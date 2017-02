¿Mantiene el fútbol su esencia?

Foto: Byron Alaff Vélez

Lo que tendría que servir para hacer disfrutar, para gozar, para persuadir... está dando repudio, verdadero repudio. Cada día que salen a la luz las indecentes cantidades de dinero que se manejan en el deporte rey, los más futboleros sienten auténtica vergüenza. La "pasta" que se maneja en este mundo, es descomunal y se sale por completo, de la vida cotidiana de cualquier otro deportista, y no tiene nada que ver con la capacidad económica, con la que cuentan otros deportes.



Temas económicos aparte, el deporte más laureado de las últimas décadas, está siendo modificado en gran parte por las nuevas tecnologías. Estos cambios, puede que hayan ayudado a los árbitros, pero eso sí, le han quitado mucho al fútbol. Para aclarar el asunto, es necesario añadir un ejemplo bastante reciente en la retina de los espectadores que siguieron el Mundial de Clubes. Cuando el Real Madrid se enfrentó al Atlético Nacional, el colegiado paró el choque para revisar una acción polémica. Eso hizo que la polémica no se quedase en el terreno de juego, y nada más finalizar el partido, los medios de comunicación comenzaron a hablar sobre el tema sin cesar. ¿Donde se ha quedado el verdadero fútbol? Muchos dirían que en los 80, 90... Pero es preferible decir que el fútbol nunca se ha ido, el fútbol siempre ha estado ahí, en la cumbre del deporte.

Hace no mucho tiempo, salieron a la luz las declaraciones de Luis Enrique a cerca de los árbitros, y del uso de las tecnologías, en nuestro deporte. El técnico blaugrana, señalo que los árbitros necesitan ayuda y que no les vendría nada mal, para aclarar acciones polémicas o que generen cierta duda. Con estas palabras, el asturiano se olvidó de lo que pierde el balompié. Ciñéndonos en el duelo del Mundial de Clubes, el uso excesivo de la tecnología, podría causar parones interminables y por consecuencia, la muchas veces mencionada, pérdida de la propiedad futbolística.

No es de extrañar, que tras salir perjudicado por el colegiado, el entrenador culé mantenga esa idea.



Otro caso, más reciente de apoyo a la aplicación de los nuevos avances al fútbol moderno, ha sido el de Emilio Butragueño. El ex-jugador del Real Madrid, indico que: "Todo lo que ayude a los árbitros, bienvenido sea".

¿Todo? ¿Está usted seguro? No todos los sistemas se pueden adecuar, al fútbol, un deporte en el que el paso del tiempo predomina con más fuerza que en otros deportes, dado que no se detiene. Si lo que vimos en el famoso partido del Madrid, se diera en otra competición o en otra situación, acabaríamos viendo descuentos más largos que una prórroga... Y a pesar de ser una auténtica exageración, los amantes del deporte rey no lo tolerarían, nada parecido.



Precisamente, el problema llega cuando los más románticos, ven que su mayor pasión está siendo modificada, y con ello, está perdiendo sus raíces, por las que hoy en día existe. No hay que culpar a la tecnología de ello, sino que hay que aprovechar lo que nos ofrece, para hacer del fútbol, un deporte mejor, más vistoso y todo sin olvidarse de lo que el fútbol es y representa, valores que se resumen en la esencia.