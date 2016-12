El Hércules va con todo al Camp Nou

El Hércules en su útlimo partido | Foto: @zonahercules

El conjunto alicantino no estará solo en el Camp Nou, y es que más de 300 aficionados alicantinos viajarán a Barcelona en autobuses que ha fletado el club. A esto hay que sumar que Tevenet convoca a toda la plantilla, incluídos a los lesionados Chema y Javi Flores, aunque no todos tendrán la oportunidad de jugar como bien es sabido.

''Vamos a intentar meter la cabeza en la primera rendija que nos encontremos, pero somos conscientes de que será muy difícil'' decía Tevenet esta semana en rueda de prensa respecto al partido ante el FC Barcelona. Por lo que se espera un Hércules bastante agresivo ya que no tiene nada que perder porque con el resultado de la ida no le valdría para pasar de ronda. Al menos un gol tendría que marcar el equipo herculano para estar más seguro.

Será un partido bastante especial para los de Tevenet. Jugarán el encuentro con la camiseta que promocionaron días antes de la ida de Copa ante el Barça. Así pues el equipo no utilizará ninguna de las dos equipaciones oficiales, sino esta equipación conmemorativa.

Respecto al partido Tevenet no ha dado muchas pistas sobre lo que va a sacar en el Camp Nou aunque se espera que siga jugando con el once que tan buen resultado le dio en Alicante. ''Es cierto que el domingo siguiente no hay Liga y no hay que dosificar esfuerzos, pero también dije y mantengo que todos deben tener minutos, aunque no será fácil''

Tevenet sabe que si empieza adelantándose el club catalán no pasará nada y seguirán en las mismas ya que necesitan marcar sí o sí, así que se espera que Mainz, autor del gol alicantino en la ida, y el resto del equipo tengan una buena noche arriba para dar una gran alegría a la afición herculana.