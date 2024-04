Previa Villarreal - Rayo Vallecano: Meter presión a la zona alta

Europa suena cada vez más cerca para el Villarreal. Tras una racha de campeón en la que llegó a encadenar nueve partidos sin derrota, están a seis puntos de pelear el séptimo puesto que da un puesto en competición europea.

Los de Marcelino vuelven a La Cerámica tras vencer al Almería, colista y prácticamente descendido, y esta vez tienen enfrente a un rival que quiere alejarse de la zona baja y que también llega en buena forma.

Un despiste de los rivales directos y mantener los resultados que viene haciendo el club groguet, son los pasos a seguir para culminar la escalada hacia Europa.

Clara línea a seguir

Con el equipo metido en una dinámica para aspirar a la zona alta, la línea a seguir es clara: conseguir todos los puntos posibles. Si la racha continúa, la afición grogueta volverá a verse muy cerca de competiciones europeas.

A los buenos resultados se deberán sumar también fallos de los rivales directos que puedan abrir la pelea por la zona de privilegio, que pelean Real Sociedad, Valencia y Real Betis.

Parejo y Comesaña apuntan al doble pivote ante el Rayo.

Meter presión

Con la derrota de la Real Sociedad ante el Real Madrid, la cola de Europa se aprieta todavía más. Una victoria del submarino les dejaría a tres de Conference, a la espera de los resultados de sus rivales directos, Valencia y Real Betis.

Estar pensando en volver a Europa, no hace mucho sería un sueño, pero en esta recta final ya es una realidad. Sumando en casa se reduciría a solo dos partidos la distancia con un puesto de Europa League, que sería un premio merecido si se toma como referencia el ascenso meteórico del Villarreal con la llegada de Marcelino.

Queda mucho por jugar

En Vila-real saben mejor que nadie que cada punto cuenta y que todavía queda mucho por jugar. Además, encadenar buenos resultados te puede acercar a tu objetivo en pocas jornadas.

Prueba de esto es la escalada que está haciendo el Villarreal de la mano de Marcelino García Toral que les ha llevado de una situación crítica a estar en la pelea por volver al viejo continente un año más.

Llegados a este punto de la temporada, todavía no hay nada seguro y a falta de seis jornadas por disputarse, con 18 puntos en juego, todo puede cambiar y un partido de relajación te deja fuera de la carrera hacia Europa.

Rival necesitado

Si en la anterior jornada se hablaba de un rival duro y que quería lavar su imagen, en esta ocasión el oponente será un equipo que quiere alejarse definitivamente de la zona de descenso y venderá cara la victoria.

Los madrileños llegan enrachados y querrán seguir sumando ante un rival de entidad. Acumulan cuatro partidos sin perder, con dos victorias y dos empates y buscarán prolongar esta racha para afianzar la permanencia en la máxima categoría.

La Cerámica, un fortín

Los de La Plana han hecho de La Cerámica un fortín cuando el oponente era el Rayo. Prueba de ello son las siete victorias de ocho enfrentamientos entre ambos con el Villarreal como local.

Un dato curioso, pero que no debe conllevar relajación ya que la última derrota (0-1) fue la pasada temporada, lo que indica que los de Marcelino no deben relajarse y han de sacar todos los puntos posibles en su estadio tengan o no tengan las estadísticas a su favor.

Jugadores apercibidos

En la última jornada, Marcelino perdió a Raúl Albiol por cinco amarillas, y a Santi Comesaña, ex del Rayo, que vio dos tarjetas en San Mamés y no estuvo en la salida a Almería. Con ambos jugadores de nuevo disponibles, en esta jornada habrá varios jugadores apercibidos de sanción.

Concretamente llegan con cuatro tarjetas amarillas: Ilias Akhomach, Dani Parejo, Álex Baena, Alfonso Pedraza, y el meta Filip Jorgensen. De ver una tarjeta más cumplirán ciclo con un partido de sanción y serían bajas considerables para la salida a Vigo.

Posibles alineaciones

Villarreal CF: Jorgensen; Pedraza, Albiol, Mosquera, Femenía; Baena, Parejo, Comesaña, Ilias; G. Moreno, Sorloth.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Chavarría, Mumin, Lejeune, Balliu; U. López, Valentín; De Frutos, Trejo, Isi; Camello.