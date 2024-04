Como si de una partida de ajedrez se tratara. Así empezó la vuelta de cuartos de final entre el Manchester City y el Real Madrid. Con cambios en ambos equipos. El de Nacho por Tchouameni por obligación, ya que el francés vio amarilla en el Santiago Bernabéu. Por su parte, De Bruyne y Walker aparecieron en el once inicial de Guardiola.

Los primeros minutos fueron estáticos, ningún equipo quería moverse más de lo necesario y mucho menos cometer un error, conscientes de lo que significaba este partido. Si bien, el City fue el que avisó primero. Tras una triangulación, de Bruyne puso un centro peligroso al área pequeña, que blocó Lunin.

El Real Madrid golpeó primero

La respuesta del Real Madrid llegó pronto. En el minuto 10 y, a su vez, en la primera jugada de peligro para los blancos, el equipo de Ancelotti se adelantó en el marcador gracias a un gol de Rodrygo. Carvajal dio un pase en largo que controló Bellingham con un control magistral. El inglés prolongó para Valverde que puso un pase de la muerte a Vinicius. El brasileño se adentró en el área y se la pasó a Rodrygo que estaba solo. El primer remate no entró, pero el segundo sí se coló en el fondo de la red.

Tan solo unos minutos después el City pudo igualar el marcador. Haaland remató al larguero y el rechace le cayó a Bernardo Silva, que no se lo esperaba, por lo que no pudo controlar ni tirar bien. Fue el primer aviso de los muchos que hicieron los citizens durante todo el partido.

El Manchester City controló y dominó

El equipo de Guardiola fue una auténtica apisonadora durante todo el partido. Al larguero de Haaland se sumaron otras ocasiones de peligro según pasaban los minutos. Hasta tres disparos de De Bruyne despejó Lunin, que fue el mejor de los blancos con mucha diferencia. Su actuación recordó a la de Courtois en la final de la Champions contra el Liverpool, en la que el belga paró todo lo que llegó.

El Real Madrid en la primera parte también tuvo alguna jugada suelta para ampliar el marcador. La más clara una contra de Vinicius que, al verse rodeado por tres jugadores del City, se la pasó a Carvajal que estaba como delantero. Pero el madrileño no remató muy bien. Se le da mejor el ejercicio defensivo.

Misma dinámica en la segunda parte

La segunda mitad comenzó como la primera, con el Manchester City volcado sobre la portería blanca. Solo había pasado un minuto desde la reanudación y Lunin tuvo que sacar los puños para repeler un disparo de Grealish. La respuesta del Real Madrid fue un disparo alto de Rodrygo.

Nacho paró los corazones de los madridistas cuando al defender un balón para que no llegara Haaland se le fue el control y casi se marca en propia, pero el capitán blanco despejó antes de que el balón llegara al fondo de la red.

Los minutos pasaban y, a pesar del control de balón del City, los 13 córners a su favor y ninguno del Real Madrid, el gol de Rodrygo seguía mandando en el marcador.

Tras una nueva parada de Lunin a un disparo al palo corto de Grealish, el Real Madrid casi anota el segundo. En una contra liderada por Valverde, el centro que iba directo para Vinicius, que se encontraba libre de marca, lo atrapó Ederson.

Empate del Manchester City

Tras muchos intentos, el City por fin consiguió su premio. Doku puso un centro que despejó Rüdiger muy corto. Le dejó en bandeja el rechace a De Bruyne, que fusiló la portería de Lunin. Era el minuto 75. En la siguiente jugada a punto estuvo el Manchester de remontar, ya que de Bruyne, otra vez, se inventó un disparo desde la frontal que volvió a despejar Lunin. Y de nuevo de Bruyne pudo marcar, pero su remate desde el punto de penalti y solo se le fue por encima del larguero.

Ancelotti movió el banquillo y metió a Modric por Kroos. Quedaban 5 minutos más el descuento para el final de los noventa minutos.

A pesar de los intentos del City y de la vitalidad de Brahim, el partido se fue a la prórroga.

El Real Madrid necesitaba sangre fresca

Vinicius no dio más de sí y tras una contra que le ganó Walker fue sustituido por Lucas Vázquez. El Real Madrid seguía aguantando el tipo, si bien intentó salir un poco de su área. El City volvió a tener las más claras, pero no encontraron rematador y sí a Lunin. En el 105 el Madrid sacó su primer córner y a punto estuvo de marcar Rüdiger tras un pase filtrado de Brahim. Tdoavía quedaban 15 minutos.

La segunda parte de la prórroga fue un ejercicio de aguante y contención. Tanto los jugadores del Real Madrid como los del City no podían más. Carvajal también tuvo que ser sustituido por calambres. Cada vez que se paraba mínimamente el partido era como una bombona de oxígeno para ambos equipos. El marcador no se movió y el partido se decidió desde los once metros.

Penaltis

En la tanda de penaltis se decidió todo. Lunin paró dos y olvidó el fallo de Modric. Rüdiger marcó el decisivo.

Manchester City: Julián gol, Bernardo Silva fallo, Kovacic fallo, Foden gol, Ederson gol

Real Madrid: Modric fallo, Bellingham gol, Lucas Vázquez gol, Nacho gol, Rüdiger gol