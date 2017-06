Resultado Ajax vs Manchester United, final de la UEFA Europa League en vivo (0-0)

Google Plus

Manchester United campeón de la UEFA Europa League.

¡FINAL EL ENCUENTRO!

88´Córner para el Manchester. Puede liquidarlo en ésta.

86´Romero salva al United del descuento.

86´Sánchez salvó al Ajax del tercero.

82´Sánchez remata de media distancia pero se va por encima del travesaño. Saque de arco para el United.

80´De Ligt remató de media distancia pero se fue lejos.

78´Atacó Traore y la pelota se fue al córner.

76´Durisima falta de Juan Mata sobre De Ligt. Solo le sacó amarilla.

74´Pogba se pierde el tercero de contra-ataque.

71´Ajax desperdicia un buen tiro libre.

67´Ajax no encuentra el arco a pesar de dominar la pelota.

65´Se lo pierde Traore tras una gran jugada de Klaassen.

64´Fellaini de cabeza tuvo el tercero. Salvó Onana.

62´El partido bajo mucho su ritmo.

59´El Ajax sigue intentando, pero le falta precisión.

55´Nuevo ataque de Traore. Despejó Valencia.

53´Increible desborde de Rashford. Cortó De Ligt.

52´Centro de Traore, pero Romero domina sin problemas.

50´El Ajax no se da por vencido. Sigue dominando la pelota y busca descontar.

Henrikh Mkhitaryan fue el autor del 2 a 0. Partido casi liquidado.

47´¡Goooool del United! Los Diablos Rojos ponen el partido 2 a 0.

46´Salió con mucha actitud el Ajax.

Ajax 0 - 1 Manchester United

¡Se juega el complemento!

Los equipos ya están en cancha para disputar la segunda mitad.

Paul Pogba anotó el único tanto del partido. (Fuente foto : UEFA)

¡Final del primer tiempo! El Manchester United aventaja 1 a 0 en el marcador y se convierte en el nuevo campeón de la UEFA Europa League.

¡

44´Traore se escapó por derecha pero Darmian salva al United.

43´Klaassen remató al arco y se fue cerca.

Ninguno de los dos equipos propone fuerza ofensiva.

Ahora el Ajax domina y se acerca al empate. Le falta profundidad en ataque. El Manchester lo espera.

36´Increible jugada individual de Traore. Blind recuperó con lo justo.

33´Klaassen y Ziyech hacen una pared y salva Valencia.

32´Buena combinación del Ajax y mejor recuperación de Juan Mata.

30´Dura falta de Mkhitaryan sobre De Ligt y es el primer amonestado del partido.

Hay un leve predominio de los Diablos Rojos.

28´El partido se vuelve impreciso de ambos lados.

Con el resultado en contra, el Ajax pierde precisión en la tenencia de la pelota.

Paul Pogba abrió la cuenta para Manchester United.

2´En el comienzo del partido, el United domina el balón.

1´Centro de Blind para Fellaini y Onana vuelve a salvar al Ajax.

30´´ La primera fue para el Manchester. Salvó Onana primero y después Fellaini la mandó afuera.

¡Comenzó el partido!

¡Bienvenidos a VAVEL.com! Una vez más junto a vos para palpitar en vivo y en directo online tus partidos favoritos. Hoy les ofrecemos el encuentro entre Ajax vs Manchester United en vivo por la final de la UEFA Europa League. ¡Quédate con nosotros!e

Se hará un minuto de silencio por las victimas en el atentado en el recital de Ariana Grande en Manchester.

¡Ambos equipos en la cancha!

El Ajax tiene un promedio de edad de 22 años. Entre sus figuras están de Ligt de 17 años, Dolberg de 19 y Traore de 21.

El Manchester United nunca ganó esta copa.

El Ajax salió campeñon de la Europa League en la temporada 1991/92.

Como de costumbre, la final se juega a un partido único en estadio neutral. La sede será Estocolmo, en el Friends Arena un equipo se vestirá de campeón.

Será el último partido de Wayne Rooney con la camiseta del Manchester United. El delantero llegó a Los Diablos Rojos en 2004, proveniente del Éverton. Marcó 253 goles en 558 partidos con la camiseta roja.

El Ajax y Manchester United se enfrentaron cuatro veces en competencias europeas. Dos victorias para cada uno, sin empates. Los holandeses suman tres goles y los ingleses cinco.

Ajax vs Manchester United en vivo

El Manchester United llega a la final con nueve partidos invictos en la UEFA Europa League. Siete victorias y dos empates.

En el Old Trafford el partido finalizó en empate. Fue 1 a 1 con gol del belga, Marouane Fellaini, para el United. Los locales tuvieron una dificil tarea frente a un Celta muy agresivo y punzante. Sergio Romero fue una pieza clave en el triunfo. A falta de cinco minutos para el final, otro argentino, Facundo Roncaglia, iba a marcar la igualdad para los españoles. A dos minutos para el final del encuentro, una pelea entre el ex Boca y Eric Bally de los locales, dejo a ambos equipos con un jugador menos en cancha. La jugada más recordada del partido sería la última, en el último segundo de juego. Claudio Beauve se metió al área por derecha y asistió a John Guidetti. El delantero quedó solo frente al arco pero la pelota le reboto en el taco y no pudo definir. Si convertia ese gol, Celta pasaba a la final.

En semis, se midió frente a frente con el Celta de Vigo. El primer partido disputado en España, en el Estadio Balaídos. Fue victoria de los Diablos Rojos por 1 a 0 con gol de Marcus Rashford.

En el partido de vuelta se repetiría el resultado. A los 10 minutos de juego, la figura del United en la UEFA Europa League, Henrikh Mkhitaryan, volveria a darle el triunfo parcial a los locales. Pero a los 32 minutos de la primera parte Sofiane Hanni anotó la igualdad. El partido culminó sus 90 minutos y la definición debió llevarse a la prorroga. Fue Marcus Rashford quien finalmente le dio el triunfo y el pase a semifinales.

En cuartos de final tuvo que viajar a Bélgica para enfrentar al Anderlecht. En el primer partido fue empate con un gol para cada uno. El United fue superior a lo largo de todo el partido, pero Martínez Ruben se convirtió en figura. El arquero del local evitó el triunfo del conjunto de Mourinho reiteradas veces. Como de costumbre en esta competencia, el gol fue anotado por el armenio Henrikh Mkhitaryan. Sin embargo, cuando el triunfo parecia un hecho, Leander Dendoncker anotó el empate a diez minutos del final.

En el Old Trafford, el Manchester fue superior en los 90 minutos de juego. Una gran actuación de Antonio Valencia y Juan Mata fueron las claves para encontrar la victoria. Fue por 1 a 0, y fue el mismo español quien concretó la única anotación del partido. Sergio Romero, arquero del Manchester, también fue fundamental en el triunfo ya que lo salvó en tres oportunidades claras del Rostov.

En octavos de final debió enfrentar al Rostov de Rusia. El primer partido se disputó en el Olimp 2 y fue empate en uno. Nuevamente Henrikh Mkhitaryan iba a anotar para el United, pero Aleksandr Bukharov iba a sentenciar el empate final pocos minutos depués de la vuelta de los vestuarios.

En el Stade Geoffroy Guichard, el conjunto de Mou iba a ganar 1 a 0 con anotación de Henrikh Mkhitaryan.

La otra curiosidad, es que Paul Pogba, de Manchester, y Florin Pogba, del equipo francés, son hermanos y se enfrentaron entre si por primera vez en sus carreras profesionales.

Dos datos curiosos sobre el partido: Ibrahimovic le metió 17 goles al St. Etienne en 14 partidos disputados.

La noche de Zlatan. En el partido de ida, en el Old Trafford, los Diablos Rojos ganaron 3 a 0 con un hat-trick de Ibrahimovic. El futbolista sueco anotó su primer triplete con la camiseta del Manchester United. Así, la serie quedó practicamente cerrada, pero de todos modos los ingleses revadilarian su poderio como visitantes.

Para cerrar el Grupo A, el conjunto dirigido por Jose Mourinho visitó al Zorya. Iban a volver con la victoria en el bolsillo tras imponerse por 2 a 0 con mucha comodidad. Henrikh Mkhitaryan y Zlatan fueron los autores de los goles. En los dieciseisavos de final se emparejó con el Saint Etienne.

En su último partido en el Old Trafford de la fase de grupos volvería a ganar marcando cuatro goles. Esta vez frente al Feyenoord por 4 a 0. Wayne Rooney abrió la cuenta, el español Juan Mata anotó el segundo. El tercero llegaría gracias a Zlatan Ibrahimovic, aunque oficialmente el gol fue anotado como en propia puerta por el arquero del Feyenoord, Brad Jones. En el último minuto de juego, Jesse Lingard marcó el cuarto y definitivo.

Ya en la segunda etapa de la fase de grupos, el conjunto inglés debió viajar al Şükrü Saracoğlu para enfrentar nuevamente al Fenerbahçe. En esta oportunidad, el conjunto turco se iba a imponer por 2 a 1 con goles de Moussa Sou y Jeremain Lens, quien marcó en un impresionante tiro libre. A falta de dos minutos para el final, el eterno Wayne Rooney hizo un golazo desde afuera del área para descontar.

Un dato curioso de este partido es la presencia de 73.063 personas el Old Trfford. Este es un récord de asistencia en fase de grupos de la UEFA Europa League.

En el segundo partido en condición de local, Los Diablos Rojos recibieron al Fenerbahçe. En este partido darían una catedra de buen futbol, con grandes actuaciones de Paul Pogba y Juan Mata. El francés anotó un doblete, uno de ellos de penal, Anthony Martial aumentó la cuenta y Jesse Lingard marcó el cuarto y último gol. A pocos minutos para el final, los visitantes descontaron con un tanto del astro holandés Robin Van Persie.

Sin embargo, en condición de local se hace fuerte. En su primer partido en el Old Trafford obtuvo la victoria frente al Zorya. Zlatan Ibrahimovic anotó de cabeza tras una pifiada de Wayne Rooney.

Empezó con el pie izquierdo. Cayó en su visita al Feyenoord por 1 a 0 con gol de Tonny Vilhena. El conjunto inglés acumulaba, con esta derrota, una racha de seis partidos sin victorias en condición de visitante en competencias internacionales.

Clasificó a los dieciseisavos de final sin empatar en ningún enfrentamiento. Ganó cuatro y perdió dos, ambos en condición de visitante.

El Manchester United formó parte del Grupo A junto con Fenerbahçe de Turkia, Feyenoord de Holanda y el Zorya de Ucrania.

Ajax vs Manchester United en vivo

La definición se llevó a cabo en el Stade de Lyon. El Guerrero de Amsterdan iba a abrir la cuenta en los pies de su estrella, Kasper Dolberg. Fue a los 27 minutos del primer tiempo, poniendo el global 5 a 1. El partido parecia terminado en ese mismo instante, pero el Lyon no iba a darse por vencido. En una mágica tarde de Alexandre Lacazette, los locales iban a dar vuelta el encuentro. El delantero francés iba a marcar un doblete cuando se culiminaba el primer tiempo. Uno a los 45 y otro a los 46. Se fueron al vestuario llenos de esperanza, pero cuando salieron a disputar la segunda mitad se encontraron con una situación adversa. La aparición estupenda de Andre Onana. A falta de nueve minutos para finalizar el encuentro, el recién ingresado Richard Ghezzal marcó el tercero para los locales. Tres minutos más tarde Nick Viergever fue expulsado, y la balanza parecia inclinarse para el lado del Lyon. Sin embargo, no pudieron marcar el cuarto y el Ajax avanzó a la final.

El conjunto de Peter Bosz logró una racha de 13 partidos sin perder en el Amsterdan Arena, ocho victorias y cinco empates. Además, triunfó en los últimos siete encuentros disputados en condición de local.

En la semifinal se midió con el Olympique de Lyon. Nuevamente el primer partido se disputó en Holanda. El Ajax conquistó una categórica victoria por 4 a 1. Bertrand Traore con un doblete, Amin Younes y Kasper Dolberg fueron los goleadores de los locales. Mientras que Mathieu Valbuena anotó el único de los franceses.

En su visita a Alemania sufrió una nueva derrota. El Shalke 04 se impuso por 2 a 0 durante los 90 minutos de juego. Leon Goretzka y Guido Burgstaller fueron los autores de los goles. Así fue que la definición se llevo a cabo en la prorroga. Daniel Caliguri apareció a los 101 minutos de juego para ampliar la ventaja de los locales. El partido parecía liquidado, pero ocurrió lo que parecia imposible. A nueve minutos de finalizar el encuentro Nick Viergever descontó para darle vida al Ajax. En el último minuto de juego, Amin Younes creo una gloriosa jugada individual definiendo al primer palo del arquero para sentenciar el 2-3 final que le dio la clasificación a semifinal.

El Ajax obtuvo la victoria en 13 de 15 partidos que disputó como local ante equipos alemanes.

En cuartos de final debió enfrentar al Shalke 04. Los primeros 90 minutos se disputaron en Holanda, donde el Ajax se hace fuerte. Nuevamente fue victoria por 2 a 0, con la importancia que implica que el visitante no marque goles. El triunfo para los locales fue alcanzado en los pies de su máximo referente y capitan, Davy Klaassen. El holandés marcó un doblete, siendo los únicos dos goles del mediocampista en esta edición de la UEFA Europa League.

En el partido de vuelta los de Amsterdan se impondrían por 2 a 0 para alcanzar un 3-2 global y acceder a cuartos de final. Traore y Dolberg, de penal, marcaron los dos tantos que eliminaron al Copenaghen.

El primer partido fue en condición de visitante. Por primera vez en toda la competencia, el Ajax perdería el encuentro. Rasmus Falk abrió la cuenta para los locales a 30 segundos del pitido inicial. Kasper Dolberg marcaría el empate parcial, rompiendo una racha de 998 minutos sin vencer la valla de Robin Olsen en el Parken, estadio de Copenhagen. Finalmente, Andreas Cornelius sentenció el 2 a 1 definitivo alcanzo una racha de 19 partidos sin derrotas para los daneses.

En condición de local ganaron por la mínima con una estupenda actuación de Hakim Ziyech como figura del partido. El único gol fue de Nick Viergever. De esta forma accedió a octavos de final done se midió con el Copenhagen de Dinamarca.

Los holandeses ya habían derrotado a los polacos en esta misma instancia pero de la edición anterior por un global de 4 a 0. En 2017 el resultado sería diferente, pero aún así los victoriosos serían los dirigidos por Peter Bosz. El global seria tan solo de 1-0, en el partido de ida fue igualdad sin goles en cancha de Legia. La gran curiosidad para destacar del Ajax en este partido, es el debut internacional del joven Justin Kluivert, hijo del reconocido Patrick Kluivert, delantero del Ajax en la obtención de la UEFA Champions League y la Copa Intercontinental en 1995.

El Ajax holandés formó parte del Grupo G, acompañado por el Standar Liege de Bélgica, el Celta de España y Panathinaikos de Grecia. El Guerrero de Amsterdan terminó la Fase de Grupos invicto. Ganó cuatro partidos y empató dos. Además, todos sus partidos disputados en condición de local fueron triunfos. Anotó 11 goles y recibió seis. De esta forma, se clasificó como primero del grupo para enfrentar al Legia de Polonia en dieciseisavos de final.

¡Comencemos!

A continuación vamos a repasar como llegó cada uno de los equipos a la final de la segunda copa más importante de Europa. Recuerden que el ganador de esta competencia enfrentara al campeón de la UEFA Champions League en la Supercopa de Europa, y además conseguirá una plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones.