

La realidad es que Simeone se ha montado una "dictadura", entiéndase el símil como no despectivo, en el Atleti. El argentino ha aprovechado el trabajo y sus gestas en el club colchonero para ganarse a la gente, que parece ser que llevan un tiempo con los ojos vendados y no son capaces de ver lo que tienen delante.

Aunque los logros del argentino son muy reconocibles y han aupado al Atleti a la élite, pues antes de él el Atleti ni siquiera se codeaba con los mejores, hay que entender que todo en la vida tiene fecha de caducidad, y Simeone no es ninguna excepción. El futuro del Atleti es muy confuso a la par que incierto. “Más vale malo conocido que bueno por conocer”, algo así es el Atleti. Con el miedo de acabar en la ruina económica, o peor de lo que están, el hincha colchonero prefiere a Simeone.

El futuro es incierto, pero siempre quedarán los cánticos, las tardes metropolitanas en familia y, por supuesto, las humillaciones que quedan por ver en Champions, porque mucho es de temer, que como a Simeone no le dé por cambiar, esta no será la última vez que veamos este escenario.