El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido en rueda de prensa tras la derrota en El Clásico (3-2) que deja a los azulgranas a 11 puntos del Real Madrid, sin opciones de luchar por la liga. El egarense se ha mostrado frustrado por no conseguir la victoria pese al buen juego del equipo y ha clamado contra el hecho de que no haya tecnología de gol en España.

El gol fantasma no concedido

Tras las últimas expulsiones y sanciones, Xavi Hernández no ha querido extenderse en la polémica arbitral, pero aún así ha mostrado su descontento: “No hace falta que diga nada, todo el mundo lo ha visto. Al final hablar de los árbitros perjudica a mi imagen y me pueden sancionar, pero es cierto que el arbitraje ha condicionado el partido”.

Dónde sí ha puesto el grito en el cielo el técnico del Barça ha sido con el gol no concedido después de que el VAR no se encontrase ninguna imagen que certificase que el balón había sobrepasado la línea de gol. Xavi se ha unido a la reivindicación de Ter Stegen en la zona mixta: “Es una vergüenza que no haya tecnología de gol en España. No hay que callarse. Si queremos ser la mejor liga del mundo hay que avanzar, hay que poner la tecnología de gol”.

El análisis técnico del partido

Pese a la derrota que deja en bandeja la liga al Real Madrid, el entrenador catalán ha quedado satisfecho con el juego del equipo: "Tenemos que estar satisfechos de cómo hemos competido. Creo que hemos jugado muy bien al fútbol, tanto en defensa como en ataque. Hemos dominado y hemos tenido muchas ocasiones. Sin embargo, se nos ha escapado por detalles, pero esto también forma parte del aprendizaje".

Xavi ha querido ir más allá, afirmando que merecían llevarse ganar el partido, ya que han sido "mucho mejores que el Real Madrid". "Estoy muy apenado porque hemos merecido más, me voy con una sensación de injusticia máxima", ha declarado.

Los errores defensivos marcaron el partido

La solidez defensiva que había mostrado el conjunto azulgrana en los últimos partidos de liga, hoy ha brillado por su ausencia. El técnico se ha mostrado decepcionado con los desajustes en defensa que han ocasionado los goles del eterno rival: "El partido se nos escapa porque no dominamos la defensa del área y no hemos parado una transición muy clara. Pienso que son errores puntuales. En defensa hemos estado bien, nos han generado pocas ocasiones. En la primera parte no hemos presionado correctamente, pero en la segunda lo hemos ajustado".

Objetivo segunda plaza

Después de esta dolorosa derrota en El Clásico, Xavi Hérnandez ha dado la liga casi por finiquitada: "Felicito al Real Madrid, han hecho una liga extraordinaria perdiendo solo un partido y hoy casi la han sentenciado". A diferencia de ruedas de prensa anteriores, el de Terrassa no ha dado ninguna esperanza a la afición y ha señalado el objetivo del equipo a partir de ahora: "Seguiremos luchando, nuestro objetivo ahora es conseguir la segunda plaza que nos da acceso a la Supercopa”.