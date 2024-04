Se acerca el derbi y por las calles de la capital andaluza se comienza a respirar un ambiente cuanto menos apasionante. Son horas intensas en las que muchos de los aficionados aprovechan para tratar de demostrar cual de los conjuntos lidera la ciudad hispalense. El debate perdura, pues cada uno tira más a favor del equipo de su agrado. Durante las largas tertulias entre los más forofos, conversan sin cesar aportando justificaciones sobre si el mejor equipo es aquel posesor de una historia mayor, o bien, por el contrario, si se trata del que actualmente está haciendo un mejor papel en la competición doméstica. Todo esto con el objetivo de mostrar los motivos por los que el aficionado cree que su equipo se impondrá en el partido del domingo, cuando la realidad es que, por muchas discusiones que surjan, hasta la hora del encuentro nada se decidirá.

Los derbis son siempre especiales, y aunque la diferencia en la clasificación entre un equipo y otro sea notoria, la balanza no se decanta a ningún favor a priori. El encuentro será apasionante, sin duda a la altura de estas aficiones que se hallan entre dos de las más grandes de toda la península. Muchos datos son irrelevantes, un derbi es un derbi y hasta que se juegue no se sabrá su desenlace, por mucho que algunos hinchas crean saber ya quién ganará. Sin embargo, con la comparativa de datos de los diez últimos partidos entre ellos, podrá ser recordado el papel de ambos conjuntos y servirá para ver de una mejor forma la sintonía de este duelo en los últimos años.

En-Nesyri luchando un balón con Luiz Felipe | Foto: Getty Images

Pasado teñido de rojiblanco

Al mirar los registros sobre los últimos encuentros, los resultados son abrumadores. La supremacía absoluta en todos los ámbitos del Sevilla colocaría a su eterno rival como gran posible candidato a la derrota. Esto sería así si de un derbi no se tratase, puesto que ya ha sido mencionada previamente la aleatoriedad de los acontecimientos en un partido con semejante envergadura pese a los datos negativos. El dominio sevillista se ve reflejado en los marcadores finales de los encuentros, en los que seis victorias para el conjunto de Nervión lo hacen indudablemente líder supremo estos últimos años. Este dato cobra más relevancia aún al observar que los cuatro partidos restantes se trataron de empates, dejando a los verderones como equipo inferior en los anteriores partidos. Para recordar la última victoria liguera bética frente al Sevilla, hay que remontarse hasta el dos de septiembre de 2018, hace prácticamente seis años, en el que lograron la victoria por la mínima tras un gol de Joaquín.

Aportando más datos sobre el dominio rojiblanco, los registros goleadores les respaldan en los derbis. Una media de 1,5 goles por partido hace que se trate de un equipo peligroso en el área rival. Este año no será menos, con la dupla tan letal que están formando Youssef En-Nesyri e Isaac Romero, no extrañaría a nadie ver un derbi cargado de pólvora en las áreas. El Betis, por su parte, no ha estado tan acertado como los sevillistas, puesto que han anotado menos de la mitad de los goles que sus rivales.

Gráfico: Pablo Alonso

La importancia del arquero sevillista

La figura del portero en el club hispalense se ha ido ensalzando a lo largo de los años, y grandes porteros han hecho historia en el club siendo claves en los logros más recientes del mismo. En estos diez enfrentamientos, una de las claves para lograr la imbatibilidad rojiblanca ha estado sin duda en su propia área. El portero que más partidos ha disputado en este periodo ha sido Yassin Bounou, el que para muchos es considerado el mejor portero de la historia del club. Dos de las tres porterías a cero en estos partidos son en gran medida gracias a él que, con sus numerosas buenas actuaciones bajo palos, ha logrado estos años que la cifra goleadora del rival sevillista disminuyera en gran medida.

Bounou realizando una parada antológica en un derbi | Foto: Getty Images

¿Cómo llegan en la actualidad?

En primera instancia, centrando el foco en la categoría de oro del fútbol español, ambos equipos se encuentran alejados el uno del otro. Los verdiblancos están actualmente séptimos, en puestos de Conference League. Por otro lado, sus rivales descienden hasta la duodécima posición de la tabla, y son once puntos los que los separan. Aunque pueda parecer escasa la diferencia, la realidad es que es de las pocas veces en las que el conjunto bético se ha visto tan por encima del sevillista en los últimos años, por lo que se ven obligados a ganar este derbi y romper su prolongada mala racha.

Sin embargo, la clasificación no resulta tan primordial como lo es la dinámica. El Sevilla ha logrado tres victorias consecutivas que lo han alejado de posiciones de peligro y, sin duda, el equipo parece estar renovado tras estos últimos enfrentamientos. El Betis, pese a lograr dos victorias en sus duelos más recientes, viene de una mala racha que perduró todo el mes de marzo, en el que perdieron 4 partidos seguidos y comenzaron a bajar puestos, además de perder confianza en ciertos jugadores.

Análisis

La historia más reciente determina que sin duda el Sevilla es un club superior. La inmediata y actual se opone y se decanta más por la constante progresión del Real Betis. El derbi, no entiende de superiores, va mucho más allá. Algunos tienen la peculiar teoría de que este partido no lo ganan los jugadores. ¿Cómo un partido en el que juegan ellos mismos y son responsables de todas las acciones no iba a ser fruto de su buena actuación? En el derbi todo es distinto. Es una pelea insaciable entre aficiones, que luchan por ser la que más le transmita a su conjunto la pasión que se vive en un día tan especial, que lleva señalado meses en los calendarios de todos los sevillanos. Es una guerra constante por demostrar que equipo debería ser considerado el líder y teñir todas las calles de la ciudad. Simplemente, es Sevilla, y cualquiera que no lo viva nunca podría hacerse la remota idea de lo que este partido significa.