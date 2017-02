Liga Iberdrola: agonía rojiblanca

Nekane anotó por cuarta jornada consecutiva y ayudó al Athletic a ganar en la prolongación. | Foto: Athletic Club.

Todo victorias locales y muy pocos goles visitantes. Bajo estas dos premisas puede resumirse fácilmente una jornada 19 de la Liga Iberdrola en la que los dos equipos rojiblancos tuvieron que sudar de lo lindo para mantener sus buenas rachas y continuar presumiendo de dos terrenos de juego en los que todavía ningún equipo ha conseguido sumar tres puntos en los que va de temporada. Si el Athletic tuvo que esperar hasta el tiempo de prolongación para sentenciar a un respondón Betis, el Atlético también haría lo propio frente al Fundación Albacete para mantener las cuatro unidades de ventaja sobre el Barcelona, merced a una polémica diana de la canterana Laura Fernández.

Amén de bilbaínas y madrileñas, las otras cuatro escuadras que componen las seis primeras posiciones también festejaron triunfos esta jornada. El Barcelona terminó goleando al Rayo en la recta final, el Valencia solventó por dos goles el siempre exigente envite ante el Sporting Huelva, y tanto Levante como UDG Tenerife pusieron punto y final a sus respectivas rachas negativas, firmando además las granotas su primer triunfo en lo que va de año 2017.

Athletic y Atlético decantaron sus victorias en el tiempo de prolongación

Con los favoritos solventando sus cruces, quedaba de manifiesto que los vencedores en las otras dos batallas de la jornada se convertirían en los grandes beneficiados de la jornada. Dicho y hecho. Santa Teresa y Oiartzun dieron pasos muy importantes en sus respectivas luchas. Si las de Badajoz se imponían en un bonito duelo a la Real Sociedad para regresar a posiciones coperas, las vascas superarían al Tacuense en el duelo fratricida del fin de semana. Y es que las norteñas continuaron su buena racha de resultados para alejarse tres unidades de unas posiciones calientes que siguen copando el Espanyol y su rival del domingo. Pero aún queda mucho, aún queda mucha tela que cortar.

El Barcelona terminó goleando en los últimos minutos. | Foto: Miguel López (Vavel).

Athletic 3-2 Betis

Goles: Yulema Corres (15´), Lucía García (18´), Nekane Díez (91´) | Paula Moreno (14´), Cristina Muñoz (59´).

De nuevo Nekane. La atacante bilbaína sumó su cuarta jornada consecutiva anotando para otorgar tres puntazos de oro a su equipo, un Athletic que cuajó un muy buen encuentro (principalmente durante la primera mitad) para superar al Betis, siempre respondón ante cualquier rival. La tempranera diana bética, en un saque de esquina, precipitó un arreón bilbaíno que fructificó en la rauda remontada. Practicando un fútbol técnico y veloz, el Betis parecía maniatado. Nada más lejos de la realidad. La vuelta de vestuarios trajo consigo un escenario mucho más abierto que Cristina en un nuevo saque de esquina se encargaría de evidenciar en el electrónico. Pero faltaba la guinda. Minuto 92, asistencia exquisita de Joana Flaviano y Nekane que no perdonaría, definiendo con elegancia y precisión. Tres puntos más para seguir en la lucha por el bronce.

Atlético 1-0 Fundación Albacete

Gol: Laura Fernández (92´).

Victoria polémica. Una vez más, entrar y besar el santo. Así se puede resumir la nueva participación de la canterana atlética Laura Fernández. La joven delantera decidió aprovechar al máximo sus escasos minutos firmando una nueva diana. Aunque la jugada no estuvo exenta de polémica, ya que la falta previa al remate definitivo parecía existir. Sea como fuere, lo importante es que el Atlético consiguió desencallar en el tiempo de prolongación un duelo en el que hizo gala de mucho nerviosismo y demasiada precipitación, hechos que lo llevaron a cuajar un flojo envite que cerca estuvo de aprovechar el Fundación Albacete. Porque las manchegas no fueron de paseo a la capital. Valientes, solidarias, replegadas sin hundirse e incluso pisando área rival con la entrada de Carla Bautista, vieron más cerca que nunca un histórico empate. Pero el fútbol es el fútbol; los pequeños detalles terminan decidiendo.

Santa Teresa 1-0 Real Sociedad

Gol: Vania Martins (16´).

Quiere Copa. El Santa Teresa continuó frente a la Real Sociedad su positiva racha de resultados para convertirse en uno de los equipos más beneficiados de la jornada y festejar su regreso a posiciones coperas. Una solitaria diana de la reconvertida lateral Vania Martins decidió la contienda. Aunque el conjunto donostiarra vendió cara su piel y convirtió a Mainguy en una de las jugadoras más destacadas del encuentro, las pupilas de Juan Carlos Antúnez no fallaron en un bonito duelo para sumar su cuarta jornada consecutiva puntuando, incluyendo la histórica victoria frente al Barcelona. Parte de semejante éxito recae en el aspecto defensivo del equipo, que tan solo ha recibido una diana durante ese período de tiempo. Por su parte, la Real Sociedad sumó su segunda derrota seguida para alejarse a cinco unidades precisamente de Copa.

Levante 2-1 Espanyol

Goles: María José Pérez (11´), Adriana Martín (41´) | Luana de Lima (84´).

¡A la quinta! Cinco jornadas tuvo que esperar el Levante para festejar la primera victoria del año, racha realmente extraña si se tiene en cuenta que el conjunto granota finalizó 2016 acumulando tan solo una derrota y luchando de tú a tú con Atlético y Barcelona. Pero el regreso navideño fue más duro de lo previsto, perdiendo una tercera posición por la que continúa directamente en la lucha gracias a esta vital victoria dominical. Una nueva diana de María José Pérez y la primera de Adriana desde su vuelta a los terrenos de juego convirtieron en agua la lograda por la brasileña Luana de Lima de nuevo en los instantes finales, al igual que aconteciese siete días antes frente al Atlético. El Levante se mantiene a un punto del Valencia y el Espanyol, en posiciones de descenso.

Valencia 2-0 Sporting Huelva

Goles: Débora García (23´), Mari Paz Vilas (80´).

Cerrojo en portería, bronce en presea. El Valencia mantuvo la tercera posición pese al exigente envite que siempre plantea el Sporting Huelva. El conjunto ché se adelantó en el primer período y encaminó el triunfo a falta de diez minutos para el final, gracias a la nueva diana de una Mari Paz Vilas que recorta goles con respecto a las máximas artilleras Soni Bermúdez y Jenni Hermoso. Con éste son ya seis encuentros consecutivos en los que el equipo menos goleado del campeonato ha dejado su portería a cero, igualando así su mejor racha de la temporada. Por su parte, el conjunto onubense firmó su tercera derrota en las últimas cuatro jornadas, situación que le ha hecho perder su privilegiada posición copera, ahora en manos del Santa Teresa.

Oiartzun 2-0 Tacuense

Goles: Jone Bilbao (62´), Eguzkiñe Peña (82´).

La racha continúa. Este Oiartzun es otro bien distinto al que inició la temporada. Cada vez queda más claro. En esta ocasión, y pese a haber sufrido la semana pasada la primera derrota de 2017 ante el Sporting Huelva, las jugadoras norteñas no cayeron en la depresión y continuaron ese espectacular crecimiento tanto en juego como en resultados que cada jornada las aleja más del descenso. No en vano, ahora son ya tres unidades las que Oiartzun posee de colchón con respecto a la penúltima plaza, ventaja considerada prácticamente una quimera antes del parón navideño. Por su parte, un Tacuense también muy mejorado en las últimas jornadas no pudo superar a su directo rival, manteniéndose último pero distanciándose ahora a cinco puntos de la salvación.

UDG Tenerife 2-0 Zaragoza CFF

Goles: Ana González (37´), Jackie Simpson (61´).

Puntos para respirar. Con tres derrotas consecutivas y sumido en su peor racha de la temporada, el UDG Tenerife necesitaba reencontrarse con la victoria para acomodarse en la sexta posición y recuperar la interesante ventaja sobre unas perseguidoras cada vez más asfixiantes. Así las cosas, el equipo tinerfeño recuperó sensaciones, como no podía ser de otra forma, ante su incansable afición. Y lo hizo además contra un rival que tampoco atraviesa su mejor momento. No en vano, el Zaragoza CFF (no el mejor visitante de la liga) todavía no ha ganado en este 2017, alejándose cada jornada un poco más de las posiciones coperas, que tuvo en su mano antes del parón de diciembre. Pero no sería este fin de semana. Las aragonesas deberán esperar para festejar.

Barcelona 3-0 Rayo

Goles: Patri Guijarro (32´), Andressa Alves (88´), Marta Unzué (91´).

Cántaro roto… al final. El Barcelona solventó una nueva final en su persecución al liderato. Y lo hizo sin jugadoras tan importantes como Bárbara Latorre, Line Roddik o una Jenni Hermoso a la que le toca recuperarse. Pero el Barcelona es el Barcelona. Tiene jugadoras, tiene fondo de armario y, sobre todo, tiene fútbol. En esta ocasión la gran protagonista fue la joven Patri Guijarro, encargada de abrir lata con una genialidad en el primer período. Tocando, llegando y haciendo disfrutar a los asistentes al Mini Estadi, el Barcelona atosigó por momentos a un Rayo solidario y trabajador que encontró en la madera a su mejor aliado. Con todo, los minutos pasaban y las de Vallecas seguían con vida… hasta que al final (muy al final) las voraces atacantes azulgranas terminaron sentenciando. Las de Xavi Llorens, a cuatro puntos del Atlético.

Clasificación

Posición Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC +/- 1º ATLÉTICO MADRID 51 19 16 3 0 56 11 +45 2º FC Barcelona 47 19 15 2 2 55 8 +47 3º Valencia CF 40 19 11 7 1 35 7 +28 4º Levante UD 39 19 12 3 4 33 25 +8 5º Athletic Club 36 19 11 3 5 43 22 +21 6º UDG Tenerife Egatesa 29 19 8 5 6 29 28 +1 7º Santa Teresa CD 26 19 7 5 7 18 23 -5 8º Rayo Vallecano 25 19 8 1 10 27 33 -6 9º Sporting Huelva 24 19 6 6 7 27 33 -6 10º Real Sociedad 20 19 5 5 9 16 21 -5 11º Real Betis 19 19 5 4 10 24 33 -9 12º Zaragoza CFF 19 19 4 7 8 19 41 -22 13º Oiartzun KE 14 19 3 5 11 18 35 -17 14º Fundación Albacete 13 19 3 4 12 23 46 -23 15º RCD Espanyol 11 19 2 5 12 17 39 -22 16º UD Tacuense 8 19 1 5 13 13 48 -35

Máximas goleadoras

Goles Jugadora Equipo Año 19 Sonia Bermúdez Atlético Madrid 1984 16 Jenni Hermoso FC Barcelona 1990 15 Mari Paz Vilas Valencia CF 1988 14 Yulema Corres Athletic Club 1992 12 Paula Moreno Real Betis 1997

Próxima jornada

Jornada 20 (25-26 febrero):

Rayo Vallecano (8º, 25p) - Real Sociedad (10º, 20p)

Zaragoza CFF (12º, 19p) - FC Barcelona (2º, 47p)

RCD Espanyol (15º, 11p) - UDG Tenerife (6º, 29p)

Fundación Albacete (14º, 13p) - Levante UD (4º, 39p)

Sporting Huelva (9º, 24p) - Atlético Madrid (1º, 51p)

UD Tacuense (16º, 8p) - Valencia CF (3º, 40p)

Real Betis (11º, 19p) - Oiartzun KE (13º, 14p)

Athletic Club (5º, 36p) - Santa Teresa CD (7º, 26p)