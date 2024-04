La mejoría del Granada CF es notoria desde la llegada de José Ramón Sandoval y este viernes se ha vuelto a demostrar en el duelo que ha enfrentado al equipo granadino con el Athletic Club de Bilbao en San Mamés y que ha finalizado con empate a uno. El Granada CF se ha llevado un punto de La Catedral tras competir en un intenso partido. Un empate insuficiente para los intereses del conjunto nazarí, pero que le sirve para rearmarse en este tramo final de Liga en el que quiere ofrecer una mejor imagen que la que ha tenido el resto de la temporada y que le ha llevado a estar en la complicada situación en la que está, penúltimo.

Sandoval apostó, en principio, por prácticamente el mismo once que se enfrentó y ganó al Alavés en la anterior jornada en Los Cármenes, a excepción de Uzuni, que se cayó de la alineación titular ya que no estaba al 100% por sus problemas físicos, aunque sí pudo esperar su momento en el banquillo. Y a última hora también lo hizo Pellistri, quien al llegar al estadio de San Mamés se sintió indispuesto por un virus gastrointestinal. En lugar de Uzuni entró al once Gonzalo Villar y por Pellistri jugó Antonio Puertas. El resto de la alineación la conformaron Batalla en portería; Bruno Méndez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel y Carlos Neva en la defensa; Gumbau y Sergio Ruiz en la medular y Jozwiak y Lucas Boyé en la línea de ataque, junto a los mencionados Gonzalo Villar y Puertas.

El Granada CF empezó bien metido en el partido y generó pronto llegadas de peligro. Villar aprovechó un error en un control de Paredes para presionar y llevarse el balón, pero el jugador del Athletic le frenó con falta y recibió por ello una tarjeta amarilla, cuando se cumplía el minuto 4 de partido. Solo uno después, el Granada CF encontró oro en una jugada a balón parado. Gerard Gumbau botó un córner desde la derecha y probó con un tiro olímpico que se alojó en la portería defendida por Unai Simón tras rozarlo un poco Williams. Se adelantó así el equipo granadino.

El partido se le puso de cara al Granada CF, pero el Athletic empezó a reaccionar. Nico Williams tuvo una buena oportunidad con un disparo cruzado que obligó a Batalla a meter la mano y desviar el esférico. Poco después, Sancet disfrutó de otra ocasión clara con un disparo y un posterior rechace de Miguel Rubio, pero envió el balón fuera. El asedio del conjunto vasco era cada vez mayor y en el 23’ tuvo recompensa. Nico Williams recibió, cabalgó por la banda y envió el balón al centro del área, donde estaba Guruzeta para cazar el balón, golpearlo y mandarlo dentro de la portería del Granada. El empate subió al marcador después de una breve revisión por un posible fuera de juego de Williams, que parecía en posición adelantada. La afición en las gradas de La Catedral lo celebró.

El equipo de Ernesto Valverde continuó con el dominio del juego y a punto estuvo de ampliar su ventaja en una jugada en la que Batalla salió de su portería para frenar la llegada de Guruzeta, que disparó, pero estuvo atento y providencial Ignasi Miquel para sacar el balón casi en línea de gol.

Los ‘leones’, al filo del descanso tuvieron otra llegada muy peligrosa. Gonzalo Villar intentó robar un balón en el área a Iñaki Williams, cayó al suelo y el balón le golpeó. Los futbolistas y el púbico pidieron mano del jugador del Granada, pero el colegiado no señaló nada y la jugada continuó bajo una sonora pitada.

En los cinco minutos que hubo de añadido, el Granada CF intentó generar peligro con una llegada que terminó con un intento de disparo de Miguel Rubio y también tuvo un acercamiento muy peligroso tras un contragolpe que finalizó con un pase de Villar para Puertas en el área, pero su disparo se estrelló en un defensa. Se lamentó Sandoval y los suplentes del Granada de la oportunidad perdida justo antes del final de una intensa primera mitad.

Más intensidad

Para la segunda parte, Sandoval decidió poner en liza a Ricard Sánchez en lugar de Gonzalo Villar, mientras que en el Athletic, Valverde dejó en el banquillo a Paredes y entró en su lugar Yeray. Precisamente el defensor del conjunto vasco tuvo las primeras ocasiones claras de la segunda mitad; primero con un remate de cabeza en el segundo palo que se le marchó fuera y, después, con un disparo desde fuera del área al palo largo que se envenenó y llevó mucho peligro.

El conjunto local insistía y el Granada CF se enfundó su coraza para defender las acometidas del Athletic. Batalla estuvo providencial para despejar a córner un remate peligroso de Iñaki Williams cuando se cumplía la media hora de partido.

Valverde decidió hacer un doble cambio y dar entrada a Berenguer y Ander Herrera por Sancet y Unai G. En las filas del Granada, Sandoval apostó por Myrto Uzuni para reactivar el ataque de su equipo en lugar de Puertas. El Granada CF no se achantaba ante un Athletic que dominaba el partido. Yuri intentó marcharse con peligro y Bruno Méndez le frenó con una dura falta por lo que recibió tarjeta amarilla.

El partido continuó con intensidad y a ambos equipos les costaba encontrar hueco por la presión y buen hacer de su rival. De Marcos logró colarse hasta casi la línea de fondo y armar un disparo que detuvo con seguridad Batalla, en el minuto 80 de juego. Entonces, Sandoval introdujo a Matías Arezo y a Maouassa por Lucas Boyé y Jozwiak. En el 82’, Valverde dio entrada a Raúl García por Guruzeta para que fuese la referencia arriba de un Athletic que insistía frente a un Granada que intentaba mantenerse fuerte en defensa. Iñaki Williams tuvo una ocasión de oro, pero tras varios rebotes en defensas del Granada, el futbolista envió el remate fuera.

Ya en el 90’, el Granada hizo un cambio más: Carlos Neva dejó su sitio a Corbeanu. El Athletic no dejó de apretar en el añadido y el Granada CF continuó con su intensa tarea defensiva. Buen trabajo del equipo de Sandoval ante un Athletic recién campeón de la Copa del Rey contra el que suma finalmente un empate que sabe a muy poco dada su complicada situación.

Ficha técnica

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Vivian, Paredes (Yeray, m. 46), Yuri Berchiche (Lekue, m. 70); Ruiz de Galarreta, Unai Gómez (Ander Herrera, m. 63), Iñaki Williams, Nico Williams; Oihan Sancet (Berenguer, m. 63); y Guruzeta (Raúl García, m. 82).

Granada CF: Batalla; Bruno Méndez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva (Corbeanu, m. 91); Gumbau, Sergio Ruiz, Antonio Puertas (Uzuni, m. 64), Józwiak (Maouassa, m. 80); Gonzalo Villar (Ricard Sánchez, m. 46); y Lucas Boyé (Matías Arezo, m. 80).

Goles: 0-1, m. 6: Gerard Gumbau; 1-1, m. 24: Guruzeta.

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a los locales Paredes (m. 4), De Marcos (m. 27), Sancet (m. 37), Ernesto Valverde (entrenador, m. 89) y Ander Herrera (m. 94; y a los visitantes Antonio Puertas (m. 46) y Bruno Méndez (m. 66).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio San Mamés, ante 45.917 espectadores.