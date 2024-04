Tras el anuncio de su renovación hasta 2025, el preparador celestes compadeció ante los medios en esta previa del RC Celta vs UD Las Palmas. El de O Porriño confirmó las altas de Ristic, De la Torre y Dotor, aún así solo el estadounidense podrá estar en la lista. Así como que Tapia no será parte de la expedición. Además, Damián volverá al filial. Sobre su ausencia, comentó no es un partido idóneo para él. Además, las recuperaciones de futbolistas y el partido vital del filial ante el Nástic hacen que se caiga.

Claudio Giráldez renova ata 2025! 🫡🩵



📺 Ás 16:30, sigue a conferencia de prensa en directo en https://t.co/SiBSoDYspy — RC Celta (@RCCelta) April 18, 2024

Gracias a estas altas, Luca de la Torre podrá tener más recursos en "nuestro doble pivote o en la siguiente altura". Claudio destacó de él que "es un perfil que nos gusta gracias a esas conducciones".

La posición de central está siendo una incógnita. Unai, Starfelt, Tapia y Jailson ya han jugado ahí. "Es muy difícil buscar una certeza y un jugador que esté siempre ahí". Aun así, parece que será el brasileño el que parta en esa posición. Claudio alabó el rendimiento del procedente de Palmeiras: "nos da variabilidad de posiciones (...) estoy sorprendido con su nivel, con su mejoría de entendimiento de juego y su mejoría física".

Jailson ante el Getafe (GettyImages)

Destacó también la figura de Manu Sánchez quien "el día del Rayo estuvo muy bien y, el otro día, no entró a jugar por el plan de partido". La selección de jugadores la basa en el plan de partido y los estados de forma. También quiso personificar el ejemplo de Douvikas a quien "le ha costado esta manera de jugar" aunque también comentó que ya lo va entendiendo. Aseguró que, a pesar de jugar con solo un punta, puede ser compatible con Larsen, sobre todo en finales de partido y momentos puntuales. Otro jugador que no está sumando minutos es Miguel. El canterano no ha sumado minutos desde que está el de O Porriño en el banquillo, esto lo justificó por el perfil parecido de Carles. Comentó que el catalán está más acostumbrado a partir desde más atrás, en cambio Miguel "es más un punta en muchas ocasiones". Ante estas peticiones, Claudio comentó que "es difícil ser justo con todos".

El rival, UD Las Palmas

A pesar del bache de resultados, no cree que sea un bache de juego. Aun así, no se fía de los isleños ya que esta racha podría hacerles "venir con las orejas más arriba". Destacó la importancia de García Pimienta y "esa filosofía del Barça" sobre todo a la hora de combinar donde "son de los mejores equipos de LaLiga". Aun así, Giráldez espera poder "robarles la pelota, hacerles daño en transición". Por tanto, el objetivo del técnico es, una vez más, jugar en campo contrario.

Once de Las Palmas ante el FC Barcelona (UDLP_Oficial)

Los dos equipos van a querer el balón y para ello, los locales buscarán "robarles muy altos, que estén incómodos y hacerles correr detrás de la pelota". Aun así, también quiere que sus jugadores utilicen las transiciones ofensivas para poder hacer daño a las espaldas.

Claudio ha hecho un llamamiento a la grada de Balaídos, en una semana convulsa por el no recibimiento. "Los necesitamos, tienen que ser el jugador número 12 y que se lo pongan difícil a Las Palmas".

Seguir puntuando para poder respirar

El técnico celeste piensa que todos los partidos son importantes, "todos los puntos valen lo mismo, nos estamos jugando la parte final de la temporada". El calendario y la clasificación aprietan y eso obliga a puntuar para "así estar más cerca de nuestro objetivo".

Claudio dio una de las claves para poder sumar y ganar a sus rivales "si somos capaces de ser mejores que el rival y jugar a lo que nosotros queremos estaremos más cerca de sumar de 3".