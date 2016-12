Liga Iberdrola, un arranque prometedor

El Atlético venció al Barcelona en un abarrotado Vicente Calderón para asaltar el liderato. | Foto: Lucía Damiano (Vavel).

La Liga Iberdrola llega al parón navideño. Más emocionante que nunca, las luchas por el título, por la cuarta posición, por los puestos coperos y por evitar la zona más caliente de la tabla clasificatoria viven su punto más álgido. La competitividad de la Primera División de fútbol femenino, al alza cada curso. Tan solo van catorce jornadas, pero todo está ya al rojo vivo.

El Atlético de Madrid, único equipo invicto, se tomará las uvas en lo más alto, aventajando en un punto al Barcelona y a un Levante instalado entre los dos favoritos. Con un Valencia de más a menos, un Athletic de menos a más y un UDG Tenerife convertido en confirmación, la batalla por la cuarta posición y por la ilusión de recortar unidades al trío de cabeza se cierne en solo cuatro puntos.

El Atlético de Madrid se tomará las uvas líder e invicto

No menos interesante está resultando la lucha por completar las posiciones coperas, con Rayo Vallecano, Sporting Huelva, Zaragoza CFF, Santa Teresa y Real Sociedad separados por solo cinco unidades. Por último, y aunque Real Betis, Fundación Albacete y Espanyol han tomado oxígeno en las últimas semanas, los luchadores Tacuense y Oiartzun todavía no han dicho su última palabra. Porque también el descenso continúa totalmente abierto.

Vavel.com analiza en el presente artículo la trayectoria hasta el momento de cada uno de los dieciséis equipos que conforman la Liga Iberdrola 2016/17, uno de los cursos futbolísticos más interesantes que se recuerdan. Van catorce jornadas, el espectáculo no ha hecho más que comenzar.

1º/ Club Atlético de Madrid

36 puntos (11V - 3E - 0D)

Firme, competitivo, sólido, contundente. Así, y pasito a pasito, se ha apropiado de la primera posición el Atlético de Madrid en la última jornada del año, la primera vez que lo consigue esta temporada en igualdad de encuentros con un Barcelona al que derrotó en el rebosante Vicente Calderón. Aunque el culmen llegó hace apenas una semana, todo se ha ido cociendo a fuego lento desde el inicio. Pese a un tempranero tropiezo en Zaragoza, el único equipo invicto ha ido cosechando victoria tras victoria, excepto en las exigentes salidas a Valencia y Tenerife.

Con una mejor racha de siete encuentros consecutivos venciendo, el conjunto más goleador del campeonato (44 dianas) suma todos sus choques en casa por triunfos, merced a un competitivo bloque de jugadoras cada vez más maduras, al que se ha unido recientemente la internacional Marta Corredera y una veterana del nivel de Genoveva Añonman. Incluso ha habido hueco para una canterana en auge como Laura Fernández. Además, cuentan en sus filas con el trío de goleadoras Sonia Bermúdez (16), Esther González (8) y Amanda Sampedro (6). Todo fluye en Majadahonda.

Mejor posición: 1º | Peor posición: 5º | Habitual: 2º (8 jornadas).

Once del Atlético que derrotó al Barcelona en el Vicente Calderón. | Foto: Lucía Damiano.

2º/ FC Barcelona

35 puntos (11V - 2E - 1D)

Por potencial, calidad e historial, la plantilla más completa de la liga. Y así lo demostró desde el inicio tras un año sin títulos, instalándose en la primera plaza, goleando en muchas ocasiones y en otras resolviendo con genialidades envites correosos, como los presentados ante Real Sociedad, Zaragoza CFF o Sporting Huelva. Sin encajar ni un solo tanto hasta su octavo compromiso, su dominio se extendió también a Europa, donde Minsk y Twente se arrodillaron ante un equipo que repetirá por tercera vez en cuartos de final de la UEFA Women´s Champions League.

Pero los últimos duelos han dibujado a un Barcelona más discreto, igualando en feudo del Betis, venciendo por la mínima al Athletic y a Oiartzun, y en las dos exigentes últimas jornadas empatando frente al Valencia y perdiendo (liderato inclusive) en el Vicente Calderón. Con todo, un equipazo que cuenta con el tridente ofensivo de lujo Jenni Hermoso (12) - Olga García (8) - Alexia Putellas (8), el regreso de Vicky Losada, una defensa más que segura, internacionales, revulsivas de nivel y piezas clave en las selecciones inferiores nacionales, puede y debe ser candidato a todo. Hay argumentos.

Mejor posición: 1º | Peor posición: 2º | Habitual: 1º (10 jornadas).

El FC Barcelona, líder en diez de las catorce jornadas. | Foto: Ernesto Aradilla.

3º/ Levante UD

35 puntos (11V - 2E - 1D)

La apuesta convertida en realidad. Invicto las once primeras jornadas, en las que además acumuló la friolera de nueve victorias, tan solo Real Sociedad en la primera jornada y Sporting Huelva consiguieron restarle puntos. Los potentes fichajes en el mercado veraniego apuntalaron un equipo ya competitivo y daban la razón al director deportivo. Se instalaba en la tercera plaza antes del tramo más delicado del calendario, propulsado por un dibujo perfectamente integrado en todas sus jugadoras y el olfato goleador de las diferenciales atacantes Charlyn Corral (10) y María José Pérez (9).

Granito a granito, sin victorias de escándalo ni hacer mucho ruido, el Levante estaba ahí, compitiendo de tú a tú con Atlético y Barcelona. El derbi en el Ciutat de Valencia fue todo un éxito, y aunque posteriormente caería contundentemente ante el actual líder (su única derrota hasta la fecha), remontaría en la última jornada a un rival competitivo como el UDG Tenerife para situarse a un punto de la primera plaza. A la vuelta de Navidad espera el Barcelona. El sueño continúa.

Mejor posición: 3º | Peor posición: 7º | Habitual: 3º (6 jornadas).

La centrocampista Carol Marín y la delantera Charlyn Corral, claves en la temporada. | Foto: Ernesto Aradilla.

4º/ Valencia CF

27 puntos (7V - 6E - 1D)

Tras un verano de renovaciones y llegadas de un buen número de internacionales extranjeras, el equipo estaba preparado para afrontar el definitivo salto a la lucha directa por el campeonato. Así se evidenció en las primeras semanas de competición, con un entramado defensivo insuperable hasta la séptima jornada (que se dice pronto), victorias importantes y tan solo dos empates en sus salidas a Andalucía (Sporting Huelva y Betis). Guardametas más que seguras, una defensa de nivel, un centro del campo a la par talentoso y trabajador, un ataque mortífero y una Mari Paz Vilas de nuevo mostrando su incombustible olfato goleador (10). Todo parecía en orden.

Hasta que llegó la parte delicada. Una racha de cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria (cuatro igualadas inclusive) distanciaron a las pupilas valencianistas de las primeras plazas. Empataron ante Santa Teresa, Atlético, UDG Tenerife y Barcelona y perecieron por la mínima en el derbi frente al Levante. Estos resultados le hicieron perder fuelle. Aunque termina el año con buen sabor de boca, tras el citado equilibrio en feudo del Barcelona y una posterior importante victoria ante la Real Sociedad.

Mejor posición: 1º | Peor posición: 4º | Habitual: 4º (6 jornadas).

El Valencia no encajó ni un solo gol hasta la séptima jornada. | Foto: Gio Batista.

5º/ Athletic Club

26 puntos (8V - 2E - 4D)

Lesiones, Mundiales inferiores, esfuerzo Champions… todos estos factores influyeron considerablemente en el inicio liguero del vigente campeón de liga. Aunque en las primeras cinco jornadas tan solo se dejó dos puntos en Huelva, el tercer equipo más goleador del campeonato tuvo problemas para encaminar sus victorias ante Betis y Santa Teresa. Las continuas distracciones anteriormente mencionadas, además de llegar a disputar hasta cinco encuentros en dos semanas, lo hicieron cada vez más vulnerable, pese a los intentos por mantener el equipo de las jóvenes jugadoras cuando estuvieron (Damaris Egurrola, Maite Oroz y Lucía García, principalmente) y las más veteranas no afectadas.

Con este panorama, el equipo aguantó hasta que el calendario le emparejó con los rivales más complicados, véanse Valencia, Atlético, Levante y Barcelona. Los perdió todos, aunque dio la cara siempre, demostrando una vez más la competitividad de una plantilla exclusivamente norteña. Sin embargo, recientemente ha recuperado piezas importantes, ha hilvanado su mejor fútbol y el mejor Athletic amenaza con regresar. Como muestra, las últimas dos goleadas por 4-0. Una Yulema Corres (11) en estado de gracia y la sempiterna Erika Vázquez (7), las máximas goleadoras de un equipo que empieza a ofrecer su mejor nivel.

Mejor posición: 3º | Peor posición: 6º | Habitual: 6º (7 jornadas).

La jovencísima canterana Damaris Egurrola se coronó ante el Barcelona. | Foti: Ernesto Aradilla.

6º/ UDG Tenerife Granadilla

23 puntos (6V - 5E - 3D)

Instalado definitivamente. Menos de dos años después de su debut en la élite, el conjunto tinerfeño se ha hecho un hueco entre los mejores equipos de España. No por casualidad. Un bloque trabajado, sólido, talentoso y bien configurado, con incorporaciones foráneas como la brasileña Luana Spindler, la japonesa Ayano Dozono o la estadounidense Jackie Simpson, y otras nacionales como las exjugadoras del Sporting Huelva Patri Gavira y Virgy García. Una receta de éxito que ha catapultado al equipo isleño.

Hasta la fecha suma únicamente tres derrotas, produciéndose solo una de ellas como local, ante el Barcelona en la primera jornada. Después, solo el Atlético fue capaz de arañar un punto de Tenerife. El resto, todo victorias. Athletic y Levante fueron los otros equipos que lo superaron, aunque en sus respectivos feudos. En total, seis victorias y cinco empates que lo emparejan en la clasificación con favoritos de la talla de Valencia y Athletic. El UDG Tenerife progresa rápidamente.

Mejor posición: 5º | Peor posición: 15º | Habitual: 5º (7 jornadas).

El UDG Tenerife se confirma como candidato a cotas importantes en la Liga Iberdrola. | Foto: Gio Batista.

7º/ Rayo Vallecano de Madrid

19 puntos (6V - 1E - 7D)

Del susto inicial a la efervescencia final. Complicado se presentaba el curso en Vallecas, con salidas importantes en verano y la incorporación de canteranas y futbolistas de Segunda. No en vano, aunque también propiciado por la exigencia del calendario, en las primeras cinco jornadas el equipo mantuvo su casillero inicial, instalándose en la última posición.

Pero todo dio un vuelco a partir de sexta jornada, con el sufrido empate en casa frente al Santa Teresa. Y es que desde entonces el conjunto vallecano tan solo perdería dos partidos más (Sporting Huelva y Athletic), adjudicándose la friolera de seis victorias de ocho posibles. Números de escándalo para afirmar su escalada y terminar el año en posiciones coperas. Parte del éxito grupal también radica en la aportación individual de la internacional Natalia Pablos, que regresó a casa a finales de octubre tras la finalización de la WSL inglesa, firmando ya ocho goles. En la franja toca soñar.

Mejor posición: 7º | Peor posición: 16º | Habitual: 16º (5 jornadas).

Alicia Gómez, una vez más una de las piezas destacadas en el resurgimiento del Rayo. | Foto: Gio Batista.

8º/ Sporting Club de Huelva

18 puntos (4V - 6E - 4D)

La revolución de los modestos. En las últimas temporadas el cuadro onubense se ha convertido en la pieza angular del fútbol humilde, siempre complicando a los favoritos, participando en las últimas tres Copas de la Reina e incluso levantando la edición de 2014. Un éxito sin precedentes que reconoció nacionalmente el continuo esfuerzo de un modesto convertido en gigante y brillantemente reforzado este verano, con la ucraniana Vera Dyatel, las brasileñas Patri Sochor, Juliete Silva y Thais Picarte (las tres primeras han dejado el equipo este invierno), Sandra Bernal, Gabi Gutiérrez, o la guatemalteca Analu Martínez.

Este año no está siendo una excepción, copando posiciones coperas en todas las jornadas excepto en la novena, cuando finalizase una racha inicial de siete partidos seguidos sin conocer la victoria. Curiosamente, ese “mal principio” llevó consigo prestigiosos empates ante Athletic, Levante y Valencia. Desde entonces acumulaba cinco partidos seguidos invicto (tres victorias y dos igualadas en Zaragoza y Albacete), aunque la derrota por la mínima ante el Santa Teresa le descendió a la octava plaza. En invierno ya se ha reforzado con la mexicana Nayeli Rangel, la finlandesa Jessy Danielsson y la rumana Laura Rus, para compensar las salidas anteriormente mencionadas.

Mejor posición: 6º | Peor posición: 9º | Habitual: 7º (6 jornadas).

El Sporting Huelva, siempre posiciones coperas salvo una jornada. | Foto: Ricardo Larreina.

9º/ Zaragoza CFF

17 puntos (4V - 5E - 5D)

La cantera al poder. El año pasado resultó el segundo equipo más joven de la máxima categoría, tan solo superado por el finalmente descendido Oviedo Moderno. Éste, más de lo mismo. La juventud y la aportación del producto autóctono (cuenta con hasta 14 jugadoras aragonesas; trece de Zaragoza), unidas a concretas y eficaces altas como la japonesa Minori Chiba, la paraguaya Gloria Villamayor, la ex del UDG Tenerife Carla Gómez o las veteranas Mariajo Pons y Sara Monforte, han confeccionado un bloque sólido aspirante a la disputa de la Copa de la Reina.

Esa competitividad no solo se evidencia en su fútbol atractivo, valiente y de toque, sino también en sus resultados. No en vano, está invicto en el Pedro Sancho, acumulando tres victorias y cuatro empates, uno de ellos frente a todo un Atlético de Madrid. Aunque hasta la séptima jornada tan solo había cosechado un triunfo, una racha de seis encuentros consecutivos sin perder lo incluyó en zona copera. Aunque la última derrota en Bilbao lo situó noveno, la intención es seguir así. Todo llegará.

Mejor posición: 8º | Peor posición: 16º | Habitual: 9º / 11º (3 jornadas).

El Zaragoza CFF cuenta con hasta trece jugadoras nacidas en la ciudad. | Foto: Ernesto Aradilla.

10º/ Santa Teresa CD

16 puntos (4V - 4E - 6D)

Objetivo: reverdecer el inicio. Dando de qué hablar desde su llegada a Primera División hace tres temporadas, el equipo de Badajoz decidió mantener el bloque de jugadoras que lo han llevado a permanencias holgadas desde su debut en la élite. Todo sigue su curso. Con un bloque reconocible, la llegada de jugadoras experimentadas, la incorporación de jóvenes extremeñas de interesante proyección, e incluso las exóticas aportaciones de la francesa Emmeline Mainguy y la japonesa Hitomi Tomiyama, este Santa Teresa vuelve a manifestar contundencia, efectividad, solidez y, sobre todo, trabajo, mucho trabajo.

Tras un inicio fulgurante, con derrotas ante Barcelona y Athletic pero venciendo sin encajar a equipos de su nivel, se instaló sexto. Aunque posteriormente poco a poco se olvidó el sabor de la victoria, que se resistió durante hasta nueve jornadas consecutivas, incluyendo como curiosidad cuatro empates seguidos (Rayo, Oiartzun, Zaragoza CFF y Valencia). Así las cosas, tras el duodécimo envite perdió su privilegiada posición. Pero la esperanza ha vuelto a sonreír, con una importante victoria ante el Sporting Huelva justo antes del parón. Todo abierto, todo es posible todavía.

Mejor posición: 3º | Peor posición: 11º | Habitual: 7º (4 jornadas).

El Santa Teresa añora repetir los sensacionales números de septiembre. | Foto: Gio Batista.

11º/ Real Sociedad de Fútbol

14 puntos (3V - 5E - 6D)

Un precedente difícilmente repetible. La temporada 2015/16 es considerada la mejor de la historia del conjunto donostiarra, cuarto prácticamente durante todo el campeonato. Con un fútbol alegre, combinativo, ambicioso y competitivo, se asentó tras los tres candidatos al título. Hoy la situación es muy diferente, más similar a la de otros años. A nivel deportivo el equipo ha dilucidado buenas sensaciones, lo cierto es que los resultados positivos son irregulares y tardan en emerger.

Sin anotar en los cuatro primeros envites, la victoria ante el Rayo significó un verdadero soplo de aire fresco. Aunque posteriormente acumularía cuatro jornadas más sin conocer la victoria, la gran cantidad de empates acumulados (cuatro) lo aupó a posiciones coperas a la octava. En las últimas jornadas los resultados siguieron siendo bastante irregulares, destacando dos victorias frente a los dos últimos y un empate en el histórico derbi vasco con el Athletic. El fin en 2017 debe ser crecer en resultados para mejorar en sensaciones. Hay equipo y jugadoras para soñar, siendo Nahikari García su máxima artillera (seis goles).

Mejor posición: 8º | Peor posición: 11º | Habitual: 11º (6 jornadas).

La Real Sociedad espera convertir en resultados sus buenas sensaciones deportivas. | Foto: Gio Batista.

12º/ Real Betis Balompié

12 puntos (3V - 3E - 8D)

Juego atrevido, siempre competitivo. El debut en la élite del equipo bético está siendo toda una declaración de intenciones. Complicando a rivales de la talla de Sporting Huelva, Athletic, Atlético o Levante, y robando puntos al Valencia y al Barcelona, se convirtió en el primer equipo capaz de frenar el pleno de puntos de las azulgranas en la jornada diez. Hasta la fecha suma tres victorias y tres empates que lo establecen en la zona media de la clasificación, aunque su primer triunfo como local se hizo esperar hasta el último envite previo al parón.

Todo se ha ido confeccionando anteriormente, ya desde el curso anterior. Paulatinamente formando un bloque competitivo, prácticamente toda la plantilla del ascenso continuó vistiendo la verdiblanca, pincelando el cuadro definitivo jugadoras talentosas como Miriam Rodríguez “Kuki” (Atlético) o Yaiza Relea “Yiyi” (Rayo). En la actualidad, jóvenes atacantes como Rosita Márquez (16 años en diciembre) o Paula Moreno (9 goles; 122 en total a sus apenas 19 años) crecen en la élite a pasos agigantados. Porque el Betis es así; ha llegado para quedarse. El fútbol lo agradece.

Mejor posición: 10º | Peor posición: 14º | Habitual: 12º (8 jornadas).

El Betis, muy competitivo ante los favoritos, sacándoles puntos a Barcelona y Valencia. | Foto: Raúl Pajares.

13º/ Fundación Albacete Balompié

10 puntos (2V - 4E - 8D)

Hubo bajas, hubo complicaciones. Pero la esencia continúa intacta. En manos de la única primera entrenadora fémina de la máxima categoría, Mila Martínez, se ha conseguido fraguar un equipo alegre, combinativo y diferencial en los metros finales, apoyándose en el bloque de las últimas campañas, incorporaciones procedentes de Segunda (casos de Marisa Martín, Patri Padilla o las jóvenes Sofía Botija, Carmen Fernández y Maca Portales) y una novedosa y talentosa generación de jugadoras castellano-manchegas encabezada por las Alba Redondo, Elena de Toro, Carla Bautista o Celia Andrés. Sin duda, una de las plantillas más jóvenes de la liga.

Aunque su principal lunar continúa siendo el de siempre, la contundencia defensiva. No en vano, se encuentra una temporada más entre los equipos más goleados, siendo actualmente el segundo en ese aspecto (36 tantos encajados). Tras un inicio más que complicado a nivel de resultados (cuatro puntos en diez jornadas) que lo llevó al descenso en la jornada 10, se encuentra invicto y distanciándose de la zona peligrosa. En total suma una victoria (Santa Teresa) y tres empates (Espanyol, Sporting Huelva y Tacuense). Al parón en el mejor momento.

Mejor posición: 7º | Peor posición: 15º | Habitual: 13º (5 jornadas).

El Fundación Albacete llega al parón en su mejor momento de la temporada. | Foto: Ernesto Aradilla.

14º/ RCD Espanyol de Barcelona

9 puntos (2V - 3E - 9D)

Nuevo entrenador, nueva dinámica. Con Toni Polidano sumó dos unidades en nueve jornadas; con Luismi Marín lleva siete en cinco enfrentamientos. La mejoría ha sido considerable para un equipo histórico venido a menos en las últimas campañas y muy remodelado en el pasado mercado veraniego con el objetivo de escalar en la tabla clasificatoria. Las gemelas Garrote y del Estal, la guardameta Miriam de Francisco “Mimi”, Carola García, Cristina Baudet o Brenda Pérez, entre las incorporaciones.

Sin anotar hasta la cuarta jornada y sin vencer hasta la décima (con el cambio de entrenador), se encontraba hundido en la tabla clasificatoria. Pero todo mudó a partir del noveno envite, manteniéndose invicto en la Dani Jarque tras imponerse a Santa Teresa y Tacuense e igualar con el Fundación Albacete. Estos positivos resultados ante su público lo han distanciado cuatro puntos de la zona peligrosa. Quién se lo iba a decir un mes antes. Toca seguir creciendo.

Mejor posición: 10º | Peor posición: 16º | Habitual: 14º (4 jornadas).

Tras un complicado inicio, el Espanyol a encontrado la senda. | Foto: Ernesto Aradilla.

15º/ UD Tacuense

5 puntos (0V - 5E - 9D)

Debutando, haciéndose fuerte. No es sencillo ascender a Primera División, no es sencillo debutar en la élite, no es sencillo competir manteniendo el bloque, no es sencillo imponerse a equipos mucho más acostumbrados… pero el Tacuense no ha dicho todavía su última palabra. Aunque la primera victoria sigue resistiéndose, a base de importantes igualadas en casa el equipo sobrevive y se mantiene cerca de la salvación.

Sin puntuar como visitante, aunque dando la cara en salidas tan complicadas como las del Levante, Barcelona o Valencia, en la isla es otra historia. No en vano, UDG Tenerife, Zaragoza CFF, Oiartzun, Betis y Fundación Albacete se han dejado dos unidades allí; siendo Atlético y Real Sociedad los únicos en salir victoriosos. En la parte negativa, es el equipo menos goleador (8) y más goleado (38) del campeonato. Mejorando paulatinamente en esos aspectos el sueño de la permanencia será posible.

Mejor posición: 13º | Peor posición: 16º | Habitual: 16º (5 jornadas).

Aún sin ganar, cinco empates en casa aumentan la moral del Tacuense. | Foto: Ernesto Aradilla.

16º/ Oiartzun KE

4 puntos (0V - 4D - 10D)

Nueva aventura para un campeón. Tras un regreso bastante tranquilo a la élite, este año la sensación es bien distinta. El equipo no puntúa desde su sexto envite, acumula ocho encuentros consecutivos cayendo derrotado y no encuentra portería desde hace tres partidos. Aunque no son resultados nada halagüeños, en peores plazas ha toreado este correoso equipo integrado por jugadoras vascas a excepción de la viguesa Carol González, mérito todavía mayor si se tiene en cuenta que Athletic y Real Sociedad también poseen en sus filas a multitud de futbolistas de la zona.

El inicio no fue negativo del todo, si bien es cierto que la victoria se resistió ante rivales directos y tan solo pudo acumular cuatro igualadas en las primeras seis jornadas. A partir de ahí, el hundimiento. La parte más delicada del calendario ofreció su punto de partida, y entonces el equipo se fue con ella. Aunque en el Karla Lekuona vendió muy cara su piel ante favoritos de la talla del Levante, Valencia y Barcelona, como visitante resultó más costoso acercarse a la puntuación. Hay mimbres para crecer, hay experiencia, hay veteranía, hay equipo.

Mejor posición: 9º Peor posición: 16º Habitual: 15º (3 jornadas).