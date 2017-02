Entrevista. Dani Nieto: "Jugar en el Barça, fue lo más"

Google Plus

Foto: La Liga

El balear se ha mostrado muy amable y humilde en todo momento y eso es algo digno de resaltar, puesto que no son muchos los jugadores que cuentan con semejante calidad humana.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, Dani Nieto es un joven extremo de 25 años que actualmente ha sido contratado por el Numancia, lugar en el que espera ser una pieza clave en el esquema de su técnico, y desea con todo su ahínco gozar de los minutos que le han faltado en los clubes anteriores. Con todo esto dicho, damos comienzo a la entrevista.

Pregunta: Para comenzar con la entrevista, me gustaría hablar sobre tus inicios ¿donde comenzaste a pegarle las primeras patadas al balón?

Respuesta: Empecé jugando en el equipo de mi barrio con mis amigos en el playas de Calvia a los 15 años de edad.

P: Con tal solo 16 años saliste de las islas, para fichar por el RCD Espanyol B ¿Que supone semejante cambio para un jugador tan joven?

R: Concretamente salí del RCD Mallorca para ir al Espanyol, en ese momento el club perico era una de las mejores canteras futbolísticas y decidí unirme a ellos. Fue una experiencia nueva salir de la isla siendo joven pero era mi futuro.

P: Tras firmar un año de ensueño en el cuadro perico en la temporada 2010-11, pusiste rumbo a Girona, en calidad de cedido y tras ese periodo de cesión, rescindiste el contrato con el Espanyol para firmar por el Alcorcón. ¿Que recuerdo tienes del cuadro alfarero? ¿Fue el mejor curso de tu carrera profesional?

R: Después de jugar mi primer año en Segunda División con el Girona fiché por el Alcorcón. Fue un gran año, tanto deportivamente como personalmente. Aprendí mucho y me sirvió para los siguientes años.

P: Con el Alcorcón en Segunda División, completaste una campaña sensacional, así llamando la atención del Barça. ¿Qué fue para ti, formar parte de la Masia? ¿Con que te quedas de tu paso por el conjunto culé?

R: Jugar en el Barça para mi fue lo más futbolísticamente, jugar y entrenar con tus ídolos de cuando eras pequeño es una experiencia inolvidable , me quedo con el gran año que hicimos en Segunda al quedar terceros y hacer el stage con el primer equipo.

P: Cuando jugaste en el filial culé, compartiste vestuario con jugadores como: Denis Suarez o el mismo Rafinha. ¿Te mantienes en contacto con ellos?

Coincidí con muchos más compañeros ese año como: Sandro Ramírez, que está en el Málaga, Espinosa que se encuentra en el Levante, o con el mismo Denis que has comentado, además de estar con muchos más. Hice grandes amigos aquel año y por supuesto me mantengo en contacto con ellos, me alegra saber que les va bien la vida.

P: Como blaugrana no contaste con la oportunidad de jugar en Primera, pero si lo hiciste con la SD Eibar. ¿Fue un sueño cumplido para ti?

R: Debutar en Primera División con la SD Eibar fue un sueño, y se hizo realidad, no como me hubiese gustado respecto a minutos, pero esto es fútbol.

P: Tras año y medio en la institución armera, buscaste minutos en Grecia, concretamente en el Xanthi. ¿Que tal te fue la aventura griega?

R: Una experiencia nueva salir fuera de España, pero ahora que he vuelto a mi país, se nota la calidad futbolística y de vida que hay aquí. Fue un buen año, hice buenos amigos y fue una gran experiencia.

P: Llegamos a la actualidad, al Numancia. ¿Que expectativas tienes, es decir, que esperas lograr y que objetivos te marcas en el club numantino?

R: Vengo de vuelta a España y al Numancia con ganas de volver a hacerme un nombre en Segunda, tener esos minutos que no he tenido en otros equipos y ganar confianza. En cuanto a objetivos colectivos, la salvación es lo primero y el tiempo nos dirá si entramos en play off.