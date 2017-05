El Once de Oro de VAVEL: 36ª jornada de LaLiga

Google Plus

El Once de Oro de VAVEL: 36ª jornada LaLiga |Montaje: Anxo Rei (VAVEL).

Un fin de semana apasionante se vibró en la Primera División. Habiéndose disputado la trigésimo sexta jornada de Liga, acontecieron episodios memorables. FC Barcelona y Real Madrid no detienen su ritmo con vistas al título. Además la nota de la fecha fue el triunfo categórico por parte del Club Deportivo Leganés que se encuentra a un paso de la salvación. También ganaron Sporting de Gijón, Deportivo Alavés, Valencia, Espanyol, Málaga y Atlético de Madrid.

En un capítulo clásico al término de los diez encuentros VAVEL eligió al 'Once de Oro de la jornada 36'. Los destacados fueron: Fernando Pacheco (Alavés); Theo Hernández (Alavés), Ezequiel Garay (Valencia), Thomas Partey (Atlético de Madrid); James Rodríguez (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Alexander Szymanowski (Leganés); Álvaro Morata (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona).

Pacheco | Alavés

Que el Alavés sea uno de los equipos menos vencidos del certamen se debe en gran medida a la labor de su portero: Pacheco. El de Badajoz volvió a mantener la valla invicta, para la segunda victoria consecutiva del equipo vitoriano. Frente al Athletic Club, el cancerbero de 24 años tuvo tres intervenciones eficaces. También estuvo certero para distribuir el cuero.

Ezequiel Garay | Valencia

Fue el defensor más goleador del fin de semana. El zaguero Ezequiel Garay se erigió como la gran figura del Valencia-Osasuna y de esta manera el internacional argentino se despachó con un doblete, el puntapié para la victoria blanquinegre. Por otro lado completó un 83% de efectividad en los pases fallando sólo siete, exacto en la recuperación y los despejes.

El argentino, goleador del fin de semana. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

Theo Hernández | Alavés

Es el lateral por el que todos los equipos pugnan para hacerse de sus servicios. Decisivo en las dos áreas, con un recorrido a la altura de los grandes defensas del viejo continente. Lucas Hernández se encargó de marcar un verdadero golazo frente al Athletic Club, después de un córner por la izquierda que atrapó en el borde del área con el exterior de su pie zurdo. Asimismo se convirtió en un recuperador con siete quites, eficiente en las entradas y los despejes, tanto arriba y abajo.

Thomas Partey | Atlético de Madrid

Desempeñarse bajo la sombra de Juanfran Torres y Sime Vrsaljko, dos defensas de banda derechos acostumbrados a esta posición. Pero contra todos los pronósticos, Thomas Partey le ha respondido a Simeone. Posicionado en un puesto al que no frecuentaba, el de Ghana persistió ante las embestidas de Takashi Inui. Conociendo el despliegue del futbolista japonés, se encargó de neutralizarlo sufriendo esporádicamente. A su vez contuvo las arremetidas de Pedro León cuando este se proyectó o las subidas de David Juncà. El míster sabe que si Juanfran no se encuentra en condiciones, su sustituto tiene precedentes.

James Rodríguez | Real Madrid

A Zinedine Zidane le está sentando bien colocar de titulares a los no habituales. Los Asensio, Morata y compañía se acoplaron al inicial sin complejos. Uno de los que pide a gritos su puesto entre los once es James. El colombiano cada vez que ingresa o actúa de arranque, responde a los pedidos del entrenador galo. En la última visita al Estadio Nuevo Los Cármenes, el ex del Mónaco rubricó un doblete en menos de ocho minutos que prácticamente sentenciaron la historia frente al Granada este sábado. A su potencial goleador le añadió una infalibilidad admirable para pasar el balón (sólo tres toques fallidos), incisivo, encarador, pensante y solidario en la recuperación.

Saúl | Atlético de Madrid

Por segunda jornada consecutiva, Saúl se ganó la consideración en el 'Once de Oro'. El centrocampista del Atlético volvió actuar satisfactoriamente para el elenco de Simeone y su determinación del área se observó en el único tanto rojiblanco, aprovechando la finta por parte de Fernando Torres para culminar con un remate desde la frontal del área. En un partido discreto de parte del Atleti y Eibar, el tanto convertido lo erige como la figura del encuentro: Saúl el de los goles importantes y difíciles.

Saúl festeja, el Eibar lo sufre. Foto: Daniel Nieto-VAVEL-.

Sergio Busquets | Barcelona

Si el Barça juega un fútbol vistoso, dinámico e hilvanado, la pieza de Busquets no se observa a grandes rasgos pero posee una connotación importante. El de Badía fue importante en una nueva victoria del Barcelona frente al Villarreal. Con sus desplazamientos paulatinos, pero medidos rememoró el Sergio de la época dorada del conjunto culé. Pensante para elegir las mejores decisiones, completó 79 pases correctos siendo uno de ellos la asistencia para Messi en el 2-1 y caracterizándose por el juego corto, ese primer pase que le sienta bien al equipo catalán.

Alexander Szymanowski | Leganés

Que el Leganés haya subido a la Primera División y se encuentre próximo a finiquitar la permanencia en la máxima categoría, se debe al aporte del equipo durante la temporada y en particular a la labor de uno de sus emblemas: Szymanowski. El argentino fue vital frente al Real Betis Balompié, en una noche soñada para los de Garitano abriendo y cerrando en marcador con un doblete. El once estuvo certero de cara al gol, ya que sus dos remates terminaron en sendas dianas. También estuvo compenetrado en la recuperación y atento a evitar las incursiones ofensivas del representativo andaluz.

Álvaro Morata| Real Madrid

Ser la primera alternativa a la 'BBC', resulta difícil. Le sucede a Paco Alcácer en el Barcelona, en donde las oportunidades para mostrarse son exiguas. Un presente similar afronta Morata en el Real Madrid. El ariete merengue se ha visto relegado de minutos, ausentándose en los grandes partidos. Pese a ello, el ex de la Juventus en cada participación refleja su capacidad de goleador y definidor, un nueve a la estirpe de la casa blanca. En su último cotejo frente al Granada, cinco minutos le bastaron para firmar un doblete además de otro intento con la pierna diestra. El canterano pide pista a base de goles.

Lionel Messi | Barcelona

El dueño del fútbol en Barcelona, un astro que cuando se encuentra inspirado sus prestaciones se vuelven incontrolables para el rival de turno. Así le ocurrió al Barcelona, nada pudo hacer frente al potencial goleador de Messi que por quinta temporada consecutiva superó la barrera de 50 conquistas en todas las competencias. Afín a este propósito, el de Rosario se despachó con un doblete frente al Villarreal uno de ellos de penalti. Determinante, voraz, no se cansó de intentarlo, prudente para tocar e ir a buscar y osado en el tercio superior siendo responsable de tres ocasiones de peligro.

El argentino a tope. Foto: Ernesto Ardilla-VAVEL-.

Neymar Jr. | Barcelona

Sin lugar a dudas, la ausencia por sanción a Neymar le sirvió para descansar y reponer energías de cara al tramo final de temporada. El internacional brasileño desde su expulsión ante Málaga hasta su reaparición, se ha mostrada como una de las caras más visibles del Barcelona. El último fin de semana tras una jugada colectiva del conjunto culé, se encargó de abrir la cuenta ante Villarreal. También el '11', se mostró impetuoso con un sprint final determinante en donde completó siete driblajes certeros y siendo uno de ellos el que levantó al Camp Nou en la raya de fondo contra la humanidad de Mario Gaspar. Asimismo recibió cinco faltas, cometió una y recuperó siete balones.