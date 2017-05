Fútbol Femenino: la historia se tiñe de rojiblanco

Google Plus

El Atlético festeja su primer campeonato liguero. | Foto: Lucía Damiano (Vavel).

La Liga Iberdrola 2016/17 tocó su fin. En una temporada más que emocionante, con el título y la salvación en juego hasta el definitivo envite, Atlético de Madrid, Barcelona, Fundación Albacete y Oiartzun llegaban a la trigésima jornada con un futuro incierto, jugándose el todo por el todo en apenas noventa minutos. Así, como suele ser habitual, la oposición de sentimientos se evidenció en cada campo. De la felicidad madrileña y castellano-leonesa a la desolación vasca, pasando por la frustración catalana. Nueve meses de competición, nueve meses de sentimientos, con un enlace dilucidado en la última casilla.

Atlético y Fundación Albacete llegaban al último asalto dependiendo de sí mismos. Y no fallaron… aunque no sin sufrimiento. Muy felices se las prometían las capitalinas ante la Real Sociedad. Nada más lejos de la realidad. Las donostiarras sacaron su versión más competitiva para amenazar el título rojiblanco en varias acciones. Sin embargo, el Barcelona no cumplía en Valencia. El Levante salió decidido y, fruto de ello, terminó imponiéndose para impedir cualquier mínima opción de victoria azulgrana. El título volvía a escaparse por segunda temporada consecutiva, para teñirse de rojo y blanco.

El Atlético de Madrid, campeón de liga por primera vez; Oiartzun, descendido a Segunda División

En lo relativo al descenso, decidido en la jornada matinal del domingo, el conjunto albaceteño vivió en el alambre cuando el Betis empezó a distanciarse en el electrónico. Pero fue entonces cuando el Zaragoza CFF manifestó su golpe de gracia, atacando primero a un Oiartzun al que tan solo le valía la victoria como primera premisa. Las vascas lo intentaron hasta el final, pero su destino estaba escrito. Tras dos campañas seguidas en la élite, el histórico cuadro norteño regresará a la división de plata. Todo lo contrario para su rival clasificatorio, un Fundación Albacete de nuevo entre las mejores.

Como dicta la conocida película de animación de El Rey León, la vida es un ciclo sin fin. Así las cosas, las plazas que dejan Tacuense y Oiartzun deberán ser ocupadas por otros. El Madrid CFF dio un importante golpe de autoridad en Badalona para continuar liderando con firmeza su grupo, mientras que Femarguín y Sevilla se deshicieron de Oviedo Moderno y San Ignacio, respectivamente, para disputarse entre sí la última plaza de ascenso. El playoff, a pleno rendimiento.

La canterana y capitana Amanda anotó uno de los goles. | Foto: Lucía Damiano (Vavel).

Atlético 2-1 Real Sociedad

Goles: Esther González (7´), Amanda Sampedro (12´) | Nahikari García (15´).

La historia se viste de rojiblanco. El Atlético de Madrid dependía de sí mismo. Tras el meritorio empate en el Mini Estadi la liga pasaba por sus botas, ante su público, ante una afición que engrandeció la Ciudad Deportiva. Era el día. Y ellas no fallaron. Un inicio de locura, con dos goles favorables en apenas doce minutos, parecía iniciar la fiesta local… pero pronto Nahikari manifestó que las donostiarras no viajaban a Madrid de paseo. La combativa Real Sociedad vendió cara su piel, aunque el Atlético controló mayormente la contienda para estallar al final. ¡La liga era rojiblanca! Por primera vez en la historia, el Atlético de Madrid es campeón del torneo regular. E invicto, meritoria senda seguida por aquel gran Athletic Club hace ya doce largos años. Sin duda, una temporada para enmarcar… con su merecido final.

Levante 2-1 Barcelona

Goles: Nagore Calderón (25´), Sonia Prim (62´) | Jenni Hermoso (9´).

Esperanza convertida en pesadilla. El Barcelona era consciente del reto. No dependía de sí mismo para recuperar un trono perdido el año anterior… pero debía cumplir la primera premisa para presionar a la capital desde la lejanía. Dicho y hecho. Jenni, máxima goleadora del campeonato, abría la lata al poco de iniciarse el duelo. El conjunto catalán parecía caminar firme sobre suelo valenciano. Nada más lejos de la realidad. El Levante, que medía su orgullo y su esperanza en la próxima Copa de la Reina, se vistió de león para, con dos certeros zarpazos, herir de muerte a un Barcelona incapaz. El conjunto culé, de nuevo sin liga. Ahora, las pupilas de un Xavi Llorens que abandonará el banquillo tras once temporadas intentarán levantar la citada Copa para finalizar con su sequía de títulos.

Betis 3-1 Fundación Albacete

Goles: Miriam Rodríguez "Kuki" (9´), Paula Moreno (26´), Beita Parra (55´) | Ali Muñoz (39´).

De un extremo a otro… y viceversa. No lo pasó bien el Fundación Albacete en Sevilla. El conjunto de Mila Martínez pasó por todos los estados emocionales posibles: de la tranquilidad que otorgaba la interesante ventaja prejornada, a la incertidumbre tras los primeros goles béticos (algunos anulados), a la histeria con la a priori cercana posibilidad de descenso, al respiro con la diana del Zaragoza en tierra vasca, a la cordura con su positiva segunda mitad… y, definitivamente, al despliegue de alegría mezclada con esas lágrimas del que sufre por su objetivo hasta el pitido final. Las castellano-manchegas finalizaban así su tercera temporada consecutiva en la élite del fútbol femenino: sufriendo, como en la campaña de debut. El cuarto curso entre las mejores ya se dilucida en el horizonte. ¡El Fundación Albacete es de Primera!

Oiartzun 0-2 Zaragoza CFF

Goles: Marta Cardona (41´), Marta Reyes (93´).

Apretón insuficiente. Oiartzun buscaba la heroica. Consciente de su delicada situación tras la goleada en Vallecas, el conjunto vasco precisaba un triunfo y una derrota del Fundación Albacete en Sevilla para certificar una nueva permanencia en la máxima categoría. La premisa ajena se cumplía… el Betis demostró profesionalidad y pronto allanaba el camino a las norteñas. Pero, de la misma profesionalidad bética se pasó a la aragonesa. Y es que el Zaragoza CFF se defendió firme de las intentonas locales para, aprovechando su ocasión, enfocar la ventaja visitante gracias a la diana de Cardona. Las cosas se complicaban para el humilde (e histórico) cuadro guipuzcoano. Aunque en el segundo período quiso… el esférico no. Las mañas aguantaron el envite y, ya con las rivales volcadas, sentenciarían en el tiempo de prolongación. Oiartzun, ese gran club ganador de dos Copas de la Reina y una liga treinta años antes, firmaba su regreso a Segunda División.

Valencia 4-1 Rayo

Goles: Mari Paz Vilas (6´, 76´), Paula Nicart (32´), Débora García (58´) | Natalia Pablos (17´).

Volando. Así termina la temporada regular un Valencia que, de no ser por la gran cantidad de igualadas cosechadas en la primera vuelta, igual hubiese llegado al tramo decisivo con opciones de algo muy grande. Aunque eso ya no se sabrá nunca, lo que sí resulta muy real es la predisposición valencianista de batallar seriamente por su primer título en la inminente nueva edición de la Copa de la Reina. Sin duda, será un candidato a tener muy en cuenta. Ante el Rayo, un ensayo. El conjunto vallecano, también ya clasificado para el torneo del ko, hincó la rodilla ante un Valencia de bronce, que guindó su fabulosa campaña con veinte victorias y solo dos derrotas, convirtiéndose además en el equipo menos goleado de la Liga Iberdrola. Que se dice pronto.

El Valencia, equipo menos goleado de la temporada. | Foto: LaLiga.

Athletic 3-3 Espanyol

Goles: Irune Murua (57´), Erika Vázquez (79´, 84´) | Luana de Lima (31´), Núria Garrote (49´), Eli del Estal (92´).

Enésimo partidazo en Lezama. Es cierto que el vigente campeón estuvo lejos de la cabeza, es cierto que las lesiones y más factores impidieron un mejor resultado, es cierto que erró en muchos duelos directos… pero no menos cierto es que su fútbol alegre, atrevido y siempre valiente ha dilucidado batallas simplemente estratosféricas hasta el final. Y sobre todo en Lezama. Por esa razón, y siguiendo la tradición actual, los aficionados bilbaínos terminaron la temporada regular observando cómo sus pupilas les ofrecían un nuevo espectáculo digno de admirar. Con la emoción como bandera, un ya salvado y tranquilo Espanyol parecía encauzar lo más difícil… el triunfo en el fortín rojiblanco. Nada más lejos de la realidad. El Athletic se repuso heroico y, aunque al final las periquitas lograron la igualada definitiva, las leonas volvieron a mostrar su cartel de candidatas a la Copa de la Reina.

Santa Teresa 2-1 UDG Tenerife

Goles: Sofía Melchor (46´, 71´) | Silvia Doblado (1´).

Seguir creciendo. Probablemente los dos equipos que más han medrado en las últimas ediciones ligueras se enfrentaban en Badajoz para goce y disfrute de la afición extremeña. El Santa Teresa, cada año más cerca de las posiciones coperas, amarró la novena posición para, desde ahí, continuar poniendo los cimientos que le permitan hacer su sueño realidad más pronto que tarde. Por su parte, el UDG Tenerife ya piensa en su segunda participación consecutiva en la Copa de la Reina. Desde que ascendiese a la máxima categoría, el cuadro tinerfeño se ha destapado como un conjunto aguerrido, muy bien trabajado y principal candidato a recoger el testigo de principal representante de los clubes sin sección fémina. Pacenses y canarias, dos ejemplos a seguir.

Tacuense 2-4 Sporting Huelva

Goles: Tamara García (21´), Raquel Gil "Reichel" (33´) | Analu Martínez (43´, 74´), Jenny Benítez (46´), Sandra Bernal (88´).

Adiós a la tristeza. Temporada con más lágrimas que sonrisas tanto para el Tacuense como para el Sporting Huelva. Si el humilde conjunto canario afrontaba su máximo reto de permanencia en la Liga Iberdrola, en el siempre competitivo cuadro onubense se soñaba con una nueva participación (cuarta consecutiva) en la siguiente edición de la Copa de la Reina. Al final, ninguno de los dos equipos cumplió su objetivo. Las isleñas descendieron en la penúltima jornada; las andaluzas se distanciaron drásticamente del objetivo copero en la segunda vuelta. Con todo, ambas escuadras regalaron un interesante envite final, con tremenda remontada visitante.

La Real Sociedad compitió muy bien en Madrid. | Foto: Lucía Damiano (Vavel).

Clasificación

Posición Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC +/- 1º ATLÉTICO MADRID 78 30 24 6 0 91 17 +74 2º FC Barcelona 75 30 24 3 3 98 13 +85 3º Valencia CF 68 30 20 8 2 69 11 +58 4º Levante UD 57 30 18 3 9 53 49 +4 5º Athletic Club 53 30 16 5 9 64 44 +20 6º UDG Tenerife 46 30 13 7 10 53 41 +12 7º Rayo Vallecano 43 30 14 1 15 49 53 -4 8º Real Sociedad 42 30 12 6 12 44 34 +10 9º Santa Teresa CD 36 30 10 6 14 28 46 -18 10º Sporting Huelva 35 30 9 8 13 47 56 -9 11º Real Betis 34 30 10 4 16 36 51 -15 12º Zaragoza CFF 32 30 8 8 14 31 65 -34 13º RCD Espanyol 23 30 5 8 17 30 60 -30 14º Fundación Albacete 20 30 5 5 20 37 76 -39 15º Oiartzun KE 18 30 4 6 20 23 74 -51 16º UD Tacuense 15 30 3 6 21 22 85 -63

Máximas goleadoras

Goles Jugadora Equipo Año 35 Jenni Hermoso FC Barcelona 1990 32 Sonia Bermúdez Atlético de Madrid 1984 28 Mari Paz Vilas Valencia CF 1988 21 Natalia Pablos Rayo Vallecano 1985 20 Charlyn Corral Levante UD 1991 18 Yulema Corres Athletic Club 1992 15 Nahikari García Real Sociedad 1997 15 María José Pérez Levante UD 1984 15 Esther González Atlético de Madrid 1993 14 Olga García FC Barcelona 1992 14 Paula Moreno Real Betis 1997 12 Anita Hernández Sporting Huelva 1990 12 Nekane Díez Athletic Club 1991 12 Cristina Martín-Prieto Sportng Huelva 1993 10 Erika Vázquez Athletic Club 1983 10 Estefa Lima Santa Teresa CD 1989 10 Luana Spindler UDG Tenerife 1991 10 Alexia Putellas FC Barcelona 1994

Jenni Hermoso (FC Barcelona), máxima goleadora de la temporada. | Foto: Ernesto Aradilla (Vavel).

Promoción de ascenso

Seagull 1-3 Madrid CFF (Carla Morera; Alba Mellado, Marta Carro, Irene López).

San Ignacio 3-3 Sevilla (Laura Berezo, Ziortza, Rodri; Olga Carmona, Lucía Méndez, Jenni Morilla).

Femarguín 5-0 Oviedo Moderno (Astry, Eli x2, Iris x2).

Tres equipos, más cerca de la Liga Iberdrola 2017/18. Madrid CFF, Femarguín y Sevilla se han destapado en este segundo fin de semana de promoción de ascenso como los principales candidatos a la subida de categoría, con permiso de, por supuesto, Seagull y Sporting Plaza de Argel. El cuadro blanco solventó la siempre exigente salida a Badalona, imponiéndose a la igualada local y liderando el grupo de tres con pleno de unidades. Así las cosas, en la próxima jornada los citados Sporting Plaza de Argel y Seagull, que perecieron frente al favoritismo capitalino, se jugarán entre sí continuar en la pelea. No cabe otra; Alicante vivirá un duelo a vida o muerte.

En lo relativo al grupo eliminatorio, San Ignacio y Oviedo Moderno se convirtieron en los primeros equipos eliminados. Aunque lucharon hasta el final por conseguir su objetivo, tanto bilbaínas como ovetenses terminaron goleadas en sus visitas a Sevilla y Canarias, respectivamente. Las norteñas, pese a la losa a modo de resultado que arrastraban del choque de ida, tuvieron sus opciones gracias a su valiente esfuerzo. Pero el Sevilla tenía claro que no podía dejar escapar la oportunidad.

Curiosamente, más contundente resultó el marcador final en la eliminatoria más equilibrada atendiendo al resultado de la ida… pero el Femarguín se disfrazó de apisonadora para evitar cualquier coletazo de vida asturiano. El Oviedo Moderno necesitaba ganar en feudo foráneo para pasar de ronda. Pero no contaba con un conjunto canario a pleno rendimiento, que festejó gol tras gol para sentenciar su presencia en la gran final por el ascenso. Femarguín o Sevilla, uno de los dos estará en la próxima Liga Iberdrola 2017/18.