Liga Iberdrola: nadie se rinde

El Fundación Albacete venció en Badajoz tras diez derrotas para apretar la zona baja. | Foto: Ángel Chacón (Vavel).

La Liga Iberdrola apura su recta final. Con tan solo nueve puntos en juego, las principales batallas continúan en pleno auge. El título y las dos plazas de descenso, más disputadas y emocionantes que nunca, sin descartar una última posible sorpresa en unas posiciones coperas a las que se agarra el Santa Teresa para modelar en realidad el sueño de un equipo humilde a la par de competitivo. Con Atlético y Barcelona manteniendo su particular pulso por el campeonato liguero, las victorias de tres de los últimos cuatro clasificados dictaminan también ese citado equilibrio en el polo opuesto de la tabla clasificatoria. Espanyol, Oiartzun, Fundación Albacete y Tacuense, en cuatro puntos. ¿Qué más se puede pedir?

Esta jornada el Atlético de Madrid solventó una de sus salidas más exigentes de la temporada. La goleada en feudo del Levante significó un soplo de aire fresco para las rojiblancas, ya que certificaron matemáticamente su presencia en la próxima edición de la UEFA Women´s Champions League, principal objetivo de la campaña. Ahora, a por el título. Aunque siempre con permiso del FC Barcelona. El equipo más fuerte del país, jugadora por jugadora, ya no se distraerá más con la máxima competición continental, ya que el PSG certificó su presencia en la gran final el pasado fin de semana. Así que las catalanas, tras imponerse más que contundentemente este martes a un Oiartzun en plena lucha por la salvación, ya pueden centrar todos sus sentidos en una recta final de campeonato realmente exigente: Valencia, Atlético y Levante. Casi nada. Pero las de Xavi Llorens tienen mucha hambre, desean destronar al Athletic y levantar el título liguero tras un curso en blanco.

Batallas abiertas en todas las guerras; restan tres jornadas

También la zona baja emerge más ardiente que nunca. Tres de los últimos cuatro clasificados consiguieron alzarse con los tres puntos en juego esta jornada, méritos que continúan atribuyendo todavía más emoción a la batalla por el descenso más igualada y emocionante que se recuerda en la máxima categoría nacional. Los dos conjuntos actualmente en la zona de quema, Tacuense y Fundación Albacete, vencieron en Zaragoza y Badajoz, respectivamente, para demostrar que nada estará decidido hasta el final. Pero el Espanyol también ganó, remontando al Sporting Huelva en los últimos ocho minutos.

La jornada se completó con los triunfos de un Valencia instalado tercero, un Betis completísimo en la capital y una Real Sociedad que se impuso al Athletic por segunda vez en su historia. Última curva. Preparen cinturones.

La Real Sociedad vence al Athletic por segunda vez en la historia. | Foto: Gio Batista (Vavel).

Rayo 0-4 Betis

Goles: Beita Parra (56´, 62´), Yaiza Relea "Yiyi" (63´), Irene Guerrero (69´).

Goleada en la capital. El Betis viajaba a Madrid con el objetivo de concluir su temporada de debut en la élite todavía con un mejor sabor de boca. Y se regresó a Sevilla con el máximo premio posible, a nivel de resultado y, sobre todo, de fútbol. Las de María Pry cuajaron en Vallecas, a palabras de la entrenadora, uno de sus mejores encuentros de la temporada, reflejándose esto en el luminoso definitivo. Aunque los goles no llegarían hasta el segundo período, cuando se abrió la lata ésta parecía no cerrarse nunca, tristemente para un Rayo que hubiese firmado su presencia matemática en la próxima edición de Copa de la Reina en caso de ganar. Con todo, las franjirrojas todavía cuentan con una interesante ventaja de siete puntos con respecto al Santa Teresa. Por su parte, el Betis firmó su quinta victoria como visitante, superando en dos las que suma ante su público.

Levante 0-3 Atlético

Goles: Priscila Borja (45´), Soni Bermúdez (59´), Esther González (82´).

La psicología cuenta. Una diana de Priscila en la última jugada del primer tiempo desequilibró la siempre batallada contienda que plantea el Levante. Tras la dolorosa derrota en Mestalla hace una semana, las granotas necesitaban recuperar sus mejores sensaciones para recibir a uno de los candidatos al título. Así fue. Con todo, el empuje atlético significó la sentencia definitiva de las tres unidades en la reanudación. Las rojiblancas, ya clasificadas para la próxima edición de la UEFA Women´s Champions League, quieren su primera liga. Y batallarán hasta el final. Quedan tres finales. Por su parte, el cuadro levantinista, en cuarta posición, encamina la finalización de una temporada claramente de más a menos, con la Copa de la Reina como telón de fondo.

Santa Teresa 1-3 Fundación Albacete

Goles: Estefa Lima (70´) | Ali Muñoz (24´, 62´), Alba Redondo (77´).

Hasta el final. La jornada anterior trajo consigo una de las noticias más impactantes de la temporada, la entrada en descenso de un Fundación Albacete lejos de esas posiciones hasta la vigesimoctava semana de competición. El cuadro castellano-manchego, que coleccionaba la paupérrima racha de diez derrotas consecutivas, tocó fondo pese a su valiente y vistoso fútbol. Entonces, llegaron los puntos. Pese a viajar a uno de los feudos más exigentes, pese a encontrarse con un equipo en plena lucha copera… pese a todo, el Fundación Albacete se adjudicó los tres puntos en Badajoz para asegurar su competitividad hasta el final. Nada está decidido. Por su parte, el Santa Teresa se aleja a siete puntos del sueño copero, visualizado como la guinda a una más que meritoria temporada en la élite. Porque en Extremadura sí hay fútbol de Primera.

Ali Muñoz, autora de un doblete en Badajoz. | Foto: Ángel Chacón (Vavel).

Zaragoza CFF 0-1 Tacuense

Gol: Celia Ruano (67´).

Lucha, coraje, humildad. El Tacuense se agarrará a un clavo ardiendo si hace falta. El conjunto canario, flamante ascendido de Segunda División, no quiere abandonar la élite. La humildad y modestia de su plantilla no se corresponde a la manera de afrontar los encuentros, cada vez más serios en una campaña siempre exigente como es la del debut en la máxima competición. Y en Zaragoza se evidenció. La exigencia de la salida no amedrantó a las canarias que, apoyadas en las intervenciones de Pili González, consiguieron la proeza merced a Celia Ruano. Así las cosas, las isleñas continúan colistas… pero a solo tres puntos de la permanencia. Porque nada es imposible si se cree. El Tacuense, bestia negra de unas aragonesas que no han conseguido imponerse en ninguno de los dos enfrentamientos.

Real Sociedad 2-0 Athletic

Goles: Itxaso Uriarte (86´), Nahikari García (94´).

Segunda en la historia. La Real Sociedad se impuso por segunda vez en la historia al Athletic en un derbi que siempre depara grandes emociones. Tras un primer período más cerrado que abierto y un segundo con varias opciones de gol, principalmente por el lado bilbaíno, el cuadro donostiarra resultó más certero de cara a portería rival. Y Zubieta rugió. Primero, con un testarazo inapelable de Itxaso; después, con un fantástico contragolpe perfectamente definido por una Nahikari renovada por dos años más. El resultado final, una confirmación del estado actual de ambas escuadras: mientras la Real suma siete victorias de ocho posibles, el Athletic colecciona ya tres derrotas consecutivas. ¿Antesala del enfrentamiento en Copa? Todo se verá.

Crónica: victoria histórica de la Real para asegurar la clasificación copera.

Fotogalería

Real Sociedad y Athletic cuajaron un interesante derbi vasco. | Foto: Gio Batista (Vavel).

Espanyol 2-1 Sporting Huelva

Goles: Eli del Estal (82´, 85´) | Anita Hernández (35´).

¡Mágicos ocho minutos! Todo parecía decidido… los rivales vencían y el Espanyol perdía frente al Sporting Huelva… a falta de diez minutos para el final, el descenso se preparaba para recibir de nuevo a un conjunto barcelonés más sufridor que nunca esta temporada… pero entonces algo sucedió. Con nombre y apellido: Eli del Estal. La delantera, ya providencial en las últimas semanas, renació de nuevo de sus cenizas para remontar el encuentro en apenas tres minutos. Dos zarpazos certeros que hicieron explotar la Ciudad Deportiva Dani Jarque. ¡El Espanyol se olvidaba del pozo! Aunque todavía en plena lucha, situarse decimotercero a tres unidades de las últimas dos posiciones resulta una ventaja interesante en este recta final. Porque un histórico no puede dejar de luchar. Por su parte, el Sporting Huelva espera ya la finalización de una temporada en la que se ha quedado lejos del objetivo copero.

UDG Tenerife 1-3 Valencia

Goles: Luana Spindler (80´) | Joyce Magalahes (33´), Yanara Aedo (37´), Mari Paz Vilas (45´).

Duelo con sabor Copa. UDG Tenerife y Valencia se enfrentaban en un choque que bien podría reeditarse en la próxima Copa de la Reina. Con la clasificación copera bajo el brazo tras una excelsa temporada de confirmación en la élite, el cuadro canario enfocará estos últimos encuentros ligueros como inmejorables opciones para preparar su nuevo camino entre los grandes de los grandes. Por su parte, un Valencia más bronce que nunca cedió su segundo gol en contra en las últimas catorce jornadas. ¡Que se dice pronto! En lo relativo a los tantos a favor, las enrachadas Mari Paz y Aedo y una Joyce siempre incisiva en el aspecto ofensivo, solventaron el envite ya en el primer período. Sin duda, dos equipos llamados a protagonizar cosas importantes en la Copa de la Reina 2017.

Barcelona 13-0 Oiartzun

Goles: Jenni Hermoso (16´, 20´, 28´, 43´, 61´, 74´), Mariona Caldentey (11´), Aitana Bonmatí (32´, 37´), Andressa Alves (56´), Olga García (60´, 68´), Bárbara Latorre (80´).

Espectacular goleada. El Barcelona firmó este martes, en horario poco propicio para el espectador, una nueva victoria que lo mantiene en la cúspide de la tabla clasificatoria. Con Jenni Hermoso como principal protagonista, merced a su hasta media docena de dianas, las azulgranas regresan con máxima intensidad al torneo nacional. Igualadas a unidades con el Atlético, el final de campaña se prevé apasionante, con duelo directo incluido entre madrileñas y catalanas en el penúltimo envite. Regresando al encuentro, la historia apenas tuvo historia, llegando el cuadro local al descanso con una insalvable ventaja de siete goles. La reanudación, la continuación de la fiesta. Así las cosas, Oiartzun continúa fuera de descenso pero a tan solo una unidad del abismo. La batalla por el descenso, también más emocionante que nunca.

Clasificación

Posición Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC +/- 1º FC BARCELONA 71 27 23 2 2 95 10 +85 2º Atlético Madrid 71 27 22 5 0 85 15 +70 3º Valencia CF 62 27 18 8 1 61 9 +52 4º Levante UD 51 27 16 3 8 47 45 +2 5º Athletic Club 46 27 14 4 9 55 38 +17 6º UDG Tenerife 43 27 12 7 8 49 36 +13 7º Real Sociedad 41 27 12 5 10 42 27 +15 8º Rayo Vallecano 40 27 13 1 13 39 45 -6 9º Santa Teresa CD 33 27 9 6 12 25 38 -13 10º Zaragoza CFF 29 27 7 8 12 28 61 -33 11º Real Betis 28 27 8 4 15 32 48 -16 12º Sporting Huelva 28 27 7 7 13 38 51 -13 13º RCD Espanyol 18 27 4 6 17 25 57 -32 14º Oiartzun KE 17 27 4 5 18 21 64 -43 15º Fundación Albacete 16 27 4 4 19 32 70 -38 16º UD Tacuense 14 27 3 5 19 19 79 -60

Máximas goleadoras

Goles Jugadora Equipo Año 33 Jenni Hermoso FC Barcelona 1990 29 Soni Bermúdez Atlético Madrid 1984 25 Mari Paz Vilas Valencia CF 1988 18 Charlyn Corral Levante UD 1991 17 Yulema Corres Athletic Club 1992 16 Natalia Pablos Rayo Vallecano 1985 15 María José Pérez Levante UD 1984 14 Esther González Atlético Madrid 1993 14 Nahikari García Real Sociedad 1997 14 Olga García FC Barcelona 1993

Próxima jornada

Jornada 28 (6-7 mayo):

Sporting Huelva (12º, 28p) - Fundación Albacete (15º, 16p)

UD Tacuense (16º, 14p) - RCD Espanyol (13º, 18p)

Real Betis (11º, 28p) - Zaragoza CFF (10º, 29p)

Athletic Club (5º, 46p) - Rayo Vallecano (8º, 40p)

Oiartzun KE (14º, 17p) - Real Sociedad (7º, 41p)

Valencia CF (3º, 62p) - FC Barcelona (1º, 71p)

Atlético Madrid (2º, 71p) - UDG Tenerife (6º, 43p)

Levante UD (4º, 51p) - Santa Teresa CD (9º, 33p)