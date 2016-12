Fútbol, nada más

Jugadores del Club Deportivo Villamayor se abrazan tras anotar un gol. / Fuente: Propia (Pilar Portolés)

Más allá de las superestrellas, los lujos, el Balón de Oro, o la Champions, vengo a hablar de otro fútbol, el que yo creo que es el fútbol de verdad, me refiero al fútbol amateur, al fútbol que cada uno defiende los colores de su pueblo o barrio cada semana sin recompensa alguna más que la satisfacción de hacerlo, fútbol humilde, y lo que tendría que ser siempre, fútbol y nada más.

A diario vemos en la televisión, en internet, o en los periódicos, a los futbolistas profesionales llegando a entrenar en coches que valen más dinero de lo que ganarán nuestros padres en los próximos diez años, o lo que ganaremos nosotros mismos, les vemos también como viven en casas que son cuatro o cinco veces un campo de fútbol, que por qué no decirlo, todos hemos soñado alguna vez con ser futbolista y tener esa vida, pero todo eso no deja de ser un circo al que llegan uno de cada mil. Ese fútbol gusta, pero no apasiona, el fútbol más real que existe es este otro.

Lo más bonito es disfrutar con los tuyos

El fútbol que nos gusta es el de entrenar dos o tres días a la semana, fútbol de estar con tus amigos, fútbol de usar durante toda la temporada o incluso dos la misma equipación, poder tener mil historias que contar, campos de hierba natural, artificial, campos de tierra, de barro, de lo que te pongan, porque lo que quieres es jugar a fútbol, y disfrutar como si tuvieses diez años aunque tengas el doble, nada más.

Jugadores del Club Deportivo Villamayor celebran un gol. / Fuente Propia (Pilar Portolés)

Mi caso, será muy parecido al de muchos que lean esto, con 18 años recién cumplidos, empecé a querer ser futbolista hace unos diez u once años, en el equipo de mi pueblo, la gran mayoría de los que leeréis esto ni lo conoceréis, ni lo vais a ver jugar nunca, pero lo voy a nombrar, el Club Deportivo Villamayor, es el equipo de mi pueblo, un equipo de pueblo de los de toda la vida, de tener más temporadas malas que buenas, pero más ilusión y ganas que cualquier equipo de la élite.

Lo de las ganas y la ilusión no es adorno para que quede bonito lo que escribo, pensar en esto, ¿vosotros creéis que cualquier jugador profesional, entrenaría sobre un campo embarrado? No lo creo, o ¿qué un portero aceptaría jugar en un área donde el agua te llega por los tobillos? Seguramente tampoco aceptaría, sin embargo aquí, en mi pueblo me ha tocado hacerlo, a mí y a las casi 300 personas que formamos parte del club, y hablo de chicos y chicas de siete años o de personas que casi rozan los 30, con más ilusión y ganas de jugar de las que puede tener cualquier futbolista profesional.

Es en estos equipos donde se ve la lealtad, las ganas y la ilusión, el jugar a cambio de nada, quizá muchos, entre los que me incluyo no podemos pedir nada a cambio, ya que ni somos, ni seremos estrellas, pero que lo hacemos porque nos gusta de verdad, más allá de contratos y cláusulas, únicamente por pasión al deporte y al ambiente que vivimos todas las semanas.

El ambiente que se vive cada fin de semana en el campo de mi pueblo, como en el de otros muchos, es especial, sea la categoría que sea, benjamines, juveniles, regionales… no importa, lo que importa es el animar, el hacerlo lo mejor que se pueda, que te anime gente conocida, desconocida, el aliento de los padres o de tus amigos y amigas que te ven desde la grada, eso es lo bonito de esto, y no el ganar premios individuales y cobrar millones de euros, ya que en los clubs así, por lo menos desde mi experiencia, no solo ganan los once que están el campo y los cinco suplentes, ganan padres, madres y aficionados en general, ya que son los que te ayudan y animan a seguir aunque no todo salga bien, porque puedes perder de goleada, que ellos van a seguir ahí, cada semana, cada temporada.

Ganar aquí sabe mejor

A todos nos gusta ver a nuestro equipo en televisión ganar un derbi, una liga, o una copa, pero lo bonito de verdad es ver ganar al equipo de tu pueblo, seas jugador o aficionado, muchos de los que vivís este fútbol, sabréis lo bonito que es ganar en el derbi contra el pueblo o el barrio vecino, ganar a tus amigos del instituto e intentar poner el nombre de tu pueblo por encima de el de al lado.

En once años jugando únicamente he conseguido dos títulos, dos títulos que recordaré siempre, igual que mis compañeros, y el resto de personas que nos seguían cada fin de semana, con frío, calor, lloviendo o nevando si se hubiese dado el caso, ese es el verdadero fútbol, gente que sin nada a cambio te acompaña, entrenadores que sin cobrar nada, van a enseñarte lo que saben de fútbol y de los valores que un deportista debe tener.

El equipo regional del Club Deportivo Villamayor celebra con la afición el título de liga de la temporada 2014-2015. / Fuente: Propia

Que vecinos del pueblo con los que no habías intercambiado más de dos palabras en tu vida te felicitasen por ganar esos títulos, títulos con los que entras en la historia del equipo de tu pueblo, equipo con el que has dado tu primer pase, has metido el primer gol, o has hecho tu primera parada, equipo para toda la vida, al que no se le puede dar la espalda, y equipo que no te la va a dar a ti, ya que los que mandan, el presidente, el delgado o tu entrenador, son tus amigos, gente con la que convives a diario, esos son los verdaderos valores del fútbol, el jugar para disfrutar tú, y para que disfruten los demás.

Fútbol y solo fútbol

En la actualidad, despertamos cada día con una nueva noticia de corrupción, corrupción que cada día está más presente en el fútbol, fichajes que no sabemos lo que cuestan, jugadores que no pagan a Hacienda, etc.

Esto es algo imposible en este fútbol, la gran mayoría de jugadores no cobran un euro, al contrario, tienen que pagar para tener su ficha, su equipación y su chándal, estos clubs aparte de los pequeños patrocinios, subsisten gracias a sus socios, personas del pueblo, o del barrio que apoyan al equipo para que salga adelante, para que chicos y chicas defiendan sus colores cada año con ilusión.

un jugador del Club Deportivo Villamayor saca una falta. / Fuente Propia (Pilar Portolés)

Que manera de ganar

No es el ganar, sino el cómo se gana, en estos campos no verás nunca jugadas como las del Barcelona, el Bayern o cualquier otro grande, lo que vas a ver seguro son ganas, y coraje, donde no llega la calidad de un jugador, llegan sus ganas, y si no, ahí está la afición para ayudarte, donde no llegas tú, llegan ellos, y con afición, no hablo de fondos enteros, llenos de banderas y pirotecnia, hablo de los padres y madres, porque puedes perder 5-0, pero te van a aplaudir al final del partido, o simplemente de las personas que van al campo para disfrutar de lo real que es el fútbol en estas categorías.

Lo que he querido decir, es que este fútbol, es lo más real de este deporte, son ganas, ilusión, diversión, gente que juega por amor a unos colores de verdad, por defender lo que es suyo, y desde aquí, invito a todo el mundo que no tiene el placer de disfrutar de él, que lo haga, y a los que lo hacen, que sigan formando parte de esto mucho tiempo.