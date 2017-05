Liga Iberdrola: dos jornadas de auténtico infarto

Google Plus

Kenti Robles y Ayano Dozono disputan un esférico en el Atlético de Madrid - UDG Tenerife. | Foto: Lucía Damiano (Vavel).

Dos jornadas, seis puntos, todo en juego. La Liga Iberdrola planea sobre su definitivo desenlace, que continúa engordando en emoción al nivel de los capítulos de las novelas de Agatha Christie. Para morderse las uñas (literalmente), se presentan los últimos dieciséis compromisos de la máxima categoría del fútbol femenino nacional. Con el título más disputado que nunca y las plazas de descenso cada jornada más en el aire, el tiempo de reacción se contrae en apenas 180 minutos. Una eliminatoria a ida y vuelta para todos; ni más, ni menos.

FC Barcelona y Atlético de Madrid llegarán al duelo más esperado de la temporada igualados a puntos. Tras la importante cifra de 28 encuentros, en un escenario excelsamente abierto, ya no se permiten titubeos. Es el todo o nada. Y el Mini Estadi será testigo. Abierto en grandes citas, el feudo azulgrana recibirá a un conjunto madrileño que arrancará el duelo con ventaja, tras el 2-1 cosechado en todo un Vicente Calderón. Aunque de eso se hablará en siete días. En lo referente al antepenúltimo asalto, el conjunto de Xavi Llorens decantó por la mínima su exigente envite en Valencia y las jugadoras de Ángel Villacampa también decantaron la balanza ante un UDG Tenerife convertido en consolidación.

El título y el descenso, en dos jornadas de infarto

Si por arriba la emoción es inmensa… ¡qué decir por abajo! Los últimos cuatro equipos continúan separados por tan solo cuatro unidades, con seis por disputarse. Oiartzun perdió una oportunidad única frente a una Real Sociedad que se aseguró Copa de la Reina, el Fundación Albacete dejó escapar una interesante ventaja de dos goles en Huelva, y Espanyol y Tacuense igualaron entre sí en el duelo directo. Tinerfeñas y castellano-manchegas, que se enfrentan en apenas siete días, se la jugarán para seguir metiendo presión a vascas y catalanas. Todo abierto.

Lo que sí se decantó definitivamente fueron las ocho posiciones coperas. Real Sociedad y Rayo dependían de sí mismos en caso de victoria… pero, al no conseguirla, todo se centraba en su soñador perseguidor: el Santa Teresa. Las de Badajoz visitaban el feudo del Levante y no amarraron ninguna unidad, desatando la fiesta en donostiarras y vallecanas. Estos dos equipos se unirán a Barcelona, Atlético, Valencia, Levante, Athletic y UDG Tenerife en el torneo del ko. ¿Quieren emociones fuertes? Sintonicen la Liga Iberdrola.

Sonia Bermúdez firmó un doblete e la victoria del Atlético. | Foto: Lucía Damiano (Vavel).

Betis 1-0 Zaragoza CFF

Gol: Paula Moreno (70´).

Duelo desde la tranquilidad. Betis y Zaragoza CFF llevan varias jornadas en la zona templada de la clasificación, luchando por engrosar al máximo su casillero de unidades y pensando ya en el futuro. Desde ese contexto se medían entre sí en Sevilla, en el encuentro que abría la antepenúltima semana de competición. Al final, la buena racha bética se hizo notar, merced a la decimotercera diana de la joven delantera Paula Moreno, que decantaba definitivamente un envite resuelto a falta de veinte minutos para el final. Así las cosas, las recién ascendidas, que suman tres victorias consecutivas, adelantan a las aragonesas en la batalla por la décima posición.

Valencia 0-1 Barcelona

Gol: Marta Unzué (58´).

A balón parado. El Barcelona solventó un envite tan decisivo como exigente en Valencia merced a una diana de Marta Unzué al poco de iniciarse el segundo acto. La primera mitad resultó tremendamente igualada, con poca fluidez en el juego por la acumulación de jugadoras por el centro, la ausencia de espacios y la notable intensidad en cada esférico disputado. Pero el Barcelona se acomodó tras la reanudación, concretamente después del gol de su capitana, que se aprovechó de un saque de esquina. Salvo un final abierto en el que el Valencia buscó la igualada basándose en el ímpetu, el actual líder aguantó sobrio. Las catalanas se jugarán el título en las últimas dos jornadas y, principalmente, en ese envite frente al Atlético en el Mini Estadi. Se avecina partidazo por todo lo alto.

Athletic 3-2 Rayo

Goles: Damaris Egurrola (34´), Irune Murua (79´), Leia Zárate (94´) | Natalia Pablos (64´, 73´).

Remontada de película. Se jugaba el Rayo el pase a Copa en Lezama… mal sitio para cumplir objetivos. Dicho y hecho. Pese a que el conjunto de la franja le dio la vuelta a la diana inicial de Damaris, merced a un nuevo doblete de la sempiterna goleadora Natalia Pablos, ganar en feudo vasco es causa mayor. Este Athletic, vigente campeón de liga, sacó orgullo en una temporada con menos expectativas de las deseadas para remontar una vez más en los últimos minutos… y de nuevo con la canterana Leia como autora de la victoriosa diana. La pequeña leona las huele. Este triunfo, más moral que clasificatorio, espolea a un conjunto bilbaíno de cara a los encuentros coperos. Por su parte, el cuadro capitalino vio recompensado su encuentro justo al terminar el mismo, ya que la derrota del Santa Teresa le aseguró un puesto en la próxima edición de la Copa de la Reina.

Oiartzun 1-1 Real Sociedad

Goles: Marina Agoües (15´) | Leyre Fernández (89´).

Tensión hasta el final. Bien se le ponían las cosas al conjunto local cuando, apenas transcurrido un cuarto de hora, Agoües firmaba una bonita diana desde fuera del área. En una primera mitad de claro compromiso defensivo, las talentosas atacantes de la Real Sociedad no encontraban ni fluidez ni huecos ante una muralla azul prácticamente infranqueable. Pero, contra todo pronóstico, la reanudación trajo consigo un conjunto donostiarra tremendamente ofensivo, que acumuló dos palos y varias acciones claras de gol para nerviosismo del Oiartzun, que empezaba a pedir la hora. Aunque las de casa dispusieron de un par de acciones al contragolpe, lo que llegó fue la igualada definitiva, por medio de Leyre a falta de un minuto para la conclusión. Tanto fue el cántaro a la fuente… gracias a la citada derrota del Santa Teresa, incluso haber perdido en el Karla Lekuona le servía a las de Igor San Miguel. Oiartzun, sin embargo, deberá seguir luchando: continúa a un punto de las posiciones de descenso.

Levante 4-0 Santa Teresa

Goles: Ida Rebecca (40´, 49´), Charlyn Corral (71´, 75´).

Adiós Copa. El Santa Teresa se la jugaba en un territorio francamente exigente. El Levante, aunque ya sin grandes objetivos clasificatorios, siempre es un rival incómodo y tremendamente talentoso… hechos comprobados por las de Badajoz. Aunque las extremeñas se jugaban continuar soñando una semana más, la goleada encajada en tierras mediterráneas finalizó con la meritoria campaña de las de Juan Carlos Antúnez. Adiós a la Copa, pero hola a una nueva esperanza. Por su parte, el conjunto granota ya cuenta los días para hincarle al diente a una Copa de la Reina de la que es actual semifinalista.

Sporting Huelva 2-2 Fundación Albacete

Goles: Cristina Martín-Prieto (53´), Sandra Bernal (83´) | María Arranz (32´), Ali Muñoz (38´).

Locura máxima. Batalla más que emocionante la vivida en Huelva esta jornada. Aunque las onubenses no podrán repetir participación copera por cuarta temporada consecutiva, las de Albacete sí se jugaban algo… la vida. Las castellano-manchegas, en descenso las últimas dos jornadas, no podían errar más. Y con esa presión viajaban a dominios andaluces, reflejando sus ganas en el marcador con un favorable y soñado 0-2. Con todo, el Sporting no se iba a rendir tan fácilmente y, en un final de infarto, consiguió equilibrar la contienda. El Fundación Albacete dispuso de un balón al larguero, así como otras acciones anteriores que bien pudieron mudar el signo de un partido que finalmente dejará todo igual por la parte baja de la clasificación.

Tacuense 0-0 Espanyol

Nadie se aprovecha. Tacuense y Espanyol se repartieron los puntos en Tenerife para mantener sus delicadas situaciones clasificatorias. Tras el equilibrio, ambos equipos se jugarán las castañas en las últimas dos jornadas, destacando principalmente ese taquicárdico duelo de las isleñas frente al Fundación Albacete. Las recién ascendidas, colistas, siguen amarrándose a su sueño. Por su parte, las catalanas continuarán una semana más dos puntos por encima de la penúltima plaza. Al rojo vivo.

Atlético 3-0 UDG Tenerife

Goles: Sonia Bermúdez (16´, 76´), Carmen Menayo (32´).

A fuego lento. El Atlético solventó un exigente envite por la vía rápida, algo que le faltó en varios de sus enfrentamientos esta temporada. En contraposición a lo habitual en el equipo rojiblanco, un auténtico golazo de Soni transcurridos apenas quince minutos abrió la lata de un sólido UDG Tenerife. Con Sosa filtrando balones hacia la banda derecha y Menayo altamente inspirada, el conjunto atlético durmió el partido, se adueñó del esférico y, en un error defensivo rival, la lateral prácticamente finiquitaba el envite. Aunque las tinerfeñas tuvieron sus opciones, con un balón a la madera y una buena jugada de Paloma Lázaro dentro del área, las madrileñas supieron jugar con eso y reincidir sobre la portería de una activa Noelia Gil. Al final, Soni consiguió su doblete particular. El Atlético ya se prepara para el asalto del Mini Estadi. Es hora de soñar.

Fotogalería

Clasificación

Posición Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC +/- 1º FC BARCELONA 74 28 24 2 2 96 10 +86 2º Atlético de Madrid 74 28 23 5 0 88 15 +73 3º Valencia CF 62 28 18 8 2 61 10 +51 4º Levante UD 54 28 17 3 8 51 45 +6 5º Athletic Club 49 28 15 4 9 58 40 +18 6º UDG Tenerife 43 28 12 7 9 49 39 +10 7º Real Sociedad 42 28 12 6 10 43 28 +15 8º Rayo Vallecano 40 28 13 1 14 41 48 -7 9º Santa Teresa CD 33 28 9 6 13 25 42 -17 10º Real Betis 31 28 9 4 15 33 48 -15 11º Sporting Huelva 29 28 7 8 13 40 53 -13 12º Zaragoza CFF 29 28 7 8 13 28 62 -34 13º RCD Espanyol 19 28 4 7 17 25 57 -32 14º Oiartzun KE 18 28 4 6 18 22 65 -43 15º Fundación Albacete 17 28 4 5 19 34 72 -38 16º UD Tacuense 15 28 3 6 19 19 79 -60

Máximas goleadoras

Goles Jugadora Equipo Año 33 Jenni Hermoso FC Barcelona 1990 31 Sonia Bermúdez Atlético Madrid 1984 25 Mari Paz Vilas Valencia CF 1988 20 Charlyn Corral Levante UD 1991 18 Natalia Pablos Rayo Vallecano 1985 17 Yulema Corres Athletic Club 1992 15 María José Pérez Levante UD 1984

Próxima jornada

Jornada 29 (13-14 mayo):

Sporting Huelva (11º, 29p) - Santa Teresa CD (9º, 33p)

Fundación Albacete (15º, 17p) - UD Tacuense (16º, 15p)

RCD Espanyol (13º, 19p) - Real Betis (10º, 31p)

Zaragoza CFF (12º, 29p) - Athletic Club (5º, 49p)

Rayo Vallecano (8º, 40p) - Oiartzun KE (14º, 18p)

Real Sociedad (7º, 42p) - Valencia CF (3º, 62p)

FC Barcelona (1º, 74p) - Atlético Madrid (2º, 74p)

UDG Tenerife (6º, 43p) - Levante UD (4º, 54p)