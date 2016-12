Videoarbitraje, el fin del fútbol como lo conocemos

Viktor Kassai explicando la decisión a los jugadores de Atletico Nacional / Foto: EFE

“Esto es fútbol, esto es fútbol”, gritaba Orlando Berrío, jugador del Atlético Nacional, cuando el árbitro de la semifinal del Mundial de Clubes, Viktor Kassai, verificaba a través de los vídeos y convalidaba el penal que terminaría significando el primer gol de los tres que le marcó el Kashima Antlers al cuadro de Medellín, siendo ésta la primera oportunidad en la que el fútbol permite la entrada más directa de las nuevas tecnologías a su desarrollo como deporte.

Es un cambio, un gran cambio. Permitir que el árbitro revise una jugada a través de los vídeos es perder la parte humana del fútbol, donde el juez, como humano que es, puede errar o acertar en favor o en contra de algunos, pero eso está bien. Puede ser una ayuda, sí, pero también va en contra de las sensaciones humanas que el árbitro siente al tomar una decisión, así como decide un delantero a la hora de definir para un gol, sin la ayuda de nadie.

El fútbol como lo conocemos puede cambiar y se sabe que los seres humanos son renuentes al cambio, no les apetece, les gusta todo como ha estado siempre. Los fanáticos del fútbol son así, han reaccionado así luego de que Viktor Kassai intentara simplificar su trabajo al usar las cámaras para sentenciar un penal a favor del equipo japonés, no está mal, de hecho, era penal. Sin embargo los amantes del deporte más practicado en todo el globo han respondido en contra de tal manifestación tecnológica.

Por sólo citar un jugador podemos ver las palabras de Luka Modric, luego de que en la segunda semifinal del Mundialito de Clubes se convalidara un gol que había sido anulado a Cristiano Ronaldo por un supuesto fuera de juego del portugués. "La verdad que no me gusta mucho este sistema de arbitraje por vídeo. Creo que genera confusión y que nos descentra del juego", declaró el jugador croata tras el partido, en una jugada que terminó por favorecer a su club.

Los jugadores lo rechazan

“Creo que genera confusión y que nos descentra del juego”, declaró Luka Modric

Esta frase de Modric, es realmente interesante y digna de tomar en cuenta. Un jugador importante, de uno de los clubes de mayor jerarquía del mundo, afirma que está en contra del sistema de vídeo para el arbitraje justo después de que éste ayudara a su equipo a conseguir el segundo gol del encuentro ante el América de México, hace evidente que el sistema no ha agradado a mucha gente

En la jugada en la que Viktor Kassai decretó el penal cometido por Orlando Berrío, pasaron más de 45 segundos luego de la falta para que el árbitro húngaro detuviera el juego y se acercara hasta las cámaras para determinar si había sido penal o no. Para dar otro ejemplo de si las decisiones humanas deben estar en el fútbol y son parte esencial pues son la base de la vida misma, el juez del partido, aun utilizando la facilidad de las repeticiones, se equivocó al dar la pena máxima pues en esa jugada un jugador del Kashima estaba en fuera de lugar y no se percató de eso.

Es así, el fútbol es humano. Los jugadores son humanos, al igual que los entrenadores y los periodistas que trabajan haciéndole cobertura, entonces el encargado de dirigir los rumbos del encuentro también lo es y demostrado queda luego de tomar una decisión equivocada a pesar de haber utilizado el sistema de repeticiones, pero eso está bien, es humano y cualquier otro pudo haberlo pasado por alto.

A Zinedine Zidane, director técnico del Real Madrid, también ha demostrado no estar del todo convencido con la implementación del videoarbitraje. “Las cosas tienen que estar más claras para todos y no lo ha sido en esta jugada”, aseguró Zizou sobre la jugada del segundo gol de su equipo que el colegiado Enrique Cáceres terminó dando por bueno.

¿Cuándo usarlo?

Obviamente como todavía se encuentran en etapas de prueba el videoarbitraje debe ser explicado para que el público pueda entenderlo y para que esté consciente en cuales circunstancias del encuentro puede ser aplicado por el principal. En un inicio el árbitro del partido puede hacer uso de las repeticiones o de la información suministrada por los “video asistentes” en las jugadas de gol, en los penales, faltas que puedan ameritar la expulsión o en situaciones donde el árbitro confunda algún jugador a la hora de amonestarlo o expulsarlo del encuentro.

Es difícil, un árbitro debe mirar las cámaras cuando todas las demás apuntan hacia él. Genera mucha más presión que la que ya puede existir durante el calor del partido, la interpretación del juez siempre estará marcada por eso. El francés Bruno Derrien, exárbitro internacional, afirmó a la Agencia Francesa de Prensa: “Siempre será un problema de interpretación. Puedes poner a 10, 15 o 20 árbitros delante de la televisión y no tendrás forzosamente una decisión unánime".

No hay nada más cierto que esto. Si el fútbol se ha convertido en el deporte con más fanáticos en el mundo y con una gran diferencia, no tiene sentido aplicar en él leyes que atenten contra su normal desenvolvimiento, nuevas tecnologías que abandonan lo más hermoso del fútbol: lo humano. Los humanos cometemos errores, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos genios del fútbol, los cometen, así que eso no tiene por qué estar mal.

A los beneficiados no les convence

La primera puesta en escena de este cambio que implementó la FIFA, después que la International Board decidiera incluirle en la lista de variantes, para hacer su prueba en el Mundialito de Clubes, fue precisamente en la semifinal de este torneo entre el Atlético Nacional de Medellín ante el Kashima Antlers de Japón, donde los nipones triunfaron tres por cero, incluido el famoso penal cometido por Berrío.

Este penal, luego transformado en gol, cambió todo el panorama y terminó siendo parte fundamental en el triunfo de los occidentales. A pesar de todo esto, su entrenador Masatada Ishii declaró: “Tengo mis dudas si hay que parar el partido varias veces”. Es muy cierto, el parar el partido, bajar el ritmo y tomarse la calma para tomar la mejor decisión posible, es lo mejor que puede hacer el colegiado y sus vídeo asistentes, sin embargo es lo que más ha molestado a los hombres del fútbol, no les ha gustado para nada.

Es difícil ponerse de acuerdo con un cambio tan drástico en una disciplina que atrae tanta gente a nivel mundial como lo es el fútbol, por lo que los elogios para dicha variante no se pueden esperar, de hecho, ni siquiera los que han sido beneficiados en los dos primeros experimentos en los que ha sido puesto en práctica han dedicado palabras de elogio o de gusto en torno al nuevo sistema.

Aunque para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, los resultados de las dos primeras intervenciones del nuevo sistema de la repetición instantánea han sido “extremadamente positivos”, la verdad es que para los que se visten de corto o para los que se paran al borde la línea de cal, esos que viven el fútbol como una gran pasión, que trabajan diariamente en él y que viven de las victorias que consigan, para ellos el fútbol no debe tocarse tanto, debe ser respetado.

El sistema VAR tiene sus defensores

A pesar de todo lo dicho en contra de la implementación de la repetición, ésta también ha tenido personalidades que se han mostrado a favor de ser usada en el balompié. “Estoy a favor del videoarbitraje. Todo lo que sea ayudar, lo veo bien. Porque esto significará que podremos solventar algunas cosas que siguen ancladas en tiempos pasados”, declaró tajantemente el director técnico del Barcelona, Luis Enrique.

Además del entrenador del equipo catalán ha habido otros que se han encargado de argumentar en favor de la nueva cara del arbitraje. Por ejemplo, Marco Van Baasten, director general para el desarrollo técnico de la FIFA, aseguró que en el futuro "todo el mundo entenderá que este sistema es mejor", además el ganador en tres oportunidades del Balón de Oro afirmó que siempre será un humano quien tome la decisión, por lo que han pedido a los árbitros que mantengan su personalidad.

Para Massimo Bussaca, exárbitro y jefe del Departamento de arbitraje de la FIFA, se vivió la misma situación cuando se introdujeron los árbitros asistentes o jueces de línea, igualmente insistió en que “toda innovación lleva su tiempo”.

"Espero que no continúe este sistema porque para mí no es fútbol", dijo Luka Modric, sin duda una de los más críticos ante este cambio y defensor del fútbol natural, el fútbol como lo conocemos. Un fútbol como el que todos hemos jugado en las calles de nuestro pueblo, en el campo de tierra del vecindario, un fútbol que se puede jugar en cualquier sitio, el fútbol que amamos, no ese fútbol que pierde su esencia con la llegada de unas tecnologías que cambian lo bonito y lo humano por lo material, así no.