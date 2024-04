El sábado, en el último encuentro del día, se enfrentarán para buscar los tres puntos el Girona y el Cádiz en Montilivi.

No aprovecharon la oportunidad

En la jornada anterior, los de Pellegrino se enfrentaron al FC Barcelona, que venía de ganar por la mínima al PSG, y con la mente puesta en el partido de vuelta, por lo que habría rotaciones en el once culé. No se aprovechó la oportunidad y un gol de Joao Félix le dio la victoria al conjunto catalán.

El Celta, rival con el que pelea directamente esa tercera plaza del descenso, perdía el día de antes y dejaba al Cádiz con la posibilidad de igualarse a puntos en la clasificación, pero no fue así y la distancia entre ambos es la misma que hace dos jornadas.

Una temporada para el recuerdo

El Girona está firmando una gran temporada, actualmente está en tercera posición con 61 puntos, cuatro por encima del siguiente y a cinco del Barcelona que es el segundo clasificado. En la primera vuelta del campeonato, el equipo catalán estaba luchando no solo por entrar en la máxima competición, la Champions League, sino que se encontraba luchando por LaLiga EA Sports eso ahora es más difícil de conseguir, el Real Madrid líder de ella se encuentra a 18 puntos, por lo que los de Míchel plantan su objetivo de la temporada en clasificarse a la Champions.

Contra el Atlético de Madrid, se dejaron el partido ante un rival que cada vez está más cerca de arrebatarles esa plaza y dejar un final de temporada menos tranquila de lo esperado.

Encuentros anteriores

El último enfrentamiento entre ambos fue el 7 de octubre de 2023, en el que el Girona se llevó la victoria con un único gol de Aleix García en el 59´. El Cádiz estuvo jugando la mayoría del choque con uno menos, Machís fue expulsado con roja directa por entrar con la pierna demasiada alta a Yangel Herrera.

Entre la Copa del Rey, Primera división y Segunda división se han disputado en total 12 partidos 5 victorias para cada uno y dos empates.

Rueda de prensa

El técnico cadista hablaba en la rueda de prensa del rival de esta jornada. "El equipo revelación de este año. Un equipo ofensivamente muy peligroso que sabe dominar bien todas las facetas del partido. Es un bonito desafío para nosotros y de cara a seguir creciendo. Es un bonito reto para nosotros, hemos hecho un gran trabajo ante el Barcelona y confío en que mi equipo haga un buen trabajo". También resalta que "hay cosas que podemos hacer de la misma manera aunque nunca hay dos equipos iguales" refiriéndose al encuentro anterior.

Míchel anuncia que es casi imposible que Stuani y Tsygankov lleguen al partido de mañana. "Viktor y Stuani no han entrenado y están casi descartados, pero veremos mañana en la última prueba. La verdad es que es difícil que estén para jugar. El resto todos bien y el equipo está preparado para el partido". En cuanto a su rival, no lo menosprecia: "Hemos visto los últimos partidos del Cádiz y ha jugado muy bien. Tiene jugadores que pueden hacer daño y en el inicio del juego prefiere jugar más largo, porque son muy buenos en las segundas jugadas. Son buenos en la recuperación y ahora mismo están haciendo una defensa más presionante en campo rival. Para mí no es un partido trampa, es un partido muy difícil y complicado como todos. Todos nos jugamos cosas".

Árbitro del partido

Arbeloa Rojas es un árbitro con el que el Cádiz solo ha ganado un partido de catorce disputados un mal balance para los amarillos. Esa única victoria fue hace algún tiempo cuando el Cádiz militaba en Segunda B .

En el VAR Prieto Iglesias, el que fue el encargado de avisar de un posible penalti en la derrota contra el Granda.

Convocatorias

Cádiz CF: Conan, Zaldua, Fali, Rubén Alcaraz, Víctor Chust, Samassékou, Sobrino, Álex, Juanmi, Brian Ocampo, Iván Alejo, David Gil, Momo Mbaye, Chris Ramos, Escalante, Darwin Machis, Sergi Guardiola, Iza, Roger Martí, Jorge Meré, Aiham Ousou, Maxi Gómez, Robert Navarro, Lucas Pires y Hernando.

Girona FC: No disponible.

Posibles onces

Cádiz CF: Ledesma; Iza, Ousou, Chust, Lucas Pires; Álex Fernández, Alcaraz, Navarro, Sobrino; Juanmi y Maxi Gómez.

Girona FC: Gazzaniga; Tsygankov, Blind, Eric García, David López, Miguel; Herrera, Aleix García; Iván Martín, Savinho y Dovbyk.