Querer que se pueda

El equipo insular, tras perder su último partido ante el Sevilla FC en el feudo hispalense no se puede permitir mas errores.

El equipo amarillo se sitúa en la parte baja de la tabla de clasificación con 25 puntos, sus rivales mas directos con los que tiene que luchar para evitar el descenso son el Real Club Celta de Vigo con 31 puntos con el Deportivo Alavés como próximo rival y el Real Club Deportivo Mallorca con también 31 puntos y enfrentándose a los gaditanos en la próxima jornada de liga

Cadiz CF saltando al campo con tifo de la aficion de fondo Foto-@BA1982Oficial

A continuación vamos a analizar las posibilidades reales que tiene el club andaluz de mantener la categoría teniendo en cuanta los partidos de sus rivales directos.

Próximos partidos:

Jornada número 33 de liga, Cádiz CF vs RCD Mallorca 28 de abril de 2024, sede: Estadio Nuevo Mirandilla 14:00.

Al equipo gaditano no le queda otra que sacar los tres puntos de este encuentro, teniendo en cuenta que el RCD Mallorca es otro d los equipos que se encuentra en la pelea por mantener la categoría

Jornada número 34 de liga, Real Madrid CF vs Cádiz CF 4 de mayo de 2024, sede: Estadio Santiago Bernabeu 16:15.

En este encuentro hay que tener en cuanta que el Cádiz CF se enfrenta al ya practicamente confirmado campeón de la competición, por tanto es un encuentro realmente difícil teniendo también en cuanta que el partido se juega en la capital española sería muy interesante intentar sacar un empate del feudo madridista para continuar en la pelea por la salvación.

Jornada número 35 de liga, Cádiz CF vs Getafe CF 12 de mayo de 2024, sede: Estadio Nuevo Mirandilla 14:00.

El Getafe CF se encuentra ahora mismo en la décima posición. Este es un muy interesante encuentro para los de Pellegrino en el que tienen, casi por obligación que llevarse los tres puntos, ya que cualquier tropiezo puede mandar a los amarillos directos al precipicio.

Jornada número 36 de liga, Sevilla FC vs Cádiz CF 15 de mayo de 2024, sede: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 19:30.

Interesantísimo derbi andaluz en la capital andaluza en el que los de nervión no le van a poner las cosas fáciles a un Cádiz CF que muy necesitado de victorias intentará asaltar el fortín rojiblanco con la esperanza de seguir peleando hasta el último suspiro por continuar en la élite del futbol español.

Jornada número 37 de liga, Cádiz CF vs UD Las Palmas 19 de mayo de 2024 , sede: Estadio Nuevo Mirandilla (sin hora confirmada)

Otro encuentro vital para los andaluces que se enfrentan a Las Palmas, equipo posicionado en la decimotercera posición, los recién ascendidos tienen asegurada la permanencia después de una notable temporada, en cambio los locales no pueden dejar escapar puntos en casa y este es un partido que hay que ganar si o si.

Jornada número 38 de liga, UD Almería vs Cádiz CF 26 de mayo de 2024, sede: Power Horse Stadium (sin hora confirmada)

Otro derbi andaluz en el que el equipo gaditano se enfrenta a un Almería ya descendido desde hace ya varias jornadas ya desde que comenzó la temporada no ha conocido aun la victoria y desde luego este no es el encuentro mas preciso para que lo hagan ya que el Cádiz CF no puede permitirse ningún sobresalto ni en el último partido de la temporada.

Recibimiento aficion Cadiz CF Foto-@BA1982Oficial

Maximizar los puntos en casa

El Cádiz CF tiene tres partidos en casa contra el RCD Mallorca, Getafe CF y UD Las Palmas. Estos partidos son cruciales ya que jugar en casa suele ser una ventaja. El equipo debe apuntar a ganar estos partidos para sumar el máximo de puntos posibles.

Rivales directos

Es importante tener en cuenta los partidos restantes de los rivales directos en la lucha por evitar el descenso como pueden ser los encuentros de RCD Mallorca que tras caer ante el Sevilla FC debe jugar contra Cádiz CF, Atlético de Madrid, UD Las Palmas, Osasuna, UD Almería y Getafe CF. Otro rival directo del Cádiz CF es el Real Club Celta de Vigo, los gallegos tienen que jugar ante Deportivo Alavés, Villareal, Atlético de Madrid, Atlhetic Club de Bilbao, Granada y Valencia CF. Si estos equipos pierden sus partidos, podría aumentar las posibilidades del Cádiz CF de permanecer en La Liga.

Plantilla Cádiz CF y su afición Foto-@BA1982Oficial

En conclusión evitar el descenso es una tarea igual de compleja como puede ser la de llevarse el campeonato pero con esfuerzo, exigencia y sobre todo el apoyo de una afición tan fiel como la del Cádiz CF todo es posible.