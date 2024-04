ermosoCon LaLiga sentenciada, el batacazo de la Copa del Rey y el duro golpe de la eliminación europea en Dortmund se acaba cualquier opción a título de los atléticos.

El reflejo es el mismo en las tres competiciones. Los partidos a domicilio han privado a los del 'Cholo' Simeone de volver a tocar metal y, junto a la peor planificación y actuación defensiva de la última década, dejan al Atlético con muchas ganas de que acabe rápido este curso. Pero la temporada no ha acabado, falta concluir con el objetivo prioritario de entrar entre los cuatro mejores de España. Una plaza que se va a disputar con el Athletic Club de Bilbao, con duelo directo la próxima jornada en el Metropolitano.

Antes, el pasado Domingo los rojiblancos viajaron a Vitoria con bajas reciente y significantes como Morata y Llorente (sancionado). La mayoría de los jugadores que disputaron minutos no estuvieron a la altura y muchos aficionados achacan que la falta de actitud se defienda con el duro golpe en Dortmund del pasado Martes.

Repasa aquí las notas de todos los jugadores que introdujo Diego Pablo Simeone en Mendizorroza.

Oblak

Terrible estado de forma del guardameta esloveno que no consigue bloquear prácticamente ninguno de los tiros decisivos que sobrepasan la línea defensiva. Ya es su peor temporada desde que está a las órdenes de Simeone, debido a sus más de sesenta goles encajados en todas las competiciones.

Una vez más y como nos tiene acostumbrados, fue el capitán que salió a dar la cara en la habitual 'flash interview' a pie de campo. Es muy querido por su afición, pero actualmente se sitúa como tema de debate con muchas valoraciones críticas desde la grada. Más allá de la desastrosa actuación del equipo, el esloveno no pudo hacer nada en ninguno de los dos goles de los vitorianos.

Nota: 5

Savic

El montenegrino coincide con Oblak y pasa por, quizá, el peor momento de su carrera en el Atlético de Madrid. Su gran actuación en el partido contra el Inter de Milán en el Metropolitano no ha podido cubrir las carencias de toda su temporada. Superado en los duelos aéreos, superado en velocidad y sin contundencia en los despejes, perdió una titularidad que no parece poder remediar a corto plazo.

Savic disputa un balón aéreo con Kike García | Foto: @Alaves

Ayer fue superado en casi todas las disputas por la banda izquierda de ataque de Giuliano Simeone. El zaguero, inhábil en defensa, quedó señalado en un centro que no llegó a despejar, terminando casi en un nuevo gol de los vascos. No terminó el partido y volvió a dejar sensaciones de intranquilidad con y sin balón.

Nota: 3

Giménez

José María Giménez parte como una de las excepciones en defensa ya no del partido contra el Alavés, sino en toda su carrera en el Atlético. Giménez al cien por cien es, de largo, el mejor defensa de toda la plantilla y uno de los mejores de Europa; pero ahí está el inconveniente: la continuidad. La afición se lo achaca, el uruguayo parece ser de cristal y nunca poder encadenar varias grandes actuaciones seguidas.

En la jornada liguera no cosechó un mal partido. Él solo, preciso en el juego aéreo y con contundencia en los despejes, evitó alguna llegada rápida de los vitorianos. La hinchada únicamente pide que los futbolistas se dejen la piel por el escudo y 'Josema' siempre es uno de los que lo hace.

Nota: 6

Azpilicueta

El gran jugador que siempre ha sido el navarro César lo convierte en pieza indispensable para cualquier grupo deportivo, si nos basamos en la experiencia, jerarquía y responsabilidad.

Los partidos de Dortmund y Alavés pueden haber dejado muy mal parado al ex del Chelsea que, sustituido en el minuto cincuenta y siete, no fue capaz de responder con eficacia a los ataques de los azulones.

Nota: 3

Nahuel Molina

El carrilero argentino no es ni una mínima parte de lo que llegó a ser al final de la temporada pasada. Dejar muchísimas dudas con el balón en los pies y que los rivales le superen fácilmente no sólo viene del partido contra el Alavés (señalado en una jugada en la esquina donde Giuliano le deja atrás con un dulce recorte), sino de todo el terrible curso que arrastra.

Posesión de Nahuel Molina en Mendizorroza | Foto: @Alaves

Su juventud y su condición de campeón del mundo le hacen ser el jugador más valioso de la plantilla que, quieran o no los seguidores atléticos, mantiene la máxima confianza del 'Cholo'.

Nota: 3

Pablo Barrios

El joven jugador internacional sub-21 español sigue dando la razón a los atléticos más acérrimos que defienden el juego de Pablo. Aún con muchas acciones que pulir en el fútbol de élite, su calidad y perseverancia hacen de Barrios un jugador como Simeone quiere.

En Vitoria jugó casi setenta minutos, pero no pudo demostrar gran cosa, fruto del difícil encuentro en términos de construcción de juego.

Nota: 6

Koke

Desanimado y desganado. La eliminación europea parece haber pasado mucha factura al capitán que, acostumbrados a su derroche físico siempre inquieto en el rectángulo de juego, en Vitoria estuvo prácticamente desaparecido.

Un único tiro y sin aparente peligro a las manos de Sivera fue la acción más peligrosa del jugador madrileño. Mal partido del vallecano que, a excepción de demás futbolistas, cuaja un gran curso.

Nota: 4

Rodrigo de Paul

El campeón del mundo está en su mejor temporada desde su fichaje por el conjunto madrileño pero en el último partido, en la línea de todo el once titular, estuvo bastante desacertado. Una de las piezas que más y mejor trabaja desde el pitido inicial pero que no consiguió enlazar la salida de balón con las llegadas al área para cambiar el rumbo del partido.

De Paul disputa el balón frente a dos de sus rivales | Foto: @Alaves

Puede que sea el futbolista que más dividida tiene a la afición, debido a su extrema irregularidad. La directiva sólo se plantea dejarlo marchar a cambio de una fabulosa oferta digna de un campeón mundial que, a priori, no llegará.

Nota: 5

Samuel Lino

No es la primera vez que sucede, pero toca volver a alabar al brasileño. En Mendizorroza, prácticamente el único jugador que quería ganar el partido de la liga española. Su filosofía le lleva a meterse de lleno en el encuentro, olvidar aspectos fuera de lo futbolístico y concentrarse en la única misión de encarar y ver portería.

Samuel Lino, el más incisivo de los rojiblancos | Foto: @Alaves

La falta de Morata dejó al Atlético muy estructurado y sin un delantero que estirase a la plantilla y dejase todo el recorrido zurdo para las intentonas del brasileño. Aún así, logró conectarse de fábula tanto con línea defensiva, media y ofensiva, pero estuvo fallón en algún disparo a portería. La afición sabe que puede y debe ser uno de los pilares del Atlético en base a los que construir el futuro.

Nota: 8

Correa

Después de dos grandes actuaciones contra Girona y Dortmund, Ángel Correa partía como titular en el partido sabiéndose como última opción detrás de los lesionados Morata y Memphis.

Su encuentro no tuvo grandes apariciones. No fue capaz de permanecer con claridad entre líneas para deleitar a la gente con los giros perfectos a los que nos acostumbra y no desarrolló las funciones de un delantero puro como Morata. Su poca profundidad en el terreno de juego propició una siempre cómoda recuperación de balón de la defensa blanquiazul, debido a los ínfimos espacios. No entró demasiado en juego, incluso jugando la totalidad del partido.

Nota: 6

Griezmann

Descanso necesario para la estrella rojiblanca, tanto en lo físico como en lo anímico. Lo juega absolutamente todo, gracias a su calidad y trabajo; pero en el césped de Mendizorroza se erigió como uno de los más afectados por la derrota europea.

No mejoró ningún balón que pasaba por sus pies, sin atrevimiento en zonas de tres cuartos de campo y sin conectar fino con los mediocampistas. Contraposición total a una temporada en la que, aun con el reciente bajón, suma veintiún goles y seis asistencias.

Nota: 5

Saúl

Su participación durante toda la segunda mitad no causó ninguna diferencia en el devenir del partido. Parece increíble decir después, de aquel increíble Saúl que deslumbraba a Europa, que queda muy superado en los actuales partidos de élite.

Nota: 3

Riquelme

Siempre con actitud, ganas y sacrificio, pero acabando el partido por el carril derecho muy lejos de su posición de partida. Sin gran impacto como la totalidad de los futbolistas ofensivos.

Nota: 5

Reinildo

El mozambiqueño, después de su lesión, queda destinado al banquillo desde donde no consigue volver a convencer a Diego Simeone. En Vitoria, como en toda la segunda mitad de su temporada, muy irregular en todos sus duelos.

Nota: 3

Hermoso y Abde

Prácticamente incalificables los nueve minutos que pudieron disputar tanto el central como el joven canterano. Entraron en un momento de desbarajuste para intentar el gol de la igualada. Al final, llegó el tanto que ampliaba la ventaja de los locales.

Fiel reconocimiento a Abde por su trabajo en los minutos finales y su confianza a la hora de dar la cara en la propia entrevista con los medios del club.

El canterano Abde agradece el apoyo a la afición desplazada a Vitoria | Foto: @AtletiAcademia

Nota: Sin calificar

Diego Pablo Simeone

Superado. Sin un once titular fijo. Con jugadores que no siempre trabajan. Con futbolistas que unas veces responden y otras no. Con una defensa que ha encajado más de sesenta goles en la temporada. Con una de las plantillas con mayor media de edad de Europa. Partidos y eliminatorias que empieza ganando y cuyos resultados no consigue mantener. Encuentros que comienza perdiendo, echa un ojo a sus piezas de banquillo y se desespera.

Muy difícil la temporada de Simeone, cuyos errores más achacables en Mendizorroza fueron, de nuevo, cambiar centrales para ir a por el partido y no dar oportunidad al joven e ilusionante Vermeeren.

Nota: 4