Campeonatos Autonómicos Femeninos 2016/17: segunda fase

La selección madrileña sub-18 certificó su pase con una goleada. | Foto: RFFM.

El futuro, en acción. El fútbol femenino nacional vivió durante este primer fin de semana del mes de febrero la segunda fase de los Campeonatos Autonómicos sub-16 y sub-18. Una vez finalizada la jornada del domingo, y contando también la puntuación acumulativa del primer sector, se dilucidaron las cuatro selecciones por categoría que lucharán por levantar los títulos durante los próximos meses de mayo y junio.

Madrid, Catalunya, Euskadi, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Fueron las seis autonomías galardonadas con el triunfo de la clasificación. Tras dos encuentros por categoría más que interesantes y emocionantes, la segunda fase certificó su punto y final, concluyendo el gran y brillante futuro que atesora el fútbol femenino español.

Euskadi, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid y Catalunya por partida doble, disputarán las fases finales

La categoría sub-16 se plantó en el domingo con cuatro combinados con opciones de clasificación. Con Euskadi ya festejando tras disputar sus encuentros y con Canarias, Baleares y Andalucía esperando el tropiezo de madrileñas y valencianas, finalmente ambas consiguieron el billete de semifinalistas tras vencer sus definitivos envites. Al igual que Catalunya, a la que le servía el empate en la jornada dominical pero que firmó la victoria para dictaminar un inmejorable pleno de puntos.

Si la menor categoría estuvo emocionante hasta el pitido final… ni qué decir de la sub-18. Castilla-La Mancha fue el primer combinado que conoció el sábado una nueva clasificación para la fase final tres años después. También el primer día del fin de semana terminó con el sueño de Galicia y Canarias, que cayeron frente a Navarra y la Comunidad Valenciana, respectivamente. Así se llegaba a la jornada del domingo: con tres plazas en juego para hasta seis equipos, si bien era cierto que Navarra y Euskadi ya no dependían de sí mismas. Las primeras necesitaban que no la sobrepasasen tres combinados; las vascas, que no lo hiciesen dos. Al final, ni la una ni la otra. Andalucía y, sobre todo, Madrid y Catalunya, solventaron sus más que delicadas situaciones para continuar entre las mejores.

A continuación se repasan los resultados, las goleadoras, las clasificaciones, las máximas anotadoras y lo más destacado de esta emocionante segunda fase de los Campeonatos Autonómicos Femeninos sub-16 y sub-18 en el curso futbolístico 2016/17.

SUB-16

Resultados de la primera fase disputada en Alberic (Comunidad Valenciana), Lezama (Euskadi), Huelva (Andalucía), Sant Feliu de Llobregat (Catalunya) y Collado Villalba (Madrid):

Grupo A | Canarias 2-1 C. Valenciana: Evelyn Santos, Sara López / Eva Navarro.

Grupo A | Asturias 0-1 Canarias: Benchara Padilla.

Grupo A | C. Valenciana 3-2 Asturias: Aixa Salvador, Andrea Okene, Eva Navarro / Lola Fernández, Paula Carballo.

Grupo B | Euskadi 3-2 Navarra: Paula Arana (2), Ainhoa García / Iara Lacosta, Irati Igoa.

Grupo B | Murcia 0-0 Galicia.

Grupo B | Galicia 0-4 Euskadi: Paula Arana (2), Nerea Nevado (2).

Grupo B | Navarra 2-1 Murcia: Ana Andraiz, Ane Alsa / Ángela Navarro.

Grupo C | La Rioja 0-0 Aragón.

Grupo C | Andalucía 0-2 Baleares: Andrea Sánchez, Rocío García.

Grupo C | Baleares 3-1 La Rioja: Rocío García (3) / Ana Tejada.

Grupo C | Aragón 0-2 Andalucía: Irati Real, María Ruiz.

Grupo D | Cantabria 0-5 Catalunya: Claudia Pina (3), Brenda Chicano, Ainhoa Marín.

Grupo D | Castilla y León 0-0 Cantabria.

Grupo D | Catalunya 10-1 Castilla y León: Claudia Pina (5), Ainhoa Marín (2), Bruna Vilamala (2), Marta Llopis / Alba Fariza.

Grupo E | Castilla-La Mancha 1-2 Madrid: Alejandra Ferro / Elena Martínez, Leire Peña.

Grupo E | Extremadura 1-1 Castilla-La Mancha: Marina López / María Picazo.

Grupo E | Madrid 2-0 Extremadura: Mabel Okoye, Sonia García.

Catalunya se plantará en la fase final con pleno de unidades. Aunque tuvo que esperar hasta el domingo para certificar su clasificación (un empate también le valía) al competir en un grupo de tres selecciones, no dilucidaría piedad al deshacerse de sus adversarias. Así las cosas, las catalanas completaron el segundo sector igual que finalizaron el primero… goleando y con Claudia Pina moviéndose en números récord. No en vano, sus nuevos ocho goles dilucidan la friolera de trece en tan solo cuatro envites. Simplemente sensacional; al igual que la friolera de tantos a favor de las pupilas de Natalia Arroyo: ¡23! Cantabria y Castilla y León, las víctimas. El grupo se cerró con empate entre cántabras y castellano leonesas.

Euskadi y Madrid también se clasificaron para la fase final… siguiendo además caminos paralelos. No en vano, desde la igualada en su debut cosecharon nueve puntos de nueve posibles, firmando una inmaculada segunda fase. Las vascas se basaron en el talento goleador de Paula Arana que, con un doblete ante Galicia y otro frente a la combativa Navarra, llegó hasta las seis, anotando además en los cuatro encuentros clasificatorios. También en esa faceta destacó Nerea Nevado, con tres en total. En otras palabras, Paula y Nerea firmaron el 90% de las dianas norteñas. Por su parte, Madrid desencalló su primer envite ante Castilla-La Mancha gracias a una gran primera mitad y un destacable encuentro de Andrea López; para ya el domingo certificar el pase gracias a dos goles firmados tras la reanudación. Al igual que aconteciese en los grupos anteriores, la igualdad también estuvo más que presente en éstos: Galicia y Murcia se repartieron los puntos, la peligrosa Navarra finalizó con una sonrisa derrotando a las propias murcianas por la mínima tras dar la cara pero perder ante Euskadi, y Extremadura y Castilla-La Mancha equilibraron fuerzas en una muy buena primera mitad castellano-manchega y un interesante intento final extremeño.

La diferencia de goles dictaminó el cuarto billete

La Comunidad Valenciana luchó hasta el final… y así recibió su merecido premio. Aunque conocía de antemano la dificultad que entrañaba el reto, la Comunidad Valenciana batalló constantemente, derrotando a Asturias en un encuentro loco en su final y terminando la cruzada con nueve unidades este año suficientes para acceder a la lucha por el campeonato. Sus rivales canarias se adjudicaron los seis puntos en juego, derrotando por la mínima a las locales valencianas, y a Asturias el sábado gracias a una diana de Benchara Padilla en el ecuador del primer acto. Canarias estaba en semifinales. Pero no dependía de sí misma, y los posteriores resultados terminarían definitivamente con un sueño más real que nunca.

Finalmente en el grupo de Huelva, Andalucía y Baleares lo tuvieron en sus pies, estas últimas además contando en sus filas con una excelente goleadora en gran estado de forma como Rocío García. Y es que la joven isleña terminó la fase regular con seis dianas en su haber. Pero las andaluzas caían el sábado por dos goles de diferencia ante Baleares merced a dos dianas en el segundo período. Aunque el domingo sí vencieron a Aragón, este triunfo fue insuficiente para acceder a la fase final. La zona finalizó con igualada entre La Rioja y Aragón y un nuevo triunfo de Baleares, que cuajó un inmejorable sector que casi concluye en fiesta. La diferencia de goles dictaminó la vencedora.

En lo relativo a la clasificación definitiva, la diferencia de goles dilucidó a la cuarta clasificada, la Comunidad Valenciana, que superó en ese sentido a sus rivales Baleares, Andalucía y Canarias. Madrid y Euskadi terminaron invictas y Catalunya goleando sin piedad. Aragón, Castilla y León, Asturias y Galicia, únicas cuatro que no ganaron ni un solo encuentro.

Posición Selección Puntos PJ PG PE PP GF GC +/- 1º Catalunya 12 4 4 0 0 23 2 +21 2º Euskadi 10 4 3 1 0 10 3 +7 3º Madrid 10 4 3 1 0 7 2 +5 4º C. Valenciana 9 4 3 0 1 9 5 +4 5º Baleares 9 4 3 0 1 9 5 +4 6º Andalucía 9 4 3 0 1 6 3 +3 7º Canarias 9 4 3 0 1 5 3 +2 8º Castilla-La Mancha 4 4 2 1 1 5 7 -2 9º Navarra 4 4 1 1 2 6 8 -2 10º Cantabria 4 4 1 1 2 3 8 -5 11º Extremadura 3 4 1 0 3 3 5 -2 12º Murcia 3 4 1 0 3 1 4 -3 13º La Rioja 3 4 1 0 3 2 6 -4 14º Aragón 2 4 0 2 2 2 6 -4 14º Castilla y León 2 4 0 2 2 1 11 -10 15º Asturias 1 4 0 1 3 2 5 -3 16º Galicia 1 4 0 1 3 2 13 -11

¡Trece! Son las dianas que lleva anotadas Claudia Pina. ¡Y en tan solo cuatro encuentros! Obviamente números que le sitúan como máxima artillera de la categoría. Otras depredadoras destacadas han sido Paula Arana, Eva Navarro y Rocío García, todas ellas con más de un gol por partido. Nerea Nevado y las catalanas Ainhoa Marín y Bruna Vilamala completan el cuadro.

Goles Jugadora Selección 13 Claudia Pina Catalunya 6 Paula Arana Euskadi 6 Eva Navarro Comunidad Valenciana 6 Rocío García Baleares 4 Ainhoa Marín Catalunya 3 Nerea Nevado Euskadi 3 Bruna Vilamala Catalunya

SUB-18

Resultados de la primera fase disputada en Alberic (Comunidad Valenciana), Lezama (Euskadi), Huelva (Andalucía), Sant Feliu de Llobregat (Catalunya) y Collado Villalba (Madrid):

Grupo A | Canarias 0-3 C. Valenciana: Alejandra Serrano, Olga Carbonell, Miriam Gayán.

Grupo A | Asturias 1-2 Canarias: Pañu / Patri Estupiñán, Marina Puebla.

Grupo A | C. Valenciana 2-0 Asturias: Olga Carbonell, Paula Durán.

Grupo B | Euskadi 1-2 Navarra: Damaris Egurrola / Patri Zugasti, Alaitz Núñez.

Grupo B | Murcia 0-5 Galicia: Teresa Abelleira (3), Inés Faro, Ana Iglesias.

Grupo B | Galicia 1-2 Euskadi: Inés Faro; Enara (2).

Grupo B | Navarra 4-0 Murcia: Nerea Moreno, Patri Zugasti, Uxue Astrain, Marta Aldaz.

Grupo C | La Rioja 3-1 Aragón: Celia Ochoa (2), Garazi / María Santa Cruz.

Grupo C | Andalucía 6-0 Baleares: Natalia Nogareda (3), Olga Carmona, Lucía Méndez, Laura Moreno.

Grupo C | Baleares 0-4 La Rioja: Judith Luzuriaga (2), Andrea Galán, Ana Velázquez.

Grupo C | Aragón 1-2 Andalucía: Laura Royo / Rosita Márquez, Olga Carmona.

Grupo D | Cantabria 2-2 Catalunya: Athenea del Castillo (2) / Laia Muñoz, Carla Niubó.

Grupo D | Castilla y León 1-0 Cantabria: Natalia Mata.

Grupo D | Catalunya 4-1 Castilla y León: Laia Muñoz, Laura Fernández, Laura Galceran, Candela Andújar / Paula de Santiago.

Grupo E | Castilla-La Mancha 1-1 Madrid: Carla Bautista / Rosita Otermín.

Grupo E | Extremadura 2-4 Castilla-La Mancha: PP, Loli Reymán / Isabel Álvarez, Estefa Torralba, Carla Bautista (2).

Grupo E | Madrid 4-0 Extremadura: Anita Marcos (2), Lorena Navarro, Silvia Rubio.

Castilla-La Mancha vuelve por sus fueros. Después de aquella histórica final perdida en la prórroga ante Madrid hace tres años, con una generación liderada por las hoy fundamentales piezas del Fundación Albacete Alba Redondo o Elena de Toro, el combinado castellano-manchego intentará volver a dar la campanada en la próxima fase final. Su presente clasificación se basó en una consistencia que encaminó la invicta senda, con un segundo sector que iniciaría igualando con la siempre favorita (y anfitriona) Madrid gracias a una diana sobre la bocina de la sempiterna goleadora Carla Bautista y que sentenciaría con una luchada victoria frente a la perseverante Extremadura, incluyendo un nuevo doblete de la citada Carla Bautista. En total, seis tantos para la diferencial atacante del Fundación Albacete.

Madrid, que compartía grupo con Castilla-La Mancha en este segundo sector, también se clasificaría para la fase definitiva. Aunque tuvo que esperar. Tras una primera fase que finalizó con pleno de unidades, en Collado Villalba le tocó aguardar al definitivo choque tras rozar la clasificación previa en el citado envite directo con las castellano-manchegas, concretamente cuando Rosita Otermín consiguió perforar la portería rival aprovechando una asistencia de Silvia Rubio. Aunque, curiosa es la vida, las capitalinas finalmente golearían a Extremadura y se plantarán en la definitiva lucha con la mejor diferencia de goles. El doblete de Anita Marcos, el derechazo de Silvia Rubio, la diana de la Bota de Oro Lorena Navarro y las asistencias de Daniela Díaz fueron los culpables de un éxito que pudo ser incluso mayor de no ser por los palos. La fiesta reclamaba su sitio.

Las cuentas eran claras para Andalucía tras la goleada inicial a Baleares, hat-trick de Natalia Nogareda incluido. Tres puntos y clasificación asegurada. Dicho y hecho. Rosita Márquez encaminó la contienda en la primera mitad, y Olga Carmona la encauzaría tras la reanudación pese a la presión de una Aragón que tampoco pudo con La Rioja para estrenar su casillero de triunfos. Más que meritorio resultó el segundo sector riojano, que finalizó con pleno de unidades. Aunque para agónico el pase de Catalunya… las catalanas, que llegaban del primer sector con pleno de puntos y sin encajar, se complicaron considerablemente la vida tras la inesperada igualada ante la modesta Cantabria. Así las cosas, solo les valía ganar el domingo… ¡y por goleada! Fue entonces cuando una de las históricas sacó su mejor versión, goleando en veinte minutos a una Castilla y León que aguantó el cero a cero hasta el ecuador del segundo tiempo. Tras una fase ciertamente complicada, Catalunya estará en la fase final. Contrariamente, bastante buen curso el firmado por Castilla y León, que finalizaría con seis de doce puntos tras derrotar por la mínima a la selección cántabra.

Catalunya salvó un interesante envite final tras complicarse contra Cantabria

Euskadi y Navarra se quedaron con la miel en los labios. Llegaban al domingo en posiciones de clasificación, esperando tropiezos de Andalucía, Madrid y Catalunya, concretamente dos las navarras y tres las vascas. Pero no pudo ser; las tres favoritas respondieron y se hicieron con la victoria en la jornada dominical. Euskadi finalizó en éxtasis, con una diana de Enara cuando el final estaba más que cercano frente a una Galicia que también se jugaba el pase tras golear a Murcia (hat-trick de Teresa Abelleira incluido); pero la derrota inicial ante precisamente Navarra en el último suspiro complicaba considerablemente su finalmente irremediable situación. Sin embargo, mucho más duro fue el destino de Navarra. Tras finalizar invicta la fase regular y con pleno de puntos el segundo sector, vería imposibilitada su segunda lucha consecutiva por el título únicamente por la diferencia de goles, concretamente dos. Lo cierto es que las navarras estuvieron en Lezama como en casa, firmando el citado épico triunfo ante Euskadi y posteriormente goleando a Murcia.

Donde no hubo tanta emoción fue en el grupo A disputado en Alberic, si bien la Comunidad Valenciana luchó hasta el final por una hecatombe que nunca se produjo. Nueve puntos, muy buena cifra, pero insuficiente. Aunque ganó ambos envites, sin encajar, y en las segundas partes, el potente combinado de Alejandra Serrano, Olga Carbonell y compañía no podrá continuar en la batalla decisiva. En el otro choque grupal, Canarias se impondría a Asturias con una diana de Patri Estupiñán en tiempo de prolongación cuando las guajas ya celebraban la igualada de Pañu en el último minuto reglamentario. Esta actuación clarificaba que éste no era el campeonato de Asturias, una humilde selección que en los últimos tres años había participado en otras tantas fases finales.

En lo relativo a la clasificación definitiva, la diferencia de goles decidió a las semifinalistas, toda vez que a Navarra no le valió finalizando invicta precisamente por ese motivo. La Comunidad Valenciana y Euskadi se quedaron a un punto de la batalla. Por abajo, Asturias, Murcia y Baleares terminaron la fase regular sin estrenar casillero de puntos.

Posición Selección Puntos PJ PG PE PP GF GC +/- 1º Madrid 10 4 3 1 0 10 1 +9 2º Castilla-La Mancha 10 4 3 1 0 12 4 +8 3º Andalucía 10 4 3 1 0 9 1 +8 4º Catalunya 10 4 3 1 0 10 3 +7 5º Navarra 10 4 3 1 0 5 3 +2 6º C. Valenciana 9 4 3 0 1 12 4 +8 7º Euskadi 9 4 3 0 1 8 3 +5 8º La Rioja 7 4 2 1 1 7 4 +3 9º Galicia 6 4 2 0 2 7 3 +4 10º Canarias 6 4 2 0 2 5 7 -2 11º Castilla y León 6 4 2 0 2 3 8 -5 12º Cantabria 2 4 0 2 2 4 8 -4 13º Aragón 1 4 0 1 3 4 9 -5 14º Extremadura 1 4 0 1 3 2 10 -8 15º Asturias 0 4 0 0 4 1 6 -5 16º Murcia 0 4 0 0 4 1 16 -15 17º Baleares 0 4 0 0 4 0 15 -15

La castellano-manchega Carla Bautista finaliza la fase regular como máxima artillera de la categoría, con seis dianas, la mitad de las que ha anotado su selección. A dos dianas emergen Laura Fernández (que tan solo ha anotado uno en el segundo sector) y una Natalia Nogareda autora de un hat-trick. Claudia Jiménez, Patri Estupiñán, Athenea del Castillo y Teresa Abelleira, las otras jugadoras que han sobrepasado los dos goles.