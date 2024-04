Pedri Gónzalez volvió al terreno de juego en el partido contra el Paris Saint Germain, después de sufrir la novena lesión de su carrera futbolística. Se ha tenido especial cuidado con su regreso y no se le ha querido forzar.

Los aficionados están muy preocupados por él, ya que sus constantes lesiones han provocado una bajada de su rendimiento que ha afectado a la situación del equipo. El calvario para Pedri comenzó en su temporada debut en 1ª División.

El inicio de todo

En su temporada debut con el FC Barcelona, la 2020/21, Pedri fue por los campos de La Liga demostrando su alto nivel y la magia que tiene en sus pies. Así, se volvió un indiscutible para Koeman y, posteriormente, para la Selección Española.

La cantidad de minutos que disputó fue tan alta, que le ha pasado factura. Desde esa temporada, ha tenido que pasar por 9 lesiones musculares, la mayor parte de ellas en la zona del muslo.

En el Barça llegó a 52 partidos (3.525 minutos), prácticamente todo. Con dos prórrogas en la Supercopa de España contra la Real Sociedad en semifinal, y en la final contra el Athletic Club.

Con la Selección Absoluta jugó tres partidos en marzo, previos a la Eurocopa. Y disputó todos los minutos de los seis partidos de la Selección Española en la Eurocopa, en la que hubo hasta tres prórrogas.

Por si fuera poco, Luis de la Fuente se lo llevó a los Juegos Olímpicos con la Sub-21, en los que participó en la mayoría de minutos, con otras tres prórrogas.

Pedri mostrando signos de cansancio en la Eurocopa. Fuente: Marca

Aparecen las lesiones

El esfuerzo físico que realizó en su primera temporada en la élite le pasó factura. Y en el inicio de la temporada siguiente, sufrió su primera lesión en el muslo, que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego 11 días, en los que se perdió 3 partidos.

Su rápida vuelta al verde hizo que no se recuperara al 100%, y en el partido que disputó contra el Benfica tuvo que ser sustituido al recaer de la misma lesión. En esta ocasión se quiso tener más prudencia en su vuelta, y estuvo de baja 102 días, en los que se perdió 23 partidos, entre Barça y Selección.

En enero volvió a estar disponible, pero no se quiso arriesgar con él. Xavi, al mismo tiempo que le daba rodaje, le daba descanso. No quería forzarlo, y fue introduciéndolo poco a poco en el ritmo del equipo.

Cuando estaba volviendo a recuperar su nivel, las lesiones volvieron a por él. En la vuelta de cuartos de la Europa League, contra el Eintracht Frankfurt, Pedri tuvo que volver a ser sustituido por otra lesión en el muslo. Se acabó para él esa temporada, pudo descansar y recuperarse hasta el comienzo de la 22-23.

Pedri en el partido contra el Eintracht Frankfurt. Fuente: FC Barcelona

Las lesiones no cesan

El descanso que tuvo le permitió volver a tope para el comienzo de lo que sería para él una temporada ilusionante, en la que se disputaba el Mundial. Pudo disputar el torneo sin problemas, jugó prácticamente todo, pero no consiguió llevarse el trofeo.

Volvió con el Barça y dos meses después, otra vez en una eliminatoria de Europa League, esta vez contra el Manchester United, volvió a caer lesionado. Se perdió 11 partidos, y cuando estuvo disponible de nuevo, apenas pudo jugar 5 partidos hasta que una nueva lesión le hizo perderse lo que restaba de temporada.

Nueva temporada, nuevos objetivos, pero las lesiones siguen ahí. Dos partidos fue lo que pudo disputar del inicio de la actual temporada. 12 encuentros después volvió a aparecer, pero de forma fugaz. Un mes después los problemas musculares volvieron a frenar su juego, y se perdió 3 partidos más.

Su última lesión, que lo ha dejado un mes fuera del campo, fue en marzo contra el Athletic Club. Pudo volver en el partido de cuartos en el Parque de los Príncipes, y ha sido regular en el equipo hasta ahora.

El problema, su rendimiento. Lesionarse, volver, lesionarse, volver. Es el resumen de las últimas tres temporadas de Pedri. Está claro que esto no es lo que los futbolistas sueñan. Lo importante de tener un buen rendimiento es la regularidad. Y está claro que Pedri no la está teniendo. Hasta que no consiga que las lesiones le eviten no volverá a su más alto nivel.

Pedri celebrando su gol contra el Cádiz. Fuente: Pedri.

Que no se vuelva a repetir

Este año volvemos ha estar en verano olímpico, con Eurocopa y Juegos Olímpicos. Desde el FC Barcelona se quiere evitar que esta situación de Pedri con las lesiones, que parece que surgió a raíz de sus excesivos partidos, se vuelva a repetir en sus nuevas jóvenes perlas, como son Lamine Yamal, Cubarsí o Fermín.

En España, los jugadores están obligados a asistir con la selección si son convocados, por ello el Barça está hablando con los directivos de la RFEF, para evitar esta situación.