El Sevilla FC, un mes después, vuelve a su templo. Entre el parón de selecciones, el parón por la final de copa celebrada en su ciudad y los dos partidos consecutivos lejos de tierras andaluzas, el equipo de Quique Sánchez Flores no pisa Nervión desde hace más de 30 días, cuando cayó derrotado 1-2 ante el Celta de Vigo. Ese mal sabor de boca con el que marchó a este largo periodo fuera de la capital andaluza hizo retornar las dudas a los rojiblancos, pues se quedaban a 6 del Cádiz con aún muchas jornadas por delante. No obstante, esa imagen fuerte que el conjunto está mostrando como visitante le ha permitido hacer un seis de seis en los dos últimos partidos en campos que no eran fáciles, y les ha devuelto esa buena ventaja con, además, dos partidos menos en el calendario. Así, afronta el retorno a su hogar con un objetivo: dar el paso final en la atípica meta para ellos de salvarse.

Capaces de lo mejor y de lo peor

A día de hoy es cierto que el Sevilla ha mejorado sus prestaciones y parece ser un equipo más fiable. No es que despliegue un fútbol bonito, a veces incluso sufre en exceso, más de lo que deberían, pero los resultados están llegando. Eso le ha permitido colocarse a una distancia bastante considerable con el puesto que marca el descenso y que ocupa actualmente el Cádiz CF. De hecho, pese a que partió al parón con sólo seis puntos de diferencia, actualmente se encuentra a nueve y, de lograr este lunes una victoria, aumentarían a 12, con 18 puntos por jugar y un encuentro directo entre sevillanos y gaditanos. Mucho tendría que empeorar la cosa para los rojiblancos y mucho tendría que mejorar para los amarillos para que el Sevilla vuelva a sufrir por el descenso.

Los jugadores sevillistas yendo a celebrar el definitivo 0-2 contra la UD Las Palmas | Foto: Gettyimages

Por ello, en este partido que cierra los partidos ligueros de esta jornada, el Sevilla sabe que tiene una oportunidad de oro para por fin respirar casi definitivamente. Aún así, la entidad sevillista es capaz de lo mejor y de lo peor. Ya le hemos visto ganarle al Atleti, a la Real Sociedad, competir en Mestalla y en el Bernabéu. Y todo haciendo un gran trabajo y méritos para sacar una buena cantidad de puntos. Y no obstante, luego hemos presenciado cómo sacó de milagro un empate en casa del colista, el Almería, yendo perdiendo la mayoría del encuentro y pese a remontar, ver como le empataban los locales en el último minuto. O que el Celta de Vigo le remontase un 1-0 en casa con una facilidad pasmosa. Por tanto, aunque el ambiente y el lugar les favorezca al jugar en casa y a que el partido se antoja clave, no hay que poner la mano en el fuego tan rápido por los locales.

Un equipo peleón

El RCD Mallorca es de esos equipos que engañan por la clasificación. Si bien se encuentran por detrás del que mañana será su rival, su temporada es histórica y su entrenador y plantilla tienen la capacidad suficiente para estar más arriba. Han llegado a la final de copa eliminando a la revelación de la temporada como es el Girona (ahora "eurogirona" tras confirmarse su presencia en el viejo continente), y a la Real Sociedad pese a que el pase a la final se decidió en tierras vascas, y le compitió de tú a tú al que acabó siendo campeón, el Athetic de Bilbao. Alargó la final hasta los penaltis, en 120 minutos el único equipo que estuvo en algún tramo por encima en el marcador fueron ellos, y fue sólo en la tanda de los 11 metros cuando los leones pudieron vencerles.

Darder y Camavinga en la disputa de un balón en el pasado RCD Mallorca vs Real Madrid | Foto: Gettyimages

Viene de perder por 0-1 contra el líder, el Real Madrid, compitiendo bien y demostrando ser un equipo al que no es fácil hacer daño. Ahora aterriza en Sevilla con el deseo de reencontrarse con la victoria y además recortar puntos a los de arriba, entre ellos a su contrincante de esta jornada, y dejar también atrás la zona peligrosa. Su afición le acompañará allá donde vaya para agradecerle el trabajo y esfuerzo que les están dando y la plantilla sabe que cuenta con ese apoyo incondicional que le dará fuerzas en un partido donde les hará falta. Retornan al lugar donde salieron subcampeones, al sitio donde aunque no tocaron plata también tocaron el cielo y donde pese a que no fueron ganadores de la copa del rey, se llevaron momentos históricos, inolvidables y mágicos. Esta vez tratarán de regresar a Mallorca con un resultado distinto al de aquel 6 de Abril en la Cartuja.

Antecedentes Sevilla FC vs RCD Mallorca

El enfrentamiento entre ambos equipos siempre da de que hablar. El más reciente fue el de esta temporada en tierra de los bermellones, que trajo una gran polémica. Con un resultado de 1-0 para el Mallorca, Adriá Pedrosa anotó un golazo desde fuera del área. Sin embargo, el árbitro fue a la pantalla por una supuesta mano de En Nesyri justo al salir el balón de los pies del lateral que, finalmente, pitó y anuló el tanto sevillista. Dicha infracción aún sigue siendo muy cuestionada, pues son múltiples las tomas donde se aprecia que la pelota impacta más en la cadera que en el codo. Aún no se entiende qué vio el árbitro para percibir que el esférico dio en el brazo del delantero sevillista pero sea como fuere, el empate se borró del marcador, los ánimos rojiblancos se diluyeron y los mallorquines se acabaron llevando un encuentro que dejó mucho debate.

Adría Pedrosa celebrando su gol contra el Mallorca que posteriormente sería anulado | Foto: Gettyimages

Más allá de este enfrentamiento nos tendríamos que ir a la temporada 22-23, en la cuál el Sevilla se llevó los seis puntos. Primero de visitante, en un momento donde el equipo no era capaz de ganar, con un misil de Nemanja Gudelj logró por la mínima hacerse con un importante triunfo. Pocos meses después, se reencontraron en Nervión, donde el Mallorca con Muriqi estaba en un gran estado de forma. Llegaba, igual que mañana, de jugar contra el Madrid, obteniendo en ese caso una victoria. Algo que no pudieron hacer en tierra andaluza, donde cayeron por 2-0 con tantos de Youssef En Nesyri y el recién fichado Bryan Gil.

Bryan Gil anotando el gol de la 22-23 ante el RCD Mallorca | Foto: Gettyimages

Estadísticas Sevilla FC y Mallorca 2023-24

El Sevilla FC, en 31 jornadas de liga que lleva, ha logrado anotar 39 goles a su favor, frente a 44 que ha recibido. En lo que va de temporada, ha ganado ocho partidos, empatado 10 y perdido otros 13, dejándole con 34 puntos en la clasificación. Gracias a esto, aunque son unos números muy atípicos, se ha alejado notablemente de la zona de peligro.

Por parte mallorquín, llevan 25 goles a su favor por 36 en contra, habiendo logrado salir victorioso en tan sólo 6 partidos, quedando en tabla en 13 ocasiones y cayendo derrotado en otras 12, dejándoles con 31 puntos en total. Esto les tiene tres puntos por debajo del que será este lunes su contrincante, y a seis de entrar en la zona de descenso.