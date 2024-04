El mejor partido de LaLiga EA Sports, llega en la jornada 32, se enfrentan el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, el llamado “Clásico”, que se disputará en el Santiago Bernabéu.

El Barça buscaba una última oportunidad del pelear por la liga, y en el tiempo añadido Bellingham les quitó toda la fe. En un partido con mucha intensidad, emoción y goles, que seguramente sea el último “Clásico” de Xavi como entrenador.

Antes del pitido inicial se realizó un respetuoso minuto de silencio por el director de competiciones de La Liga y exjugador, Luis Gil.

Primer tiempo

El encuentro en el Santiago Bernabéu comenzó con una presión alta del Barça, en la que Lewandowski estuvo a punto de robar el balón a Lunin, en los primeros minutos de partido. El Madrid intentó hacerle daño al Barça con balones en velocidad a Vinicius, pero la defensa está muy atenta y evita el peligro del Madrid.

La presión del Barça consiguió sus frutos, y Vinicius que da un pase hacia atrás, que se queda corto, y Lewandowski está a punto de llevarse el balón, pero Kroos se tira al suelo y lleva el balón a córner. El córner provocado por el error de Vinicius, en el minuto 6, permite al Barça adelantarse en el marcador, con gol de Christensen, tras un error de Lunin que sale a por el balón y no llega.

El Real Madrid reaccionó al gol con un buen ataque, en el que Tchouaméni mete el centro, Modric peina el balón y Vinicius, que está emparejado con Koundé, remata y se le va arriba.

Llegó Lamine Yamal haciendo su magia, en el minuto 13, con espectacular driblin a Camavinga que terminó con un chut que despejó Lunin con el pie.

Lamine Yamal encarando a Camavinga. Fuente: FC Barcelona ​

Un error de Cancelo y un penalti dudoso sobre Lucas Vázquez de Cubarsí, provocó el gol del empate del Madrid. Ter Stegen adivinó el lado, pero no llegó al balón que chuto Vinicius.

La polémica del partido llego en el minuto 27. Un córner a favor del Barça y un taconazo de Lamine, propiciaron la tensión en Madrid. El balón que entro en la portería y posteriormente rechazó Lunin, no subió al marcador. El VAR revisó la acción, pero no encontraron una imagen clara, y decidieron no dar el gol.

El Barça volvió a tener la oportunidad de ponerse, de nuevo, por delante en el marcador. Raphina desde el centro del campo se fue solo corriendo hasta el vértice del área y centró a Lewandowski, pero Lunin remedió su error del primero gol y saltó más alto para despejar a córner.

Minutos antes del descanso, el Madrid pudo ponerse por delante, tras un error de Christensen en defensa, Vinicius le metió un balón a Rodrygo que desaprovecho la oportunidad.

Volvieron las malas noticias para el Barça, que justo antes del medio tiempo, De Jong se marchó lesionado, en camilla, tras una acción fortuita con Valverde.

Segundo tiempo

El partido volvió después del descanso con el mismo protagonista, Lamine Yamal, que ha sido el mejor del partido. Encaraba por derecha, y terminó con un chute a manos de Lunin. Otro error de Cancelo propicio una contra del Madrid, que terminó atajando Ter Stegen.

Volvió la polémica en el 56’, Rüdiger y Camavinga le hicieron una pantalla a Fermín dentro del área, en la que el árbitro no concedió la pena máxima.

El gol del equipo azulgrana llegó en el minuto 68 en los pies de Fermín. El centro de Lamine que rechazó Lunin, le quedo a Fermín delante para fusilar la red. Con esa rabia celebró el gol, se subió a la valla, lo celebró con el equipo, y se besó el escudo.

Celebración del gol de Fermín. Fuente: FC Barcelona

Poco después, un desajuste en defensa permitió el centro de Vinicius y Lucas Vázquez, que estaba solo, puso de nuevo las tablas en el marcador, en el 72’.

Ter Stegen evitó que el Madrid se pusiera por delante, en el 78’. Lunin sacó en largo, Vinicius le ganó la carrera a Cancelo y remató delante del portero, que respondió con una parada providencial con el pecho.

La ilusión del Barça por seguir en la pelea por La Liga, se acaba con un gol de Bellingham, en el tiempo añadido. Entró solo desde atrás y le dio un trallazo al centro de Lucas.

Lo intentó el Barça hasta el último minuto con centros al area, incluso subió Ter Stegen, pero no consiguió el empate, en un partido marcado por las decisiones arbitrales.

Ficha técnica

Alineación FC Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, De Jong, Gündogan, Raphina; Lamine Yamal, Lewandowski.

Alineación del Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga; Kroos, Valverde, Modric; Bellingham, Rofrygo, Vinicius.

Árbitro: Soto Grado

Estadio: Santiago Bernabéu.