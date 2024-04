La clasificación a Europa se comeinza a complicar

El pasado viernes 26 de abril los aficionades txuri-urdines fueron participes de una nueva derrota de su equipo en condición de locales. Lo anterior luego de que Arda Güler anotara el único gol del encuentro y aquel que le daría el triunfo a su equipo, el Real Madrid.

Una polémica derrota

El encuentro tuvo lugar en el Reale Arena, un partido muy especial debido al homenaje previo a la despedida de David Silva del equipo vasco y sus aficionados, no obstante el resultado no acompañaría a los locales.

Imagen de David Silva y ambos equipos durante el homenaje | Imagen vía X: @realmadrid

La Real Sociedad comenzó el encuentro de manera muy decidida, puesto que en el minuto 14, tras una gran internada de de Ander Berrenetxea y un pase entre lineas hacia Take Kubo, sería Kepa Arrizabalaga quien evitaría el gol de los locales. Estos mismos volverían a generar peligro en el minuto 27, un contraataque dirigido por Mikel Oyarzabal que culminaría con un espectacular remate de Beñat Turrientes, en el que el balón pasaría rosando el travesaño de la portería madridista.

A pesar de estos dos grandes intentos, sería en el minuto 29 cuando tras un centro de Dani Carvajal, aparecería Arda Güler para anotar el único gol del encuentro. Una gran efectividad por parte del Real Madrid, puesto que fue su primer ocasión de peligro en el encuentro, la cual culminó en el gol de la victoria. No obstante, 3 minutos después aparecería Take Kubo para anotar el primer gol de la noche para la Real, sin embargo el VAR entraría en acción para anularlo tras una polémica falta sobre Aurélien Tchouaméni.

Imagen de Oyarzabal y las protestas tras el gol anulado de Kubo | Imagen vía: laliga.com

Tras dicha acción que enfurecería a todo el Reale Arena, aparecería nuevamente otro tanto por parte de los locales, esta vez por parte del capitán Oyarzabal, un gol que no subiría al marcador porque el internacional español se encontraba en fuera de juego.

Fue un encuentro muy disputado por parte de los locales, a pesar de ello, sería un nueva victoria para el Real Madrid en la ciudad de Donostia. Una fuerte derrota para la Real que tendrá que luchar cada punto que le queda si quiere conseguir la clasificación a Europa de la próxima temporada.

Últimos partidos de la temporada

A la Real Sociedad le espera un calendario extremadamente complicado, tras caer anoche en Anoeta, al equipo txuri-urdin le esperan los siguientes enfrantamientos: El próximo sábado 5 de mayo a las 14:00 recibirá a la UD Las Palmas en el Reale Arena; luego viajará a Barcelona para enfrentarse al equipo dirigido por Xavi Hernández el día 13 de mayo a las 21:00; tras volver a casa esperarán la visita del Valencia CF y su enfrentamiento a las 22:00 el día 16; la siguiente semana, el día 19 disputarán su penúltimo encuentro de la temporada en el Benito Villamarín; y, finalmente cerrarán la campaña enfrentándose al Atlético de Madrid en la ciudad Donostiarra.

Próximos encuentros de la Real | Imagen vía: laliga.com

El entrenador de la Real, ha mencionado que: "Quiero felicitar a mis jugadores, porque no es facil hacer semejante partido ante un rival de esta magnitud, una pena que no hayamos podido sacar un buen resultado y especialmente frente a nuestra afición. Creo que hemos sido mejores que ellos en todos los aspectos durante todo el encuentro, sin embargo no dejan de tener una calidad enorme y eso les ha llevado a ganar el encuentro", de igual modo, de cara al final de la temporada ha destacado que: "No obstante, me siento muy optimista de cara a final de temporada, esto tras ver como estamos dando respuesta a los grandes rivales".

El equipo dirigido por Imanol Alguacil no puede seguir dejándose puntos en el camino si quiere mantenerse en los puestos europeos.