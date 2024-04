El Real Madrid suma 27 partidos sin perder en Liga

El Real Madrid sumó, con la victoria el pasado viernes ante la Real Sociedad, su vigesimoséptimo partido sin conocer la derrota en Liga. Con esta iguala la quinta mejor racha histórica del club y se queda a tan solo tres partidos de superar la mejor marca de todos los tiempos.

Última victoria

Los blancos se enfrentaron a la Real Sociedad para disputar la jornada 33 de la Liga EA Sports. Carlo Ancelotti apostó por hacer muchos cambios en el once inicial ya que venían de unas semanas de gran exigencia y porque la Liga está casi ganada ya que el segundo le llevaba 11 puntos de ventaja, ahora 14 y porque el próximo martes disputarán el primer partido de las semifinales de la UEFA Champions League. Por lo que de inicio tan solo había tres titulares habituales: Dani Carvajal, Nacho y Tchouameni.

Los txuri-urdines comenzaron teniendo el control del partido y Kepa Arrizabalaga tuvo que ejercer de héroe, pero 15 minutos antes del descanso llegaron los goles. Arda Güler, el MVP del partido, fue el autor del tanto tras un centro raso de Carvajal. Poco después los donostiarras respondieron con un gol de Takefusa Kubo, pero una falta previa a Tchoaumeni en el borde del área hizo que el VAR anulara el gol.

La única derrota de la competición

Hace más de siete meses que el Real Madrid no pierde los tres puntos. Fue ante uno de los otros equipos de la capital, el Atlético de Madrid. Los del Cholo ganaron a los blancos por 3 goles a 1 en la jornada 6, el 24 de septiembre de 2023.

Un gol temprano antes del minuto 5 dejó a los de Ancelotti un poco abatidos y el segundo, en el 20' terminó de rematarlos. Aun así, antes del tercero, Toni Kroos pudo anotar y dar algo de esperanzas a los blancos, pero la debilidad en defensa y el mal ataque provocó que finalmente ganaran los colchoneros con un doblete de Álvaro Morata y gol de Antoine Griezzman.

Toni Kroos celebrando el gol ante el Atlético de Madrid (Foto: La Liga)

Objetivos que superar

El Real Madrid está en una de sus mejores temporadas en Liga y los números lo demuestran. Está a tan solo tres partidos de igualar la mejor racha sin perder en Liga. Esta se cumplió desde la jornada 36 de la temporada 1987-1988 hasta la jornada 28 de la temporada 1988-1989.

El partido que comenzó esta racha fue ante el Real Murcia en el Santiago Bernabéu. Los blancos venían de perder ante el FC Barcelona en el Camp Nou, pero esa derrota fue un punto de inflexión. Los blancos ganaron a los murcianos con dos goles de Aldana y uno de Manolo Sanchís frente al único del Real Murcia que anotó Korac.

No podemos decir que no perder los tres puntos en esas últimas jornadas fueran un factor para ayudar a ganar la Liga, pero en la siguiente temporada si que pudo serlo ya que en las primeras 28 jornadas el Real Madrid no perdió ni un encuentro y tan solo empató nueve.

La racha acabó ante el Celta de Vigo en Balaídos. Los de José Novoa, el entrenador en ese entonces, ganaron con dos goles de Amarildo, uno en el primer minuto del encuentro. A los gallegos esa victoria ante el líder les hacía creer aún más en que podían jugar la próxima temporada en la UEFA.