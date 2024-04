Apenas cuatro días más tarde, el planeta volvió a paralizarse. Todas las miradas se dirigieron, en esta ocasión, al Santiago Bernabéu. Un Santiago Bernabéu que, por cierto, se había vestido de gala para la ocasión, estrenando un videomarcador que dejó boquiabierto a Ceballos y todo el que tuviera el placer que verlo en directo. El principal protagonista volvía a ser el Real Madrid, aunque esta vez tendría en frente a un FC Barcelona mucho más fresco físicamente y con la necesidad imperial de dar un golpe sobre la mesa en el feudo blanco para intentar rescatar una temporada absolutamente desastrosa.

Las dinámicas y situaciones de sendos conjuntos eran realmente dispares. Los locales venían de conseguir lo “imposible”, derrotando a un Manchester City que partía como favorito para ganar su segunda Champions consecutiva; en el lado opuesto, el Barça llegaba al Bernabéu tras volver a quedar retratados en Europa, cayendo ante un PSG muy carente de fútbol, y a sabiendas de que todo lo que no fuera sumar de tres en esta jornada crucial, supondría la trigésimo sexta liga en las vitrinas de Chamartín.

Las alineaciones

Comenzando por el conjunto merengue, Ancelotti salió con el mejor once posible teniendo en cuenta los jugadores que venían tocados o sobrecargados de la prórroga en el Etihad. Así pues, Lunin partió bajo palos; línea de cuatro para Carvajal en el lateral derecho, Rüdiger y Tchouaméni como pareja de centrales, y Camavinga volvió al lateral izquierdo; en la sala de máquinas, Kroos ejerció como pivote, cubriendo las espaldas a Fede Valverde y Luka Modric que partieron como interiores; finalmente, el tridente ofensivo lo formaron Jude Bellingham en la media punta, Vini Jr en su querida banda izquierda y Rodrygo Goes en su regreso al costado diestro.

Alineación Real Madrid I Imagen: Getty Images

Por su parte, Xavi Hernández quiso hacer borrón y cuenta nueva de lo sucedido el martes en Montjuic y apostó por Ter Stegen en meta; línea de cuatro para Koundé en el lateral derecho, Araujo y Cubarsí en el eje de la zaga, y Cancelo en el lateral izquierdo; Christensen fue el pivote, mientras que De Jong y Gündogan cogieron altura partiendo como interiores; arriba, el tridente lo formaron Raphinha en banda izquierda, Lamine Yamal por la derecha y Lewandowski en punta.

Al Real Madrid le costó encontrarse en la primera parte

Los primeros 45 minutos comenzaron condicionados por el error de Lunin en una de sus primeras intervenciones en el partido. El ucraniano, valiente como siempre, salió en un córner para intentar despejar el balón, pero, en esta ocasión, su salida fue fallida y Christensen remató a placer para subir el primero al luminoso.

La reacción merengue no se hizo esperar y los muchachos de Ancelotti parecieron despertar peleándole la posesión al Barça y llegando con peligro sobre la meta de Ter Stegen. En una de estas ocasiones, con Lucas Vázquez como protagonista, el de Curtis superó a su par y, tras meterse en el área, fue derribado por un defensor culé que cometió uno de los penaltis más claros que se recuerdan en mucho tiempo.

Celebración Vini Jr I Imagen: Getty Images

Vini Jr asumió la responsabilidad y, como si de un experto en la pena máxima se tratara, batió al guardameta germano con total tranquilidad para acudir al rescate de los suyos y poner las tablas en el marcador. El brasileño bailó, como siempre, pero también quiso llevarse la mano al escudo y besarlo ante su afición para hacerle saber al mundo entero que lo bueno no había hecho más que empezar y que, con él como líder de esta inigualable plantilla, el Real Madrid quiere volver a monopolizar la cima del fútbol español y europeo.

No obstante, el gol de Vini volvió a provocar una relajación excesiva en los futbolistas locales que, poco a poco, fueron perdiendo el control del partido. El FC Barcelona acabó la primera parte como dueño y señor de la posesión, pero tampoco logró poner en serios problemas a un Andriy Lunin que, desde el gol, apenas volvió a participar a excepción del célebre gol fantasma que tanto revuelo está generando por Can Barça.

El Bernabéu volvió a vivir una noche mágica en la segunda parte

La segunda parte, sin embargo, comenzó con un guion completamente opuesto al acontecido en los últimos compases del primer tiempo. La charla de Ancelotti en el descanso surtió efecto y sus hombres salieron realmente metidos tras el paso por vestuarios. Xavi, consciente de que debía mover ficha puesto que el segundo tanto merengue estaba al caer, quitó a un Robert Lewandowski prácticamente inédito en el partido y a Raphinha para dar entrada a Ferrán Torres y Joao Félix.

Los cambios del técnico catalán hicieron efecto y, tras la enésima gran acción de un Lamine Yamal absolutamente pletórico en su primer Clásico en el Bernabéu, Fermín, que había saltado de inicio en la segunda parte, empujó el esférico al fondo de las mallas tras un rechace fallido de Lunin. ¡Lo que es el fútbol! El ucraniano venía de ser el gran héroe del Real Madrid en el Etihad, salvando los muebles madridistas en más de una ocasión y deteniendo dos penaltis que certificaron el pase a semis de la entidad merengue; y, sin embargo, apenas unos días después, en el último ‘Clásico’ de la temporada, acababa de errar en los dos tantos culés.

A pesar de ello, hubo algo que, sin duda, despertó a la fiera de Chamartín. En la celebración del segundo gol azulgrana, Fermín se vino demasiado arriba, intentó subirse a la valla publicitaria y emuló la icónica celebración de Bellingham a pocos metros de la afición madridista… qué se habría dicho de Vini si hubiera hecho algo similar en Montjuic. Sea como fuere este feo gesto del canterano del Barça reactivó a un Real Madrid que, por orgullo y coraje, se propuso sacar el partido adelante y dar un golpe sobre la mesa de una liga que, a decir verdad, ya viene camino de visitar a la Diosa Cibeles.

Celebración Real Madrid vs Barça I Imagen: Getty Images

Pocos minutos después del gol de Fermín, Vini Jr asistió a Lucas Vázquez para que el gallego rematase de manera contundente y volviera a igualar la contienda. El gesto del gallego golpeándose las venas no daba lugar a equívoco: “Esto es el ADN del Real Madrid, nunca darse por vencido y luchar hasta el final”. El gol de Lucas parecía dejar el choque visto para sentencia, pero el inconformismo de estos chicos provocó que, ya entrados en el descuento del encuentro, el propio Lucas asistiera a Bellingham para que el inglés pusiera su sello personal a su primera liga con el Real Madrid. Tenía que ser él, quién si no. Ese chico que cayó tan de pie en España que dejó al mundo entero asombrado con unas cifras goleadoras que comenzaron a allanar el camino para que el trofeo liguero pusiera rumbo a la capital española; ese chico que ha tenido que leer titulares tales que: “A Bellingham me lo han cambiado” o “Esperando a Bellingham”…; en definitiva, ese chico que, en su primer año con la elástica del club de sus sueños, ya le ha demostrado a todo el planeta fútbol que ha llegado para marcar una época con el Real Madrid.

El tanto de la victoria de Jude en el descuento puso el Bernabéu patas arriba. Bellingham volvió a abrirse de brazos en casa, en su casa, mientras que el templo blanco rugía e imitaba su celebración dejando patente la comunión sinigual que existe entre el astro británico y una afición, la más exigente del mundo, que siente debilidad por ese chaval que fue capaz de rechazar todo tipo de ofertas para cumplir su sueño de jugar en el mejor equipo del mundo. ¡Qué bueno que viniste, Jude! Aquí tienes tu primera liga, la primera de muchas porque ya sabes que aquí, en el Real Madrid, esto de vivir noches mágicas se ha convertido en todo un ‘Clásico’.