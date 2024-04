El Real Madrid y el FC Barcelona se ven las caras este domingo 21 de abril en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas con motivo de la jornada 32 de LaLiga. Llegan en momentos muy distintos. El Real Madrid viene de conseguir su clasificación para las semifinales de la Champions, mientras que el Barça viene de caer en cuartos, tras la remontada del PSG.

Situación de ambos conjuntos

El Real Madrid llega a este partido con la moral por las nubes. Los blancos consiguieron la clasificación para las semifinales de la Champions por duodécima vez en 14 años. Además, lo lograron tras un partido que es un ejemplo de defensa, coraje y perseverancia y sin dejar de creer hasta el final. Muy Real Madrid. A pesar del asedio al que les sometió el City, los blancos aguantaron, conscientes de que podía lograrse. 120 minutos de esfuerzo físico que el domingo pueden jugar en su contra, ya que varios jugadores como Vinicius o Carvajal tuvieron que ser sustituidos por calambres.

Brahim, Militao y Camavinga durante el entrenamiento. Fuente X: @realmadrid

Por su parte, el Barça viene de sufrir el golpe más duro de la temporada. Los de Xavi tenían todo a su favor para pasar a las semifinales 6 años después. Si bien todo se les vino abajo cuando Araújo fue expulsado en el minuto 31 de la primera parte. El PSG remontó y el Barça cayó eliminado otra vez, en su casa y ante su gente. Un golpe muy duro a nivel anímico, que puede afectarles a la hora de afrontar este encuentro.

La última vez que merengues y azulgranas se vieron las caras fue en el partido de la primera vuelta de LaLiga en el Lluis Companys. Ese encuentro lo ganó el Real Madrid in extremis, con un gol en el último minuto de Bellingham, que previamente había marcado el gol del empate.

Valverde y Kroos durante el entrenamiento. Fuente X: @realmadrid

El Clásico es el partido que más veces se ha jugado en LaLiga, hasta 188 veces. El balance es favorable para el cuadro blanco, con 78 victorias. Los culés se han llevado el gato al agua 75 veces y en 35 ocasiones el resultado ha sido de empate.

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios de comunicación antes del partido en una rueda de prensa. Sobre cómo llega el equipo a este partido tras el esfuerzo del miércoles ha respondido: “Hemos recuperado bien, pero hay jugadores a los que les falta un día más, como Mendy. No hemos tenido problemas de ningún tipo y mañana intentaremos meter al mejor equipo posible. Hoy Mendy estaba cansado y le hemos querido dar un día más de descanso”. También le han preguntado sobre qué significa ganar este partido: “Estaremos muy cerca de la Liga si somos capaces de ganar. Vamos a jugar contra un equipo muy competitivo y que lo ha hecho muy bien en los últimos partidos. Va a ser un Clásico como los de siempre, muy igualado y competido. Es una gran oportunidad para acercarnos a ganar la Liga”. También le han preguntado por los rumores sobre la marcha de Nacho: “Es su futuro y tiene que decidirlo él. Hizo un partido espectacular contra el Manchester City, siendo un defensa de primer nivel. Ha sido, es y sigue siendo un gran central” ha contestado el técnico italiano. Ancelotti también ha dejado caer que Militao podría ser titular: “Tiene ganas de jugar y puede ser una opción”.

Por su parte, Xavi Hernández también ha hablado en rueda de prensa. El entrenador culé ha dicho esto sobre el partido: “Pasa a ser el partido más importante de la temporada. Nos encontraremos un Madrid fuerte y más después de eliminar el mejor equipo del mundo, el City. Euforia por las nubes y un rival muy fuerte”. Sobre cómo está el equipo tras la derrota ante el PSG ha dicho: “Hemos de conseguir cambiar el chip. Que la frustración e impotencia del otro día, difíciles de digerir, se vuelva a nuestro favor”. También ha hablado sobre si va a reunirse con Laporta de cara a su continuidad la temporada que viene: “No hay reunión, no me han citado. No soy importante yo”.

El Real Madrid tiene a todos los jugadores disponibles para este partido, excepto a Thibaut Courtois y David Alaba por lesión.

Árbitros del partido

El árbitro encargado de dirigir el encuentro entre el Real Madrid y el FC Barcelona del domingo 21 de abril a las 21:00h en el Santiago Bernabéu es César Sotogrado. Desde el VAR estará José María Sánchez Martínez.

¿Dónde y cuándo ver el partido?

El encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga que enfrenta al Real Madrid y al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu el domingo 21 de abril a las 21:00 horas podrá seguirse a través de Movistar LaLiga.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Kroos; Bellingham, Rodrygo y Vinicius

Barça: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araújo, Joao Cancelo; Pedri, Gündogan, De Jong; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha