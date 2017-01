Liga Iberdrola: reventando apuestas

Google Plus

La UD Tacuense firmó en Sevilla su primera victoria en la élite. | Foto: Ernesto Aradilla (Vavel).

La Liga Iberdrola llegará a su segundo parón del año con el líder más claro de la temporada y un decorado más imprevisible que nunca. Y es que el Atlético de Madrid no perdonó al Zaragoza CFF y aprovechó la sorprendente derrota del Barcelona en feudo del Santa Teresa para distanciarse a cuatro unidades. El liderato, más lejos que nunca para las de Xavi Llorens. Además, las sensaciones no fueron muy positivas en Badajoz, contrariamente a las de un Santa Teresa que continúa soñando con la Copa de la Reina.

Santa Teresa, Espanyol, Oiartzun y Tacuense protagonizaron las campanadas de la jornada

Aunque no solo de la cabeza vive la liga. No en vano, las posiciones de descenso emanan más calor que nunca. La situación que mejor define esta circunstancia es la del Fundación Albacete, más que tranquilo hace apenas dos semanas y ahora tremendamente agobiado tras caer ante un Oiartzun en racha, invicto en 2017, y que volvió a ganar un duelo directo para regatear las últimas posiciones. En descenso se sitúan ahora el Espanyol, pese a arañar un impresionante punto en feudo de un Valencia que acumulaba tres victorias consecutivas, y el Tacuense, que celebró su primer triunfo en la élite, frente a un Betis en su mejor momento de la campaña, para acechar la permanencia. Nadie está salvado… y, por supuesto, nadie está descendido.

La jornada se completó con las primeras victorias del año para Athletic y Rayo, ante Sporting Huelva y un Levante que no puntúa desde hace más de un mes, respectivamente, y el nuevo triunfo de una Real Sociedad en auge que desea asaltar posiciones coperas. Todo más que abierto; todos quieren más Liga Iberdrola.

Valencia 0-0 Espanyol

Empate para crecer. El Espanyol igualó tres años después en uno de los feudos más complicados de la liga, donde ningún equipo ha conseguido todavía vencer, para tomar aire… en lo relativo a sensaciones. Si bien es cierto que el Valencia perdonó multitud de ocasiones claras, entre ellas varias intervenciones de Mimi y un balón a la madera, el Espanyol cuajó un gran trabajo defensivo que incomodó notablemente en el primer período a las talentosas atacantes valencianistas (esta vez sin Mari Paz). Aunque el cuadro periquito cae a posiciones de descenso, hay motivos para creer. Por su parte, y pese a la finalización de la buena racha de tres victorias consecutivas, las chicas de Cristian Toro continúan recortándole puntos a la tercera posición, ya a un punto.

Atlético 5-1 Zaragoza CFF

Goles: Marta Corredera (6´), Amanda Sampedro (8´), Sonia Bermúdez (11´, 58´), Genoveva Añonman (87´) | Gloria Villamayor (57´).

Encarrilado prontamente. El Atlético firmó probablemente el comienzo más abrumador en lo que va de temporada. ¡Todavía en el minuto once ya ganaba por tres goles y una pena máxima errada! Con el trío Corredera-Amanda-Soni a pleno rendimiento, unido a un encomiable trabajo grupal, el conjunto atlético barrió a un Zaragoza CFF que, sin embargo, nunca bajó los brazos, recortando distancias cuando la contienda estaba ya más que encarrilada. Al final, manita rojiblanca y liderato más consolidado que nunca; con un Barcelona ya a cuatro unidades. Por su parte, el cuadro aragonés se mantiene sin ganar en El Tourmalet y se aleja a cuatro puntos de las posiciones coperas.

Santa Teresa 2-0 Barcelona

Goles: Maddi Torre (27´), Ángeles Martín "Chica" (79´).

Sorpresón en Badajoz. El Santa Teresa, siempre competitivo (y más en su feudo), se enfrentaba a su perfecta bestia negra: cinco precedentes, cinco goleadas en contra. Además, el Barcelona saltaba al campo sabiendo de la victoria del Atlético, así como de sus importantes bajas: Jenni Hermoso y Bárbara Latorre. Aunque había motivos para la esperanza, parecía complicado. Nada más lejos de la realidad. Las pupilas de Juan Carlos Antúnez firmaron el encuentro soñado: firmes en defensa, apenas concediendo ocasiones, presionando constantemente la salida de balón azulgrana en el primer período, aguantando las leves acometidas rivales tras la reanudación… y anotando las opciones que tuvieron. No se puede pedir más. El Barça pinchó y el Atlético se alejó. Por su parte, el Santa Teresa recupera posiciones coperas, sumando tres victorias de cuatro posibles.

UDG Tenerife 0-1 Real Sociedad

Gol: Ane Etxezarreta (62´).

La racha sigue. Y en el terreno más insospechado, toda vez que tan solo el Barcelona en la jornada inaugural había conseguido hasta la fecha llevarse los tres puntos de Tenerife. La Real Sociedad, mostrando habitualmente un fútbol alegre y vistoso, había finalizado 2016 pidiendo un deseo a los Reyes Magos: regularidad. Y por ahora se va cumpliendo. Y es que pese a caer por la mínima ante el líder, desde entonces las donostiarras han sumado por primera vez esta temporada dos victorias seguidas que las acercan a las posiciones coperas, ahora a dos puntos. Por otro lado, la UDG Tenerife, que continúa sexta, atraviesa su peor racha de la campaña, sumando dos derrotas seguidas y ningún tanto a favor.

Previa: convocatoria de la Real Sociedad frente al UDG Tenerife.

Declaraciones: Itziar Gaste: "A ver si conseguimos más puntos que en la primera vuelta".

Crónica: Ane Etxezarreta hace sonreír a la Real Sociedad.

Levante 1-2 Rayo

Goles: Charlyn Corral (78´) | Paula Andújar (35´), Natalia Pablos (54´).

El Rayo vuelve a tronar. El conjunto de la franja no conocía todavía el sabor de la victoria en este 2017, promovido principalmente por la exigencia del calendario. Hasta este fin de semana. Y no ante cualquier rival. El Levante, todavía sin puntuar desde que se tomase las uvas, no se dejaba puntos en casa desde la primera jornada, cuando la Real Sociedad diese paso a la excelente racha de las chicas de Andrés Tudela. Desde entonces, seis victorias seguidas hasta la llegada del meritorio Rayo Vallecano, que continuará una jornada más instalado en posiciones de Copa de la Reina.

Oiartzun 2-1 Fundación Albacete

Goles: Carol González (32´), Eguzkiñe Peña (94´) | Maca Portales (81´).

Éxtasis en la prolongación. Oiartzun ha cambiado, principalmente en lo relativo a resultados. Y es que ya nada queda de aquel equipo que sufría derrota tras derrota en la recta final de 2016. Ahora la situación es otra; y el resultado es evidente: abandono de las posiciones de descenso ocho jornadas después. Invicto en enero, el cuadro vasco ha acumulado más puntos en estos tres últimos partidos que en los catorce anteriores… todo dicho. Y más si se tienen en cuenta los rivales ante los que ha triunfado: Espanyol y Fundación Albacete. En otras palabras, contrincantes directos en la lucha por la permanencia. Las castellano-manchegas daban bueno el punto en tierra norteña… pero ahora el descenso ya acecha a tan solo dos unidades. De la tranquilidad al nerviosismo. Porque aún todo puede suceder.

Athletic 4-0 Sporting Huelva

Goles: Joana Flaviano (12´), Nekane Diez (53´), Yulema Corres (68´), Eunate Arraiza (79´).

Volviendo a los orígenes. El Athletic finalizaba 2016 en su mejor estado de forma, recuperando jugadoras, goleando y practicando un fútbol cada vez más mejorado… pero la vuelta de Navidades despertó pasados fantasmas. Hasta este domingo. El conjunto de Joseba Agirre goleó a un rival exigente como el Sporting Huelva para volver a la senda de la victoria y acercarse a la lucha por la tercera plaza, hasta el momento un duelo directo entre Levante y Valencia. Contrariamente, el cuadro onubense firmó en Lezama su derrota más contundente hasta la fecha, más dura si cabe teniendo en cuenta que abandonará posiciones coperas por segunda jornada esta temporada.

Betis 2-3 Tacuense

Goles: Laura González (23´), Clau Roldán (79´) | Celia Ruano (19´), Nisa Pérez (56´), Patri Ojeda "Pachu" (59´).

La primera entre las mejores. Jornada de sonrisas y alegría en la UD Tacuense. Están últimas… pero con sensaciones más que positivas. Y es que, pese a la humildad de su plantilla, la permanencia se sitúa a tan solo tres unidades y, además, han conseguido su primera victoria en la élite. No ante cualquier rival. Un enrachado Betis que acechaba posiciones coperas con tres victorias consecutivas recibía al cuadro canario con ganas de mantener su mejor versión. ¿El resultado? Un impresionante duelo que se decantaría del lado visitante, del lado de un equipo que desea seguir soñando. Porque la vida es eso: sueños.

Clasificación

Posición Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC +/- 1º ATLÉTICO MADRID 45 17 14 3 0 53 10 +43 2º FC Barcelona 41 17 13 2 2 49 8 +41 3º Levante UD 35 17 11 2 4 30 23 +7 4º Valencia CF 34 17 9 7 1 29 7 +22 5º Athletic Club 30 17 9 3 5 38 20 +18 6º UDG Tenerife 26 17 7 5 5 26 25 +1 7º Rayo Vallecano 22 17 7 1 9 24 29 -5 8º Santa Teresa CD 22 17 6 4 7 16 22 -6 9º Sporting Huelva 21 17 5 6 6 25 31 -6 10º Real Sociedad 20 17 5 5 7 16 17 -1 11º Real Betis 18 17 5 3 9 21 29 -8 12º Zaragoza CFF 18 17 4 6 7 18 38 -20 13º Fundación Albacete 13 17 3 4 10 23 41 -18 14º Oiartzun KE 11 17 2 5 10 16 33 -17 15º RCD Espanyol 11 17 2 5 10 15 35 -20 16º Tacuense UD 8 17 1 5 11 13 44 -31

Máximas goleadoras

Goles Jugadora Equipo Año 19 Sonia Bermúdez Atlético Madrid 1984 15 Jenni Hermoso FC Barcelona 1990 13 Yulema Corres Athletic Club 1992 12 Mari Paz Vilas Valencia CF 1988 11 Charlyn Corral Levante UD 1991 10 Paula Moreno Real Betis 1997

Próxima jornada

Jornada 18 (11-12 febrero):

Real Sociedad (10º, 20p) - FC Barcelona (2º, 41p)

Rayo Vallecano (7º, 22p) - UDG Tenerife (6º, 26p)

Zaragoza CFF (12º, 18p) - Levante UD (3º, 35p)

RCD Espanyol (15º, 11p) - Atlético Madrid (1º, 45p)

Fundación Albacete (13º, 13p) - Valencia CF (4º, 34p)

Sporting Huelva (9º, 21p) - Oiartzun KE (14º, 11p)

UD Tacuense (16º, 8p) - Athletic Club (5º, 30p)

Real Betis (11º, 18p) - Santa Teresa CD (8º, 22p)