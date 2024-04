El conjunto dirigido por Pepe Mel, llega tras rascar un punto en el Reale Arena. Un partido en el que no fue capaz de hacer daño al rival. Pero la suerte estuvo de su lado y fueron capaces de puntuar en un campo complicado. E incluso tuvieron la oportunidad de llevarse el encuentro con una acción entre Ramazani y Choco Lozano. Aunque en la situación en la que se encuentran, sumar de uno en uno no sirve de mucho.

Al lograr el empate, se libran de ser equipo de segunda división en esta jornada. Ya que de perder ante la Real, la victoria del Celta y del Rayo esta jornada les descendía matemáticamente. Aunque el descenso es algo más que obvio en el caso del Almería. Necesitarían el mayor milagro de la historia para remontar dicha situación.

La realidad es que las matemáticas no lo descienden aún, pero el estado del cuadro almeriense demuestra que llevan descendidos desde hace unas cuantas jornadas atrás. E incluso ya se están moviendo en el mercado para planificar la temporada que viene.

Aplazar el descenso lo más tarde posible

El conjunto indálico tiene las horas contadas en primera división. Por lo que le queda intentar ganar el máximo número de partido posibles. Además de darle alguna alegría a una afición que ha sufrido mucho esta campaña. Viendo como su equipo no ha sido capaz de alzar el vuelo. Siendo un año que prometía mucho.

Este domingo tienen una nueva oportunidad para lograr su primer triunfo en casa. Ya que en esta temporada solo ha logrado vencer la Sub-21 de Santi Denia. En dicho encuentro se encontraba Marc Pubill.

Luka Romero disputando el balón con Javi Galán // Fuente: Getty Images

Para dicho encuentro Pepe Mel tiene una baja sensible. Edgar se pierde el partido por lesión. Así lo ha confirmado el técnico en rueda de prensa: "Ayer del entrenamiento tenía unos problemas en la rodilla. Esperamos hoy, pero por desgracia no ha pasado el examen. No puede competir mañana contra el Villarreal".

También se ha comentado bastante estas últimas horas en Almería la salida de Iddrisu Baba rumbo a la MLS. Dicho tema también se trató en rueda de prensa: "Es normal que tanto el futbolista como el club trabajen en un futuro. En lo que a mi respecta es el presente y Baba está en convocatoria".

Tropezar complicaría entrar en Europa

El submarino amarillo de Marcelino busca entrar en Europa. De no vencer en tierras andaluzas se le complicaría bastante. Ya que la diferencia es de 9 puntos. Para entrar en Conference League. En dicha posición se encuentra el Betis tras la victoria al Valencia que está con un punto menos. Así que se disputaría con ellos la última plaza europea.

Marcelino habló en rueda de prensa sobre su el Almería: "Todos pensábamos que el Almería iba a sumar muchos más puntos de los que tiene. A veces, en el fútbol, hay cosas que no funcionan en lo colectivo y así lo ha reflejado la clasificación" También comentó las virtudes del equipo y el fallo que les ha condenado estar en esa posición en la tabla.

Parejo anotando el gol del empate // Fuente: Deia

Árbitros

Los colegiados para este encuentro serán: Ortiz Arias como árbitro principal, que arbitrará junto a sus dos asistentes José Garrido y Santiago Sacristán. En los banquillos como cuarto árbitro estará Palencia Caballero.

Como ayuda extra durante el partido, Ortiz Arias estará asistido por Pizarro Gómez en la sala VAR.

Ortiz Arias arbitrando en Montjuic // Fuente: Getty Images

Antecedentes

Indálicos y Groguets se han enfrentado en 24 ocasiones. Siendo el Villareal el que se lleva el duelo con 12 victorias a su favor. por las 4 victorias del Almería. Los otros 12 enfrentamientos acabaron con tablas en el marcador. El último encuentro corresponde a la jornada 5 de la presente campaña. Dicho partido acabó con victoria por 2-1 a favor del Villareal. Los rojiblancos se adelantarían en el minuto 44 con gol de Akieme. Aunque en el descuento de la primera mitad Alex Baena pondría el empate en el marcador. El partido se lo acabaría llevando el Villareal en el 94' con gol de Sorloth.

Convocatorias

UD Almería:Mariño, Maximiano, Fernando, Paco Sanz, Alex Pozo, Marc Pubill, Centelles, Chumi, Cesar Montes, Bruno Langa, Sergio Arribas, Marcos Peña, Iddrisu Baba, Jonathan Viera, Dion Lopy, Robertone, Ramazani, Adrián Embarba, Leo Baptistao, Marezi y Luka Romero, Choco Lozano, Koné.

Villareal: Pepe Reina, Jorgensen, Mosquera, Jorge Cuenca, Mandi, Pedraza, Ramón Terrats, Coquelin, Alex Baena, Manu Trigueros, Dani Parejo, Capoue, Gerard Moreno, Goncalo Guedes, Sorloth, Traoré. Ilias Akhomach.

Posibles alineaciones

UD Almería: Maximiano, Bruno Langa, Chumi, Cesar Montes, Marc Pubill, Lopy, Robertone, Jonathan Viera, Embarba, Ramazani, Leo Baptistao.

Villareal: Jorgensen, Alberto Moreno, Mandi, Mosquera, Kiko Fenebua, Parejo, Capoue, Alex Baena, Traoré, Gerard Moreno, Sorloth.