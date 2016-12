Segunda División Femenina: grupos 1, 2 y 3

Google Plus

El Oviedo Moderno tan solo se ha dejado cuatro puntos en lo que va de temporada. | Foto: Oviedo Moderno CF.

Oviedo Moderno, Athletic “B” y Seagull lideran los grupos 1, 2 y 3, respectivamente, de una Segunda División Femenina que llega al parón navideño tras cuatro meses de interesante competición. Aunque las de Oviedo y las de Badalona poseen importantes ventajas con respecto a sus perseguidores en la lucha por la disputa del playoff de ascenso a la Liga Iberdrola, en la zona 2 la lucha se alimenta jornada a jornada, con el Logroño llevando la iniciativa.

En este artículo, Vavel.com analiza las trayectorias de todos y cada uno de los equipos participantes en cada una de las zonas 1, 2 y 3 de la Segunda División Femenina.

Grupo 1

Con la apuesta por la cantera y la formación, el fútbol de toque y el juego en equipo, el Oviedo Moderno domina claramente el grupo tras su descenso de la élite. Sin embargo, la lucha por la segunda plaza se dirime en solo tres unidades por hasta cuatro conjuntos: un Deportivo de nivel en su año de debut, un histórico Friol y dos conjuntos en alza como Sporting Gijón y Ave Fénix. Los vigueses Atlántida Matamá y Sárdoma intentarán acercarse a la lucha. Victoria, Femiastur e incluso El Olivo pueden coger oxígeno en una taquicárdica lucha por evitar el descenso. Y es que Gijón FF, Tordoia, Atlético Arousana y Monte se ubican en tan solo dos unidades.

1º/ Oviedo Moderno CF: 38 puntos (12V - 2E - 0D)

Fútbol de salón para conseguir objetivos. Tras las dubitativas y exigentes tres primeras salidas, con dos empates en A Coruña y Friol y una victoria por la mínima en Sárdoma, todo siguió su cauce. Líder desde la novena jornada, en la actualidad suma nueve victorias consecutivas. Invicto, es el equipo menos goleado (tan solo cinco tantos).

Mejor posición: 1º | Peor posición: 9º | Habitual: 1º (6 jornadas).

2º/ RC Deportivo de A Coruña: 31 puntos (10V - 1E - 3D)

En un inicio prácticamente inmejorable, el novedoso y talentoso equipo se mantuvo líder de la cuarta a la octava jornada, acumulando siete victorias seguidas (en feudos tan complejos como los del Sporting Gijón, Ave Fénix y Sárdoma) y el empate inicial frente al Oviedo Moderno. Pero tres derrotas seguidas lejos de A Coruña (Friol, Matamá y Oviedo) alejan de la primera posición al máximo realizador (70 goles).

Mejor posición: 1º | Peor posición: 10º | Habitual: 2º (7 jornadas).

3º/ Real Sporting de Gijón: 31 puntos (10V - 1E - 3D)

Dos derrotas iniciales ante Ave Fénix y Deportivo lo colocaron en descenso. Pero desde entonces tan solo se ha dejado cinco puntos más, concretamente el empate en el derbi ante el Gijón FF y una derrota por la mínima en feudo del Oviedo Moderno. En claro auge, se ha impuesto a rivales exigentes como Sárdoma, Friol, Matamá, Victoria o Ave Fénix en la vuelta.

Mejor posición: 3º | Peor posición: 12º | Habitual: 3º (4 jornadas).

4º/ CDE Ave Fénix Racing: 28 puntos (9V - 1E - 4D)

Seis victorias en las primeras ocho jornadas lo instalaron tercero, siendo incluso líder en la tercera semana. Solo Deportivo y Sárdoma lograron restarle puntos. Pero entonces hasta tres derrotas en Asturias (Femiastur, Oviedo Moderno y Sporting Gijón) dilapidaron tres triunfos seguidos intermedios. Ahora es cuarto.

Mejor posición: 1º | Peor posición: 5º | Habitual: 4º (6 jornadas).

5º/ CPM Friol: 28 puntos (8V - 4E - 2D)

En casa, como en ningún sitio. Invicto como local, incluso ha igualado ante los favoritos Oviedo Moderno y Deportivo. Tercero tras las cuatro primeras jornadas, una racha de cuatro partidos sin vencer en el tramo más exigente de la temporada, incluyendo las dos únicas derrotas ante Sporting Gijón y Ave Fénix, lo bajó al sexto lugar. Pero desde entonces acumula cinco victorias y un empate (Gijón FF).

Mejor posición: 3º | Peor posición: 6º | Habitual: 5º (8 jornadas).

6º/ SCD Atlántida de Matamá: 25 puntos (8V - 1E - 5D)

La revelación. El recién ascendido cuajó un inicio inmejorable, con cinco victorias y tan solo una derrota (por la mínima ante el Friol) que lo impulsaron segundo. Cuatro derrotas consecutivas dilucidarían el tramo más dificultoso. Aunque actualmente suma cuatro encuentros invicto, empatando ante el Sárdoma y ganando a todo un Deportivo.

Mejor posición: 2º | Peor posición: 8º | Habitual: 6º (5 jornadas).

7º/ Sárdoma CF: 21 puntos (6V - 3E - 5D)

Tras dos victorias iniciales que lo auparon líder, llegaría el tramo más complicado, en el que sumaría solo cuatro puntos en los siguientes seis envites, ganando al Victoria, igualando ante el Ave Fénix y perdiendo con el Atlético Arousana. Con tan solo una derrota más en los últimos cinco envites, se ha dejado puntos en las últimas salidas, a Matamá y Tordoia.

Mejor posición: 1º | Peor posición: 7º | Habitual: 7º (8 jornadas).

8º/ Victoria CF: 18 puntos (5V - 3E - 6D)

El principio no fue nada fácil pese a la goleada inicial, sumando cuatro partidos sin ganar. Aunque posteriormente llegaría su mejor racha, con tres victorias y dos empates ante Femiastur y Friol. Tres derrotas seguidas parecían estancarlo en la clasificación, pero llega al parón con una nueva victoria ante el Monte.

Mejor posición: 2º | Peor posición: 11º | Habitual: 8º (7 jornadas).

9º/ CD Femiastur: 15 puntos (4V - 3E - 7D)

Tras un interesante inicio con dos victorias y un empate ante Friol en las primeras cuatro jornadas, llegaría la mala racha de tres derrotas seguidas que lo descendería en la clasificación. Aunque los resultados positivos regresaron, principalmente con una brillante remontada ante Ave Fénix, llega al parón con tres partidos seguidos sin ganar.

Mejor posición: 6º | Peor posición: 10º | Habitual: 9º (7 jornadas).

10º/ FVPR El Olivo: 13 puntos (4V - 1E - 9D)

Tarea complicada formar un equipo desde cero. En Vigo se está haciendo. Pese a caer en casa ante Sárdoma y Friol, funcionó muy bien como visitante, logrando importantes puntos ante rivales directos. Aunque desde la sexta jornada tan solo lograría dos victorias más, éstas se produjeron de nuevo frente a equipos de su lucha. Además, el equipo mejora progresivamente.

Mejor posición: 7º | Peor posición: 11º | Habitual: 10º (6 jornadas).

11º/ Gijón FF: 9 puntos (2V - 3E - 9D)

Aunque venció en Tordoia y logró una meritoria igualada ante el Sporting en el derbi, seis derrotas en las primeras ocho jornadas lo instalaron penúltimo. Posteriormente, y aunque ha caído goleado en la mayoría de salidas, ha ganado al Atlético Arousana y ha igualado ante Friol y Femiastur consecutivamente. El resultado: evitar el descenso.

Mejor posición: 9º | Peor posición: 13º | Habitual: 11º (8 jornadas).

12º/ Tordoia CF: 8 puntos (2V - 2E - 10D)

Siempre en posiciones de descenso, es el equipo más goleado (65 tantos). Consiguiendo todos los puntos en casa, se le dan bien los equipos de Pontevedra, ganando al Olivo y al Atlético Arousana y empatando ante el Sárdoma. También igualó con el Monte. Llega al parón con buenas sensaciones, sumando cuatro de los últimos seis puntos.

Mejor posición: 12º | Peor posición: 14º | Habitual: 14º (10 jornadas).

13º/ Atlético Arousana: 8 puntos (2V - 2E - 10D)

Histórico en otras lides. En descenso desde la tercera jornada, tan solo lo evitó una vez más desde entonces, concretamente tras la meritoria victoria ante el Sárdoma. Tras una mala racha de cinco derrotas consecutivas, el último e importante triunfo en feudo de El Olivo (con el que también igualaría en la primera jornada) abre todas sus posibilidades.

Mejor posición: 7º | Peor posición: 14º | Habitual: 12º (6 jornadas).

14º/ CD Monte: 7 puntos (2V - 1E - 11D)

Un modesto desea seguir creciendo. Tras cinco derrotas consecutivas firmó su mejor racha de la temporada, empatando en Tordoia y goleando al Atlético Arousana. Aunque saldría una vez más del descenso gracias a una nueva goleada al Gijón FF, llega al parón último debido a las últimas reacciones de sus rivales más directos.

Mejor posición: 11º | Peor posición: 14º | Habitual: 13º (7 jornadas).

Gran temporada de estreno para la sección fémina del Deportivo. | Foto: Dépor Femenino.

Grupo 2

El título y la fase de ascenso, cosa de cuatro. Tras el primer trofeo liguero del Logroño y el brillante campeonato del Mulier el curso pasado, ambos conjuntos continúan en lo más alto, pero esta vez batallando con un Athletic "B" de nuevo en las alturas y un San Ignacio más que seguro. Eibar y Añorga transitan por la zona media. Por abajo, mucha igualdad, con tan solo siete puntos separando al séptimo del último. Aurrera, Pauldarrak, los recién ascendidos Gasteizko Neskak y Berriozar y un Ardoi en meteórico ascenso terminarán el año fuera de un descenso que copan hoy Mariño, Nuestra Señora de Belén y el novedoso Arratia por diferencia de goles.

1º/ Athletic Club “B”: 35 puntos (11V - 2E - 1D)

El filial vasco desea volver a levantar un título liguero. Y va por muy buen camino, perdiendo solo dos puntos como local y convirtiéndose en el equipo más goleador (40 tantos). Aunque caería por la mínima frente a Mulier en la jornada 3 e igualaría en feudo del Mariño en la jornada 6, posteriormente sumaría seis victorias consecutivas que le permitirían alcanzar el liderato tras el empate ante Aurrera. En Logroño venció por la mínima.

Mejor posición: 1º | Peor posición: 4º | Habitual: 2º / 3º (5 jornadas).

2º/ CDEF Logroño: 31 puntos (10V - 1E - 3D)

El vigente campeón comenzó con polémica en los despachos e igualando ante el ascendido Gasteizko Neskak. Pero seis victorias consecutivas, incluyendo una frente a Mulier, lo auparon al liderato. Sin embargo, termina el año segundo, con tres derrotas en cinco partidos ante Athletic “B”, San Ignacio y Ardoi. Equipo menos goleado (7 goles).

Mejor posición: 1º | Peor posición: 9º | Habitual: 1º (5 jornadas).

3º/ Mulier FCN: 30 puntos (10V - 0E - 4D)

Juego de rachas. Su inicio de temporada fue simplemente brutal, sumando todos sus partidos por victorias, concretamente siete. Pero entonces el potente líder cambiaría de rumbo y encadenaría cuatro derrotas seguidas, una de ellas ante Logroño. Con todo, llega a Navidad totalmente recuperado, concretamente con tres victorias consecutivas.

Mejor posición: 1º | Peor posición: 4º | Habitual: 1º / 3º (5 jornadas).

4º/ SD San Ignacio: 29 puntos (9V - 2E - 3D)

En la pelea. Tras el empate inicial ante Pauldarrak, una buena racha de cuatro victorias lo colocó segundo. Pero entonces Mulier y Athletic “B” lo devolvieron a otra batalla. Sin embargo, continuó luchando y encadena cinco victorias en las últimas siete jornadas (una ante Logroño), entremedias empatando con Ardoi y perdiendo contra Añorga.

Mejor posición: 2º | Peor posición: 7º | Habitual: 4º (7 jornadas).

5º/ SD Eibar: 23 puntos (7V - 2E - 5D)

Tres victorias y cuatro derrotas en las siete primeras jornadas lo establecieron en la zona medio-baja de la clasificación. Pero desde entonces no deja de crecer, acumulando tan solo una derrota más ante el líder. Aunque en casa no vence desde la jornada 8, como visitante ha mejorado sus números: tres victorias (una ante Mulier) y un empate en sus últimas cuatro salidas.

Mejor posición: 5º | Peor posición: 10º | Habitual: 6º (5 jornadas).

6º/ Añorga KKE: 22 puntos (7V - 1E - 6D)

Empezó y terminó mal, con dos derrotas en cada extremo. Sin embargo, su racha intermedia es digna de mención, con tan solo dos caídas más (Aurrera y Athletic “B”) y un empate (Berriozar) en un total de diez enfrentamientos. Cinco de esas victorias fueron en casa, ante rivales como Mulier, San Ignacio o Eibar.

Mejor posición: 5º | Peor posición: 11º | Habitual: 6º (5 jornadas).

7º/ CD Aurrera de Vitoria: 18 puntos (5V - 3E - 6D)

Líder las dos primeras jornadas y cuarto una vez finalizada la quinta presagiaban un interesante curso. Nada más lejos de la realidad, ya que desde entonces tan solo conseguiría una victoria más, una goleada ante Gasteizko Neskak. Llega al parón con dos empates consecutivos, uno de mérito ante el líder Athletic “B”.

Mejor posición: 1º | Peor posición: 7º | Habitual: 5º / 7º (4 jornadas).

8º/ Gasteizko Neskak KE: 17 puntos (5V - 2E - 7D)

Nunca en descenso, al recién ascendido le costó como visitante… pero no como local, manteniéndose invicto hasta la jornada 9 y obteniendo tres victorias ante Añorga, Pauldarrak y Eibar y un empate frente a Logroño. Su mejoría lejos de casa en los dos últimos envites (empate al Berriozar y victoria al Añorga) le permiten llegar al parón en su mejor racha.

Mejor posición: 5º | Peor posición: 10º | Habitual: 9º (5 jornadas).

9º/ Berriozar CF: 15 puntos (4V - 3E - 7D)

Último tras las cinco primeras jornadas, desde entonces el recién ascendido tan solo caería en dos encuentros más, nada más y nada menos que ante Mulier y Logroño. Su capacidad como local ha sido clave, puntuando ante rivales directos, así como también victorias tan importantes como las conseguidas en feudo del Ardoi o de Nuestra Señora de Belén.

Mejor posición: 8º | Peor posición: 14º | Habitual: 14º (5 jornadas).

10º/ CD Ardoi: 13 puntos (4V - 1E - 9D)

Remontada escandalosa. Con lío inicial en los despachos, se instalaría último tras una nefasta racha de nueve derrotas consecutivas. Pero todo varió rotundamente en los últimos cinco enfrentamientos, acumulando cuatro victorias (una ante Logroño) y un empate ante San Ignacio que lo han sacado del descenso en el último momento.

Mejor posición: 6º | Peor posición: 14º | Habitual: 14º (7 jornadas).

11º/ Pauldarrak EFKT: 13 puntos (4V - 1E - 9D)

Con idas y venidas, su mejor racha data de las dos primeras jornadas, cuando se situase quinto sin encajar ni una sola diana. Pero cuatro derrotas seguidas lo encadenaron a la zona caliente. Desde entonces ha seguido el mismo patrón (una victoria y dos derrotas) para tomarse las uvas fuera del descenso. Como gran mérito, su victoria ante Mulier.

Mejor posición: 5º | Peor posición: 13º | Habitual: 11º (5 jornadas).

12º/ Arratia CD: 13 puntos (4V - 1E - 9D)

Dos derrotas y victoria. Y así, hasta cuatro veces, rompiendo la estadística la última jornada antes del parón, cuando igualase por primera vez ante Aurrera. Saliendo del descenso prácticamente con cada triunfo, todos ellos han sido ante rivales directos.

Mejor posición: 10º | Peor posición: 14º | Habitual: 12º (6 jornadas).

13º/ CD Mariño: 12 puntos (3V - 3E - 8D)

Tras dos caídas iniciales sin anotar saboreó su mejor racha de la temporada, firmando tan solo una derrota (ante Mulier) en las siguientes seis jornadas, empatando también ante Athletic “B”. Así se instalaría en la zona media. Pero desde entonces no ha vuelto a marcar, sumando cinco derrotas consecutivas y una igualada. Termina penúltimo.

Mejor posición: 8º | Peor posición: 13º | Habitual: 8º (4 jornadas).

14º/ CD Nuestra Señora de Belén: 11 puntos (3V - 2E - 9D)

Comenzó bastante bien la temporada, puntuando ante rivales directos hasta la jornada 8 y manteniéndose fuera del descenso. Pero entonces se terminó el buen camino, con las positivas rachas de los equipos de abajo y la consecución de tan solo un punto en los últimos seis duelos. El resultado: rauda pérdida de posiciones hasta terminar colista.

Mejor posición: 6º | Peor posición: 14º | Habitual: 10º / 11º (3 jornadas).

El Athletic "B" lidera un grupo que ya ha coronado en varias ocaiones. | Foto: Athletic Club.

Grupo 3

Una temporada más, Seagull y Barcelona “B” luchan codo con codo por convertirse en campeón; teniendo como objetivo primordial las de Badalona participar por segunda vez consecutiva en la fase de ascenso. Por ahora cinco puntos son las que lo separan de un Europa al acecho, al igual que Collerense e incluso Aem. En la zona media se sitúa tranquilamente el Espanyol “B”. Por abajo, siete equipos se encuentran separados por las mismas unidades: Sant Gabriel, Son Sardina, Igualada, Levante Las Planas, L´Estartit, y Pallejà y Sabadell, ambos en descenso. El Porto Cristo, muy lejos.

1º/ CE Seagull: 35 puntos (11V - 2E - 1D)

Seagull inició la temporada como finalizó la anterior: arrasando. En las nueve primeras jornadas tan solo cedió un punto, ante el Levante Las Planas, llegando al liderato. Aunque la siguiente semana perdería sorprendentemente ante Son Sardina, volvió a recuperar el primer puesto para no soltarlo más gracias a tres victorias, una de ellas ante Barcelona “B”. Termina el año con una igualada ante Igualada. Equipo menos goleado (solo cinco tantos).

Mejor posición: 1º | Peor posición: 4º | Habitual: 1º / 2º (6 jornadas).

2º/ FC Barcelona “B”: 32 puntos (10V - 2E - 2D)

Brillante líder hasta la tercera semana, el vigente campeón goleaba. Aunque dos empates en Mallorca, ante Son Sardina y Collerense, lo apartaron del liderato, se mantuvo primero en ocho de las diez primeras jornadas. Hasta que perdió el duelo directo ante Seagull. Tras dos victorias, llega al parón perdiendo por la mínima el derbi de filiales. Es el equipo más goleador (44 goles).

Mejor posición: 1º | Peor posición: 2º | Habitual: 1º (8 jornadas).

3º/ CE Europa: 30 puntos (9V - 3E - 2D)

Invicto como visitante, en casa lo ganó todo excepto los duelos frente a Seagull y Barcelona “B”. Sigue en la pomada. Llega al parón atravesando su mejor racha de la temporada, acumulando cinco victorias en los últimos seis envites. Amén de las comentadas derrotas, también se dejó puntos en casa de Igualada, L´Estartit y Pallejà.

Mejor posición: 3º | Peor posición: 11º | Habitual: 3º (6 jornadas).

4º/ UD Collerense: 28 puntos (9V - 1E - 4D)

Dos derrotas en las tres primeras jornadas (ante Seagull y Levante Las Planas) no significaron una complicada temporada para el recién descendido. No en vano, desde entonces ha sumado tan solo dos derrotas más en once enfrentamientos, produciéndose éstas en los feudos de Europa e Igualada. En casa igualaría ante Barcelona “B”.

Mejor posición: 4º | Peor posición: 9º | Habitual: 4º (6 jornadas).

5º/ SE AEM: 27 puntos (9V - 0E - 5D)

Equipo menos goleado tras los dos primeros (17 tantos), aunque también el menos realizador de los cinco primeros (25 goles). Sus mejores resultados han llegado lejos de casa, donde ganó todo salvo su visita a Barcelona. Ha perdido frente a todos los equipos que lo superan en la clasificación, además del Sant Gabriel. No conoce el empate.

Mejor posición: 3º | Peor posición: 11º | Habitual: 5º (6 jornadas).

6º/ RCD Espanyol de Barcelona “B”: 25 puntos (8V - 1E - 5D)

De menos a más. Un difícil comienzo lo colocó en descenso las tres primeras jornadas. Pero saldría haciéndose muy fuerte en casa, perdiendo desde entonces tan solo un partido más ante su público (Europa). Llega al parón en el mejor momento, tras derrotar al Barcelona “B” y sumando seis victorias en los últimos siete envites.

Mejor posición: 6º | Peor posición: 14º | Habitual: 6º / 9º (4 jornadas).

7º/ CD Sant Gabriel: 18 puntos (6V - 0E - 8D)

Dos partes diferentes; de más a menos. El inicio de temporada fue más que positivo, alcanzando la tercera posición en la jornada 8 tras cinco victorias. Pero luego tan solo conseguiría un triunfo más, frente al colista, demérito que lo ha acercado a la zona caliente.

Mejor posición: 2º | Peor posición: 7º | Habitual: 6º / 7º (4 jornadas).

8º/ AD Son Sardina: 17 puntos (5V - 2E - 7D)

Más que complicado principio de campaña, sumando únicamente una victoria ante el colista en las ocho primeras jornadas, si bien es cierto que durante ese tiempo también igualó muy meritoriamente ante Barcelona “B”. Pero tras su entrada en descenso se produjo un cambio radical, acumulando hasta cinco victorias consecutivas, entre ellas frente al Seagull. Llega al parón con dos derrotas seguidas en Catalunya.

Mejor posición: 4º | Peor posición: 12º | Habitual: 8º (6 jornadas).

9º/ CF Igualada: 17 puntos (5V - 2E - 7D)

Gran inicio, complicado final. Las siete primeras jornadas fueron un verdadero premio, alcanzando la cuarta posición y derrotando al Sant Gabriel o empatando ante el Europa, entre otros resultados. Pero desde entonces tan solo ha obtenido cuatro unidades más, curiosamente produciéndose éstas ante equipos tan potentes como Collerense y Seagull.

Mejor posición: 4º | Peor posición: 13º | Habitual: 9º (4 jornadas).

10º/ FC Levante Las Planas: 15 puntos (4V - 3E - 7D)

Contrariamente a lo que podría avistarse en las primeras jornadas, con cuatro victorias (Collerense, entre otros) y un empate (Seagull) en seis duelos, este Levante Las Planas está lejos de la apisonadora de antaño. Así lo dilucidan las ocho jornadas consecutivas que suma sin conocer la victoria, igualando tan solo ante los dos últimos. En caída.

Mejor posición: 2º | Peor posición: 11º | Habitual: 3º / 5º / 8º (3 jornadas).

11º/ UE L´Estartit: 14 puntos (4V - 2E - 8D)

Otro equipo venido a menos. En descenso de la cuarta a la séptima jornada tras acumular tan solo cinco puntos desde el inicio, precisamente el empate frente al Europa le ofreció las alas que lo han llevado a cosechar desde entonces tres victorias ante rivales directos. Así las cosas, finaliza el año fuera de la zona caliente.

Mejor posición: 8º | Peor posición: 13º | Habitual: 12º (5 jornadas).

12º/ CF Pallejà: 13 puntos (4V - 1E - 9D)

Un interesante inicio con dos victorias en tres partidos dio paso a una paupérrima racha de siete derrotas consecutivas que lo condenaron al descenso. Aunque desde entonces tan solo ha caído en un duelo más, empatando incluso con el Europa, la puntuación no ha sido suficiente para tomarse las uvas fuera del descenso.

Mejor posición: 3º | Peor posición: 13º | Habitual: 12º (4 jornadas).

13º/ CE Sabadell FC: 11 puntos (3V - 2E - 9D)

Con dos goles a favor en las cuatro jornadas iniciales, la última posición llamó a su puerta. Sin embargo, no se dio por vencido y en los siguientes enfrentamientos obtendría tres victorias y un empate que lo sacarían del descenso. Pese a la última igualada ante Levante Las Planas, las tres derrotas anteriores lo devolvieron abajo.

Mejor posición: 11º | Peor posición: 14º | Habitual: 13º (7 jornadas).

14º/ Porto Cristo FC: 1 punto (0V - 1E - 13D)

Muy difícil desde el inicio. El modesto conjunto balear intenta disfrutar lo máximo posible de la experiencia. Hasta la fecha, el lógicamente equipo menos goleador y más goleado desconoce la victoria, habiendo empatado ante Levante Las Planas en la jornada 10.

Mejor posición: 12º | Peor posición: 14º | Habitual: 14º (10 jornadas).