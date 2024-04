El Valencia CF viene de pasar unos años bastante complicados en los que incluso han llegado a coquetear con el descenso en alguna temporada. Sin embargo, tirando de coraje y de espíritu a pesar de tener un dueño prácticamente inexistente y que pasa del club, han logrado meterse en puestos de competiciones europeas, después de llevar sin participar en ninguna de ellas desde la temporada 2019/2020, en la que estuvieron en la UEFA Champions League. Ahora los valencianistas están a la alza y sueñan con volver a esos años en los que eran unos habituales en Europa.

Partido entre Valencia CF y Chelsea en la Champions 2019 | Foto: Getty Image

El Real Betis y el Valencia se intercambiaron los papeles a partir de la campaña 2020/2021, los verdiblancos empezaron a ser habituales en la UEFA Europa League y los murciélagos estaban en la parte media/baja de la tabla. En este caso, es totalmente distinto, este Valencia-Betis puede ser la "final" que defina quién se queda la séptima plaza y jugará la próxima UEFA Conference League, aunque aún tienen opciones ambos equipos de asaltar la sexta posición. Los dos vienen de momentos de forma diferentes, por su parte los Chés vienen de hacer un mes de marzo normalito, empatando contra Real Madrid y R.C.D. Mallorca, ganando al Getafe CF y cayendo ante el Villarreal CF. Por su parte, los verderones no han sacado ni un solo punto en ese mes, cayendo ante Atlético de Madrid, Villarreal, Rayo Vallecano y Girona FC. Para entender este estado de forma del Valencia vamos a analizar sus mejoras respecto a otros años.

Confianza en Baraja

Rubén Baraja Vegas volvió al Valencia a mediados de la temporada pasada, más concretamente dirigiendo su primer partido en la jornada 22 contra el Getafe. El entrenador español consiguió la permanencia por apenas dos puntos, terminando en decimosexta posición con 42 puntos. A pesar de esto, la directiva decidió seguir confiando en la leyenda valencianista y está respondiendo a esa confianza poniendo a su equipo en los puestos de arriba.

Rubén Baraja dirigiendo al Valencia CF | Foto: Getty Image

Desde la temporada 2019, cuando se gana la Copa del Rey con Marcelino García Toral en el banquillo, el Valencia ha tenido un total de 6 entrenadores: Albert Celades (2019-2020), Javi Gracia (2020-2021), José Bordalás (2021-2022), Gennaro Gattuso (2022-2023), Salvador González Marco "Voro" (2020/2021/2023) y Rubén Baraja (actualidad). De todos ellos, el único que ha estado más de una temporada ha sido Voro, pero teniendo en cuenta que siempre ha sido un interino y que solo cogía al equipo en lo que se buscaba otra opción, no se le puede considerar como fijo. El club Ché no ha tenido una estabilidad en ningún aspecto estos años y el banquillo no ha sido una excepción. Sin embargo, la directiva por fin ha decidido apostar por un técnico joven y con proyección que está devolviendo al Valencia al sitio donde un día estuvo.

Una cantera potente

Ante un dueño que no quiere apostar por el club y no pone dinero para mejorarlo, el cuerpo técnico ha tenido que apostar mucho por los jóvenes de la cantera en los últimos años y algún que otro fichaje a bajo coste, como es el caso de José Luis García Vayá "Pepelu" o Sergi Canós esta temporada. Por suerte para ellos, ha salido una gran camada de futbolistas de gran nivel que están ayudando a que este año los blanquinegros estén donde están. Algunos ejemplos son Javi Guerra, Cristhian Mosquera o Diego López. Estos jóvenes, junto algunos otros, más jugadores que han llegado y otros que ya estaban, como José Luis Gayá son los que han conseguido mantener a flote un barco que estaba lleno de agujeros.

Javi Guerra disputando el balón con Budimir | Foto: Getty Image

Además, estos canteranos también han aumentado mucho su valor de mercado, lo que beneficia al equipo económicamente en caso de tener que venderlos (algo que suele hacer el Valencia, sobre todo por su directiva). Un claro ejemplo de esto fue el de Yunus Musah. El estadounidense fue vendido este pasado mercado de verano al AC Milan por 20 millones de euros. En un fútbol en el que este tipo de equipos solo pueden ver como los equipos grandes se llevan a sus estrellas, como el caso de Ferran Torres yéndose al Manchester City sacar mucho futbolistas de este nivel viene muy bien para cuadrar cuentas y subsanar el malestar económico que dejó el Covid-19.

Una gran solidez defensiva

Otro de los factores que ha hecho al Valencia estar en esta situación es la mejoría defensiva. Ahora mismo se encuentran con 32 goles en contra, el tercer equipo menos goleado de la competición, solo por detrás de Real Madrid y Athletic Club. Este dato habla muy bien de la táctica de Baraja, pero sobre todo de dos nombres clave, el ya mencionado Mosquera y el portero Giorgi Mamardashvili. El georgiano está siendo de los mejores porteros de esta campaña de LaLiga EA Sports, ya el año pasado se mostró como un gran portero, pero esta temporada se ha puesto entre los top de la competición. Su gran rendimiento ha hecho que los grandes equipos de Europa se interesen en el portero Ché, entre ellos el Bayern Munich. Un dato que respalda esto es que lleva 306 minutos imbatido, además de ser el portero que más penaltis para esta liga.

Mamardashvili dando órdenes contra el Granada | Foto: Getty Image

A partir de la portería, el "Pipo Baraja" ha construido una defensa muy sólida, recuperando este año a Thierry Correia, que ya se le veía como un fichaje que no había llegado a nada. También ha logrado hacer una pareja de centrales muy fuerte con Mosquera y Cenk Özkacar, convirtiéndose en una de las mejores parejas de la competición. Cuando en el lateral izquierdo se veía lo más oscuro por las múltiples lesiones de Gayá, apareció Jesús Vázquez para suplir a la perfección la baja del capitán valencianista.

Precedentes entre Real Betis y Valencia CF

La temporada pasada, los de Manuel Pellegrini se enfrentaron en dos ocasiones, las dos jornadas de liga. En el Camp de Mestalla los locales se llevaron la victoria por 3-0, y en el partido en el Benito Villamarín de la última jornada, terminó con un empate a 1.

Asimismo, esta temporada también se han enfrentado en la octava jornada de la competición domestica. Ese partido se lo llevó el Real Betis Balompié por 3-0, con goles de Assane Diao, Marc Roca y Ez Abde. Este partido vale más que tres puntos, es la ilusión de dos aficiones por llegar a Europa.