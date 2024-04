El 21 de abril, domingo, se cumplirá el encuentro liguero número 27 entre ambos clubes bicolores, albiazules por un lado y rojiblancos por el otro. La mayoría de los enfrentamientos han sido jugados en Primera División (25) y los dos restantes en una categoría menos, la Segunda División Española.

Dos encuentros en el “infierno”

Hay que remontarse casi un siglo atrás para llegar a recordar el primer enfrentamiento de liga entre estos equipos, más concretamente 90 años, 3 meses y 21 días, la temporada 1933/1934 en la Segunda División Española. El 12 de diciembre de 1933 se vivió dicha hazaña. La primera victoria en liga entre estos equipos inclinó la balanza hacia los colchoneros con un resultado final de 2 goles a 5.

El segundo encuentro disputado en el "infierno" también se saldó con una "manita" por parte del Atlético de Madrid que esta vez logró dejar su portería a cero en casa.

Ya en primera

20 años pasaron hasta su tercer encuentro, esta vez sí, en la Primera División Española, máxima competición en la que a día de hoy el Atlético de Madrid ha disputado 85 temporadas frente a las 17 del Alavés. El 21 de noviembre de 1954 el club albiazul, tras las dos anteriores derrotas de años atrás, lograba vencer al Atleti por dos tantos a cero en Mendizorroza.

Estadio Metropolitano en 1954 / Atlético de Madrid

Pero los rojiblancos, imparables en casa, lograron firmar una victoria en el segundo encuentro en el que se medirían al club vasco durante esa temporada, la 54/55, con un amplio 4-1 en el Estadio Metropolitano.

Gran goleada

Para recordar la mayor goleada vista entre estos equipos hay que viajar al año 1955 donde un Atlético de Madrid que jugaba de local en su Estadio Metropolitano "noqueaba" a un Alavés que logró marcar únicamente un tanto frente a los 8 del cuadro colchonero. Con un hat trick de Escudero y los goles repartidos entre cinco futbolistas rojiblancos hacían que la balanza continuase inclinada del lado del Atlético de Madrid.

Escudero marcando su gol número 150 / Atlético de Madrid

Los 2000

Los primeros años de la época de los 2000 no fueron los mejores para el club rojiblanco, pues en los encuentros jugados desde febrero del 2000 hasta diciembre del 2005 el Atlético de Madrid no logró ganar en ninguna ocasión. Firmando 3 derrotas y un empate en la liga. A pesar de no ser resultados muy abultados, el Alavés se volvió un equipo difícil de superar para los rojiblancos durante esas fechas.

Superioridad rojiblanca

A partir del año 2006 los resultados favorecen prácticamente en su totalidad al club colchonero pues hasta la fecha y tras 14 encuentros el Alavés ha conseguido únicamente 6 puntos repartidos en una escasa victoria y tres empates. El resultado más abultado de esos años llegó el 30 de marzo de 2019. El Alavés jugaba en casa, pero de poco sirvió el apoyo de la afición en Mendizorroza, pues el Atlético de Madrid ya con Diego Simeone al mando logró marcar 4 goles firmados con nombres de jugadores más que conocidos por la afición, como son Thomas, Diego Costa y dos futbolistas que aún continúan en la plantilla, el capitán Koke y Álvaro Morata.

Diego Costa marcando un gol contra el Alavés / Atlético de Madrid

Último encuentro liguero

El 29 de octubre de 2023 se disputó el último partido entre los albiazules y los rojiblancos durante la undécima jornada de LaLiga en en el Cívitas Metropolitano. Los de Simeone se hicieron con la victoria en un ajustado encuentro que finalizó con un marcador de 2 goles a 1, con tantos de Morata y Riquelme por parte del cuadro local y un único tanto de Guevara en los últimos minutos para los visitantes.

Riquelme anotando ante el Alavés / Atlético de Madrid

Balanza desequilibrada

A lo largo de esos 27 encuentros jugados entre Primera y Segunda División los resultados se tiñen de un claro color rojiblanco. El Atlético de Madrid ha logrado la victoria en 16 ocasiones, mientras que el Alavés únicamente ha salido victorioso en 6 de los partidos, por ende en los restantes 5 encuentros ha habido un reparto de puntos entre los equipos bicolores.

En cuanto a goles anotados el club colchonero arrasa con un total de 50 goles a favor mientras que los de Vitoria suman a su marcador 21 tantos repartidos en los 27 encuentros.

Koke y Llorente disputando un balón en 2017 / Atlético de Madrid

Pero Mendizorroza aprieta

Los datos como visitante en la ciudad de Vitoria demuestran que las cosas se complican fuera de casa para el Atleti, pues su gran superioridad al pisar terreno vasco desaparece. Lejos quedan los aplastantes datos que muestra el Atlético de Madrid como local frente al Alavés, ya que fuera de casa los resultados son más que parejos. De los 13 encuentros jugados hasta ahora en Mendizorroza los rojiblancos han cosechado 5 victorias, 5 derrotas y 3 empates.

Laguardia celebrando un gol ante el Atleti / @Alaves en X

El partido de este domingo puede finalizar de tres maneras: con un empate, resultado extraño entre estos equipos; una victoria rojiblanca que continuaría confirmando esa superioridad reflejada en los resultados a lo largo de la historia o por el contrario una victoria por parte del Alavés, suceso no tan común pero igualmente posible. El domingo la historia continuará escribiéndose.