Otra vez el Madrid, nuevamente los ‘Merengues’ estuvieron a la altura del ‘Clásico’ y se quedaron con tres puntos de oro que, salvo una catástrofe deportiva, sentencia LaLiga a favor del cuadro dirigido por Carlo Ancelotti.

El experimentado entrenador italiano se hizo presente en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, una vez consumado el 3-2 por la 32ª jornada de LaLiga, comenzando sus declaraciones con un análisis sobre lo que consiguió el Madrid al vencer nuevamente a los ‘Culés’: “Es un paso muy importante para ganar esta Liga. Tenemos mucha ventaja, pero no podemos bajar los brazos. Debemos sumar unos puntos más y estos partidos nos servirán para preparar las semifinales de Champions”.

“Hemos intentado repetir lo que hicimos en los últimos partidos contra el Barcelona, sobre todo en el partido de la Supercopa. Hemos presionado más arriba porque jugábamos en casa y esto ha salido bien. Nos ha faltado acierto en los últimos 30 metros. Hemos jugado cargando demasiado por fuera en vez de por dentro, donde teníamos más superioridad. Ha sido una semana espectacular e inolvidable y con esto nos quedamos”, continuó.

“Ha sido una temporada espectacular a pesar de los problemas físicos. Había que ver si el Barcelona merecía ganar el partido. El empate hubiera sido correcto y no hubiera sido malo para nosotros”, reconoció Ancelotti, quien a su vez señaló por dónde cree él que estuvo la clave del triunfo: “Cuando hicimos el 2-2, el Barcelona intentó meter jugadores delante y perdió el equilibrio. Entonces hicimos transiciones sencillas y en una de ellas marcamos el 3-2. Pudo marcar antes Vinicius en una jugada con Lunin”.

Luego del enorme encuentro que jugó el Real Madrid ante el Manchester City, se esperaba varias rotaciones en el once inicial, especialmente de jugadores más experimentados y que el físico pueda ya no acompañar tanto: “Ahora intentaremos recuperar lo mejor posible. Hemos preferido dar descanso a Nacho y Mendy, que no han llegado a recuperarse. Para preparar el final de la temporada hay que empezar ganando los partidos que tenemos que jugar y debemos empezar por el encuentro del viernes”.

Si bien Vinicius fue sustituido en Manchester y llegaba entre algodones a los últimos partidos, el brasileño no iba a perderse ni de casualidad este encuentro tan especial: “A Vinicius no le gustaba salir y quería seguir. Los delanteros han hecho un esfuerzo tremendo, sobre todo tras el último partido. A los delanteros les pedimos siempre defender y que trabajen por el equipo. Son los más rápidos, intentan atacar la profundidad y gastan mucha energía. Entiendo que quisiera seguir, pero había que meter piernas frescas”.

Bellingham y Lucas Vázquez, pilares del triunfo madrileño | Foto: Real Madrid

Quien también se llevó elogios en específico por parte del entrenador fue Lucas Vázquez, el siempre rendidor desde el banquillo. El miércoles encaminó el triunfo con su penalti a pura sangre fría, y ante el Barcelona se ganó la titularidad, marcó un gol y provocó el penalti del 1-1: “Es un jugador muy importante no solo por lo que ha hecho hoy, sino por toda la temporada. Está a un nivel muy alto, compite con Carvajal, que es uno de los mejores laterales del mundo. Lucas ha marcado la diferencia también en otros partidos. Carvajal podía jugar hoy, pero hay jugadores que están muy bien esta temporada como Lucas y Modrić. Ellos nos ayudan mucho en esta situación tras el gran desgaste del partido del miércoles”.

Otro que tampoco quiso descansar fue Jude Bellingham, quien tras jugar los 120 minutos del partido ante Manchester City y marcar su penalti en la tanda, volvió a completar el partido en El Clásico y marcó el gol de la victoria en el tiempo de descuento: “Bellingham ha llegado en el momento justo. Ha jugado un partido con mucho esfuerzo, trabajando y llevaba tiempo sin marcar. Y hoy ha marcado un gol que puede ser fundamental para LaLiga”.

"No quiero opinar sobre lo que piensa Xavi"

En cuanto a las polémicas que hubo durante el partido, como el penalti a Lucas Vázquez o el gol anulado al Barcelona, Ancelotti fue sincero y dio su punto de vista: “Hay algunas situaciones como siempre. El gol no era gol porque no había ninguna imagen clara que determinara que el balón hubiera entrado en la portería. El penalti a Lucas Vázquez sí me ha parecido claro. Me quedo con nuestro partido porque ha sido bueno y también por parte del Barcelona. Ellos han demostrado mucha calidad con sus jóvenes y ha sido un encuentro de alto nivel”.

“No quiero opinar sobre lo que piensa Xavi porque cada uno tiene su opinión. Ha sido un partido igualado, competido y luchado. Ha tenido buenos momentos el Barcelona, al igual que nosotros. Hemos sido capaces de ganar este partido con la última gota de energía y que nos pone bien en la tabla”, declaró Ancelotti, escapando a un posible choque de declaraciones con el entrenador ‘Culé’.

Por último, sobre la conexión entre la afición del Real Madrid y el espíritu de un equipo que jamás se rinde, el italiano destacó: “Lo hemos hecho muy bien, mejor no se podía hacer y muy pocos pensaban que se podía hacer. Y como de costumbre no hemos bajado los brazos. Hay una muy buena conexión con nuestro estadio y nuestra afición. Es una afición que tiene las mismas ganas e ilusión que nosotros. Esta conexión nos ha ayudado, nos ayuda y nos ayudará”.