El once de Oro de VAVEL de la 21ª jornada: un equipo muy vasco

Google Plus

Once de Oro de VAVEL 21ª jornada.

La vigesimoprimera jornada de la liga ha dado sorpresas y también ha servido para que equipos como la Real afiance sus aspiraciones europeas. El Granada logró dar la campanada venciendo a Las Palmas del recién fichado Jesé por la mínima y se acerca un poco a la salvación. Por otro lado, la Real dio la vuelta al resultado para vencer por 3-2 a un combativo Osasuna que no consigue llevarse 3 puntos importantísimos. Partidos entretenidos que sirvieron a 11 titanes para entrar en el selecto grupo de elegidos de VAVEL para el 'Once de Oro de VAVEL'. La portería la cubre el palentino Sergio Asenjo, mientras que la línea defensiva la formarán Aleix Vidal, Bigas y Arbilla; En el centro del campo están Zurutuza, Édgar Méndez y la dupla armera de Adrián y Dani García; El tridente ofensivo será conformado por Sergi Enrich, Neymar Jr y Fernando 'el Niño' Torres.

Sergio Asenjo (Villarreal)

Asenjo vuela en una jugada de esta temporada. Foto: Zimbio

El muro palentino está de vuelta. El portero menos goleado de la liga (14) logró un punto para su equipo en Sevilla tras realizar paradas antológicas. Por ejemplo, la realizada a un testarazo certero de Iborra. Tras varios errores que hicieron mella en su confianza, esta actuación permitirá tanto a él como al equipo seguir peleando por la Champions y por volver a ir a la selección.

Aleix Vidal (Barcelona)

La bala catalana sigue resurgiendo de sus cenizas y volvió a ser muy importante en una nueva victoria del Barcelona ante el Athletic de Bilbao. Sus aportaciones ofensivas son innegables y Luis Enrique parece estar dándose cuenta de ello y está volviendo a incluirle en la rotación. Prueba de todo ello fue el gol astronómico que marcó al Athletic para redondear la goleada después de marcharse de 3 contrarios en una brillante conducción y finalizar con la zurda para batir a Iraizoz.

Bigas (Las Palmas)

Las Palmas perdió ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes por 1-0 en el debut de Jesé, pero el protagonista de los isleños no fue ni mucho menos el canario, sino que el central Bigas. La defensa amarilla aguantó las acometidas locales gracias, en gran parte, a este defensa central que se ha hecho un hueco en el once de Quique Setién.

Arbilla (Eibar)

El primero del carrusel de jugadores armeros que se han colado en este once. El defensa Anaitz Arbilla. Pese a partir como suplente de Ander Capa, que hizo una temporada realmente brillante, la irregularidad le ha permitido a Arbilla hacerse con el puesto, por ejemplo por actuaciones como la de Mestalla. Está apoyando mucho a la defensa eibarresa y no es que no ataque, sino todo lo contrario.

Dani García (Eibar)

Dani García en Ipurua. Foto: VAVEL/Ángel Ezkurra

Es un pulpo en el centro del campo, un pulmón para el equipo de Mendilibar y un pasador excelente. Junto a Illarramendi, Marcos Llorente y Steve N'Zonzi, de los mejores pivotes del campeonato hasta ahora. Si a todo esto, se le suma que marcó el mejor gol de la jornada y probablemente del mes en Mestalla, pues ya ni se comenta. La volea que enganchó en la escuadra derecha de Diego Alves es simplemente brutal y solo por ello se merece estar en el once ideal.

Adrián (Eibar)

El compañero de batalla de Dani García. Un regalo para el Eibar contar con los servicios de un jugador de la talla de Adrián. Y es que no ha parado de deslumbrar a la afición armera con sus detalles de calidad. Esta vez marcó de penalti en la goleada a domicilio por 0-4 y fue clave en el centro del campo para dominar el partido. Está demostrando ser un jugador determinante en el área rival, tanto asistiendo como metiendo.

Édgar Méndez (Alavés)

Es el puñal de la banda del Glorioso y Pellegrino no puedo agradecerlo más. Un jugador experimentado como él parecía que no podía deslumbrar de esta manera de nuevo, pero en Vitoria lo ha conseguido. Forma un tridente letal con Deyverson e Ibai Gómez y se asocia a las mil maravillas con todo el equipo. Marcó gol de penalti ante el Sporting en la victoria del equipo babazorro 2-4 y fue determinante en varios goles.

David Zurutuza (Real Sociedad)

Un clásico de esta temporada. Es el eje del juego de la Real, y eso es mucho decir ya que es uno de los equipos que mejor juegan al fútbol de la liga. Partió como suplente ante Osasuna por una aparente sobrecarga, pero visto el pobre juego realista en la primera parte, Eusebio le dio entrada en el minuto 55 por Granero. Desde ese preciso momento el partido cambió por completo. Su simple presencia ordenó el juego local y en muy poco tiempo el resultado cambió de 0-1 a 3-1. Es un super crack tapado, pero este año es imposible no verlo.

Sergi Enrich (Eibar)

El faro que guía al Eibar en ataque y que cierra el carrusel de jugadores armeros en el once. Es el delantero perfecto para el Eibar y es normal que equipos ingleses quieran pagar 10 millones por él. Lucha, trabaja, asiste, remata, golea, corre, presiona, roba,... Es un atacante incansable y que encaja a las mil maravillas en el conjunto armero. Prueba de todo esto son sus dos golazos en Mestalla. Uno de cabeza y otro con la pierna derecha mostrando sus dotes de delantero ratón. Una maravilla.

Fernando Torres (Atlético)

Fernando Torres rematando de cabeza. Foto: Zimbio

El ojito derecho de la afición colchonera demostró no estar para el retiro ante el Leganés. No solo se ganó el puesto en el once sino que demostró ser un delantero valido aún en un equipo de la talla del Atlético. Añadió otro doblete a su palmarés. Fueron dos goles que demuestran claramente sus características, el primero fue por ser el más listo en el rechace del penalti errado por Griezmann, y el segundo una galopada que terminó de la misma manera que le dio la Eurocopa de 2008 a España, picándola.

Neymar (Barcelona)

El socio preferido de Leo Messi vuelve a un once ideal después de estar muchas jornadas prácticamente desaparecido. Volvió loca a la defensa bilbaína y si no que le pregunten a San José. Dribló, encaró, condujo y centró, que es lo que le gusta hacer en el campo. Asistió para que Alcacer marcase su primer gol en liga y a punto estuvo de marcar en varias ocasiones tras jugadas personales.